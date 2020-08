Foodblogger Sven Hanselmann aus Gams: «Ich kann machen, wovon andere träumen» Sven Hanselmann ist kreativer Koch und leidenschaftlicher Fotograf. Für seinen Foodblog kombiniert er beides. Sein mit Herzblut betriebener Blog hat ihm zudem zu seinem Job als Social Media Manager bei einem jungen Schweizer Modelabel verholfen. Corinne Hanselmann 23.08.2020, 15.06 Uhr

Sven Hanselmann kocht und fotografiert mit Leidenschaft und Kreativität. Bild: Corinne Hanselmann

Pasta mit Lachs und Tomaten-Crème-Fraîche-Sauce, Pulled Pork mit Focacciabrot oder Polentaschnitten à la Bruschetta – bei einem Blick auf den Foodblog von Sven Hanselmann läuft einem glatt das Wasser im Mund zusammen. «The Food Corner Hanselmann», so nennt der 27-Jährige aus Gams seine Rezept- und Bildersammlung auf dem sozialen Netzwerk Instagram und auf seiner Webseite www.svenhanselmann.com. Einige hundert Einträge sind dort in den vergangenen drei Jahren entstanden, rund 4500 Personen folgen Sven Hanselmanns Seite auf Instagram.

Rund 4500 folgen Sven Hanselmann auf Instagram. Corinne Hanselmann

Sven Hanselmann erzählt:

«Schon als Kind liebte ich es, die kulinarischen Highlights meiner Eltern und meiner Grossmütter zu vertilgen. Damals wollte ich schon genau wissen, wie solch schmackhafte Gerichte zubereitet werden.»

Gegen Ende der Schulzeit entschied er sich für eine Lehre zum Anlagen- und Apparatebauer. Doch während der Ausbildung wurde ihm bewusst, dass er nicht sein Leben lang auf diesem Beruf arbeiten möchte. In der Freizeit begann der Jugendliche immer intensiver zu backen und zu kochen.

Grosses Wissen rund um die Fotografie von Essen

Doch Sven Hanselmann ist nicht nur ein kreativer Koch, sondern auch ein leidenschaftlicher Fotograf, der sich unter anderem auf das Ablichten von Essen spezialisiert hat. «Mein Vater ist gelernter Fotograf und ich hatte schon als Kind eine Kamera in der Hand.» Er eignete sich immer mehr Wissen an und fotografiert seit einigen Jahren nebenberuflich Hochzeiten und sonstige Events, macht Produktbilder und Porträtfotos.

Sven Hanselmann tüftelt gerne in der Küche. Sven Hanselmann

Wer schon einmal zuhause oder im Restaurant sein Essen fotografiert hat weiss wohl, dass dies oft nicht so lecker aussieht wie es geschmeckt hat. Zum Thema Foodfotografie hat sich Sven Hanselmann mittlerweile ein grosses Wissen angeeignet. Wenn man seine ersten Bilder vor drei Jahren mit den neusten vergleicht, wird diese Entwicklung sehr deutlich.

Die Anfänge des Foodblogs

Sven Hanselmann erzählt von den Anfängen seines Foodblogs, während er einen bunten Salat mit Feigensirup-Dressing und dazu passendem Feigenbrot auftischt. Selbstverständlich alles selbstgemacht.

«2016 machte ich Ferien in Griechenland. Vom feinen Essen machte ich Fotos und postete diese auf Instagram. Das hat den Leuten gut gefallen. Aber ich wollte mehr machen als nur Fotos von fertigem Essen auf Instagram zu stellen.»

Der Gamser begann also, Blogeinträge über Selbstgekochtes zu verfassen. 2017 entschied er sich, das Pensum in seinem gelernten Beruf zu reduzieren und vermehrt Zeit in den Foodblog zu investieren.

Bunter Blattsalat mit Feigensirup-Dressing. Sven Hanselmann

Bis heute hat er sich schon quer durch viele Länder und Ernährungsstile gekocht sowie gebacken und verschiedenste Lebensmittel in seine Gerichte miteingebunden. «Sieht superlecker aus», «so eine tolle Kombination» oder «das werde ich definitiv mal kochen» kommentieren seine Follower unter die Rezepte. Über Kommentare von Followern zu seinen Beiträgen freue er sich immer, so Sven Hanselmann. «Ich versuche, mindestens einen neuen Beitrag pro Woche zu veröffentlichen», sagt er. Doch hinter jedem Beitrag steckt einiges an Arbeit.

Viel Arbeit in der Küche, bis ein Beitrag fertig ist

Immer wieder tüftelt er an neuen Rezepten.

«Meistens probiere ich ein Gericht zwei bis drei Mal aus, bevor ich es dann noch einmal koche und dabei Fotos oder Filme mache für den Blog.»

Seine Bilder kommen sehr vielfältig und kreativ daher. Das kommt nicht von ungefähr. «Schon vor dem Kochen bereite ich jeweils das Set-up für die Fotos vor.» Da ein Holzbrett mit einigen Kräutern oder Zutaten, dort ein schönes Schüsselchen mit farbigem Rand, darunter ein farblich abgestimmtes Küchentuch und daneben ein Holzlöffel. Dem Zufall überlässt der leidenschaftliche Fotograf dabei nichts. Er besitzt dafür ein Arsenal an Geschirr, Küchentüchern, Besteck und Schneidbrettern in unterschiedlichsten Formen und Farben.

Von Salaten über Hauptspeisen, mit oder ohne Fleisch oder sogar vegan, bis hin zu Broten oder Desserts sind im Food Corner zu finden.

Einladungen zu Influencer-Events

Dieser hat sich mittlerweile etabliert und der Macher Sven Hanselmann wurde schon mehrfach eingeladen, bei Influencer-Events mitzumachen. So trat er beispielsweise bei der Betty-Bossi-Baking-Challenge gegen fünf andere Blogger an und gewann. «Wir mussten dabei etwas kreieren mit den neuen Backformen in Herzform. Ich machte einen No-Bake-Cheesecake.» Im Juni 2019 wurde er zudem von der Zeitschrift «Annemarie Wildeisens Kochen» zum Blogger des Monats gewählt.

Mittlerweile erstellt der 27-Jährige auch Blogbeiträge im Auftrag von Kunden und gegen Bezahlung, dabei verwendet er beispielsweise in einem Rezept ein bestimmtes Produkt. Dennoch bleibt der Foodblog hauptsächlich das Hobby.

Auch beruflich mit Social Media zu tun

Seine Leidenschaft für Social Media und Fotografie konnte Sven Hanselmann aber zum Beruf machen. Durch seine Arbeiten für den Foodblog, die im Internet zu sehen sind, wurde das Unternehmen Nikin auf ihn aufmerksam. Das Schweizer Modelabel schreibt sich Nachhaltigkeit und Fairness auf die Fahne und pflanzt für jedes verkaufte Produkt einen Baum.

Seit Anfang Jahr arbeitet Sven Hanselmann als Social Media Manager für die noch junge Schweizer Fashion- und Lifestylemarke.

«Dort bin ich auf der anderen Seite, als wenn ich privat für den Foodblog arbeite. Ich treffe etwa Vereinbarungen mit Influencern, plane Fotoshootings oder mache selber Bilder. Ich kann machen, wovon andere träumen, und dies erst noch bei einer coolen, nachhaltigen Firma.»

Für diesen Traumjob pendelt er derzeit zwischen Lenzburg und Gams.

Bananenbrot mit Schoggi zum Dessert. Das Rezept dazu gibts auf Sven Hanselmanns Blog. Sven Hanselmann

Der Herbst ist seine liebste Jahreszeit

Mit dem Herbst steht die Jahreszeit vor der Tür, die Sven Hanselmann aus kulinarischer Sicht am liebsten ist.

«Ich liebe alles, was es im Herbst gibt, zum Beispiel Kürbisse, Marroni und Feigen.»

Die Zeichen stehen also gut, dass auf seinem Blog demnächst «gluschtige» Herbstrezepte zu finden sind.