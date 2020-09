Lukashaus-Standortleiter Daniel Lenherr schwärmt vom neuen Arbeitsort in Grabs: «Wir haben hier viel Platz» Die neuen Arbeitsräumlichkeiten der Lukashaus-Mitarbeiter in Grabs sind bezogen. Robert Kucera 16.09.2020, 05.00 Uhr

Bereits voll im Element: Vorbereitungsarbeiten für den Versand der nächsten «Lukashaus-Zeitung». Bild: Robert Kucera

Am Montag haben die Lukashaus-Bewohner ihr neues Domizil am Lindenweg 2 in Grabs bezogen. «Es sind tolle und helle Räumlichkeiten. Wir haben hier viel Platz», schwärmt Standortleiter Daniel Lenherr.