Bergbahnen Malbun rüsten sich für Corona-Winter

Malbun Die Bergbahnen Malbun rüsten sich für den Corona-Winter Bergbahnen-Geschäftsführer Robert Büchel geht davon aus, dass auch im kommenden Winter beim Anstehen und auf dem Lift eine Maskenpflicht gilt. Patrik Schädler Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

Auch während der Wintersaison 2021/2022 wird die Coronapandemie sehr wahrscheinlich eine grosse Rolle spielen. Bild: IMAGOpress, Patrick Luethy

Noch bis gestern lief im liechtensteinischen Malbun die Sommersaison. Ab heute Montag wird es ruhig. Die meisten Hotels, Restaurants und die Bergbahnen werden bis zum Start der Wintersaison schliessen. Das Sommergeschäft war durchzogen. Schuld daran war nicht Corona, sondern das schlechte Wetter. «Aktuell stehen wir bei einem Minus von etwa elf Prozent gegenüber dem Vorjahr», sagte Robert Büchel, Geschäftsführer der Bergbahnen Malbun AG, noch vor dem vergangenen sonnigen Wochenende. Doch abgerechnet wird erst heute Montag:

In der Sommersaison kann wirklich jeder schöne Tag einen wesentlichen Unterschied machen.»

Dennoch spielt der Sommer für die Bergbahnen in Malbun eine untergeordnete Rolle. Wenn die Sesselbahn auf Sareis kostendeckend betrieben werden kann, kann dies bereits als zufriedenstellend bezeichnet werden. Wichtig für die Bergbahnen Malbun ist der Winter. 80 Prozent des Umsatzes werden in dieser Jahreszeit erzielt. Doch auch die kommende Wintersaison steht erneut unter schwierigen Vorzeichen.

«3G nur mit erheblichem Personalaufwand»

Die Coronapandemie wird auch in dieser Wintersaison noch ihren Einfluss haben. Wie die Schutzmassnahmen definitiv aussehen werden, ist noch nicht abschliessend geklärt. «Wir gehen derzeit davon aus, dass im Grundsatz die gleichen Regeln wie im Vorjahr gelten werden. Diese Regeln kennen unsere Kunden bereits, und diese wurden von ihnen auch ohne grössere Probleme eingehalten», so Robert Büchel.

Das bedeutet, dass beim Anstehen und auf dem Lift eine Maske getragen werden muss. Die Bergbahnen Malbun sind konzessioniert als Transportmittel des öffentlichen Verkehrs. Aus diesem Grund geht Büchel davon aus, dass für die Bergbahnen Malbun die gleichen Regeln wie für die Liemobil gelten werden.

3G in Österreich und Bayern

In der Schweiz ist noch unklar, welche Regeln für die Bergbahnen in der kommenden Wintersaison zum Einsatz kommen. In Österreich und Bayern wird nur auf die Skipisten können, wer geimpft, genesen oder getestet ist. «Klar ist, dass 3G bei den Bergbahnen Malbun nur mit erheblichem, zusätzlichem Personalaufwand machbar ist. Und auch für unsere Gäste würde das Skivergnügen verkompliziert», so Robert Büchel. Zusätzliche Personalkosten können sich die Bergbahnen Malbun AG jedoch nicht leisten.

Schon im November 2020 musste der Landtag den Bergbahnen mit einem zinslosen Darlehen von 700 000 Franken unter die Arme greifen. Die Regierung erhielt dazu vom Landtag den Auftrag, bis spätestens September 2021 Varianten zur Weiterentwicklung des Naherholungsgebietes Malbun-Steg zu präsentieren. Ebenfalls im Herbst 2021 sollte die Regierung einen Bericht und Antrag über die zukünftige Ausrichtung der Bergbahnen Malbun AG sowie über eine nachhaltige Sanierung einschliesslich der damit jeweils verbundenen Konsequenzen vorlegen. Dieser Termin ist bereits verstrichen

Bergbahnen-Sanierung erst nächstes Jahr im Landtag

«Die Arbeiten am Bericht und Antrag sind weit fortgeschritten», heisst es aus dem Wirtschaftsministerium von Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni. Derzeit kläre man mit den Bergbahnen noch offene Fragen.

Die Erarbeitung einer Sanierung sei komplex und erfordere vertiefte Abklärungen. «Diesem Prozess muss die notwendige Zeit eingeräumt werden.» Damit ist unwahrscheinlich, dass der Landtag sich noch in diesem Jahr mit der Thematik befassen wird. Bergbahnen-Geschäftsführer Robert Büchel geht derzeit davon aus, dass kein weiteres Darlehen des Staates nötig sein wird, um die Wintersaison 2021/22 zu überstehen.