Maienfeld: Beim Überholen eins Traktors eine Frontalkollision verursacht Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Hauptstrasse in Maienfeld zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Zwei Personen wurden verletzt.

Die Fahrzeuge wurden beim Unfall beschädigt und die Autofahrer verletzt. (Bild: Kapo GR)

(wo) Ein 52-jähriger Automobilist begann am Donnerstag um 16.30 Uhr auf der Fahrt von Maienfeld in Richtung Landquart ein Überholmanöver eines Traktors. Dabei übersah er gemäss Mitteilung der Bündner Kantonspolizei in einer langgezogenen Linkskurve einen entgegenkommenden Personenwagen eines 30-Jährigen.

Es kam Es kam zu einer Frontalkollision. Beide Lenker wurden dabei verletzt. Der mittelschwer verletzte 30-Jährige wurde mit einer Ambulanz der Rettung Chur und der leichtverletzte 52-Jährige mit einem Patrouillenfahrzeug ins Kantonsspital Graubünden überführt. Die Kantonspolizei Graubünden leitete den Verkehr zwischen Maienfeld und Landquart während gut einer Stunde um.