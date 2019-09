Mann bei Schlägerei in Balzers verletzt

In der Nacht auf Sonntag kam es in Balzers kurz nach Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männer.

Ein Mann wurde bei der Schlägerei verletzt. (Symbolbild: Stefan Schaufelberger)



(wo) Dabei wurde ein Mann so stark verletzt, dass er mit dem Rettungsdienst in ein Spital überführt werden musste. Der Mann erlitt eine Schulterluxation, Hämatome an der Stirn und Schnittverletzungen am Handrücken.

Der vorerst unbekannte Täter konnte noch in der Nacht von der Landespolizei ausgeforscht und danach einvernommen werden. Grund für diese Auseinandersetzung war ein familiärer Konflikt, wie die Landespolizei mitteilt.