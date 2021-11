Buchs Mädchen für die IT-Welt gewinnen Seit Jahren besteht in der Schweiz ein Fachkräftemangel in der IT-Branche. Am gestrigen Nationalen Zukunftstag war beim Buchser Unternehmen 2sic das Gegenteil der Fall. 12.11.2021, 05.00 Uhr

Die ICT-Berufe bei 2sic stiessen auf Interesse. Bild: PD

Für das Spezialprojekt Informatik-Mädchen-los waren statt der geplanten acht Plätze bereits nach kurzer Zeit doppelt so viele vergeben. Zur Freude der Web-Agentur 2sic gab es also keine Spur von mangelndem Interesse an ICT-Berufen.

Die neugierigen Schülerinnen und Schüler erhielten einen praxisnahen Einblick in die eher genderuntypischen Berufe Interactive Media Designerin, Informatikerin und Mediamatikerin. Neben der Erstellung ihrer eigenen Website durften sie ihre Skills in der Bildbearbeitung und Gestaltung austesten.

Nachwuchs zu fördern, liegt dem Unternehmen am Herzen

«Beruflichen Nachwuchs aus der Region zu fördern, liegt uns persönlich sehr am Herzen. Wir motivieren Jugendliche, insbesondere Mädchen, einen zukunftssicheren Beruf in der IT zu erlernen – vielleicht sogar bei 2sic», meint Tom Lendi, Leiter der Web-Abteilung. Das Ziel des Nationalen Zukunftstages ist es, jungen Leuten die Berufswahl zu erleichtern. Bei hunderten Betrieben in der Schweiz haben Nachwuchstalente die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Berufe zu blicken. Im Fokus, den Horizont zu öffnen für geschlechteruntypische Ausbildungen.

Ein Tag lang ein IT-Girl sein, dies durften die teilnehmenden Mädchen bei 2sic erleben. Alle waren begeistert und einige meinten, dass sie sich vorstellen könnten, einen Beruf in der noch männerdominierten IT-Welt zu erlernen. Das Unternehmen blickt auf einen tollen Nachwuchsfördertag zurück – voller positiven Feedbacks. (pd)