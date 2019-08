Mann verletzt sich bei Arbeitsunfall in Bendern Der Arbeiter klemmte sich seinen Fuss zwischen einem Seitenstapler und einem Schutzpoller ein. Er wurde im Spital behandelt.

Der Arbeiter wurde nach dem Unfall per Rettungswagen ins Spital gebracht. (Bild: Landespolizei)

(wo) Am Samstagnachmittag kam es in einem Industriebetrieb in Bendern zu einem Arbeitsunfall, wie die Landespolizei mitteilt. Der Mitarbeiter war gegen 14.45 Uhr damit beschäftigt, mit einem Seitenstapler Waren zu manövrieren. Als der Seitenstapler ins Rutschen geriet, versuchte der Mann eine Kollision zu verhindern, wobei er sich den Fuss zwischen einem Schutzpoller und dem Seitenstapler einklemmte. Er erlitt am linken Fuss eine Verletzung unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.