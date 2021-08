«Satt und sauber» genügte noch vor 40 Jahren im Lukashaus

Lukashaus «Satt und sauber» genügte noch vor 40 Jahren – Röbi Bislin hat viele Veränderungen hautnah erlebt Früher hatten Sozialarbeiter einen schlecht bezahlten 62-Stunden-Job. Trotzdem entschied sich Röbi Bislin dafür. Heute sind die Arbeitsstunden weniger, das Gehalt höher. Alexandra Gächter 24.08.2021, 17.22 Uhr

Röbi Bislin mit einem Mosaiktier, das im Atelier des Lukashauses entstand. Früher waren solch kreative Arbeiten weniger ein Thema. Alexandra Gächter

175 Jahre alt ist das Lukashaus in Grabs. Fast ein Viertel der Lukashaus-Geschichte hat er miterlebt: Röbi Bislin. Der 63-Jährige absolvierte von 1977 bis 1979 ein Praktikum im Lukashaus und erhielt dort nach seiner Ausbildung zum Sozialpädagogen im Jahr 1983 eine Festanstellung. 40 Jahre also arbeitet Röbi Bislin – der in Gams aufwuchs und heute in Grabs wohnt – bereits im Lukashaus.

Als sich Röbi Bislin im Jahr 1977 dazu entschied, im Lukashaus ein Praktikum zu machen, war das eher sonderbar. Zum einen arbeiteten damals fast nur Frauen im Lukashaus, zum anderen hätten auf ihn als Gymnasiast viele andere – lukrativere – Laufbahnen gewartet. Bislin hält fest:

«Die Arbeit der Sozialpädagogen war in den 70er-Jahren ein schlecht bezahlter Job mit einer 62-Stunden-Woche. Die Arbeit entwuchs aus einem karitativen Gedanken. Wer Sozialarbeiter war, wollte helfen, nicht Karriere machen.»

Dennoch blieb Röbi Bislin bei seinem Entscheid. «Zwei Verwandte haben mich stark beeinflusst. Ich hatte eine Tante mit Downsyndrom und eine andere Tante, die in einem Kinderheim arbeitete», sagt Röbi Bislin, der in Gams auswuchs und heute in Grabs lebt.

270 Menschen gehen im Lukashaus ein und aus

Nach dem Praktikum im Lukashaus, das er bis 1979 verlängern durfte, absolvierte Röbi Bislin ein Studium als Sozialpädagoge. Nach einem kurzen Abstecher ins Johanneum in Neu St. Johann kehrte er 1983 ins Lukashaus zurück, weil es ihm im Praktikum so gut gefallen hatte.

In den 40 Jahren, in denen Röbi Bislin im Lukashaus tätig ist, wechselte er einige Male die Funktion. Erst arbeitete er als Gruppenleiter in einer Wohngruppe, danach war er kurz Lehrer in der Sonderschule. «Das habe ich genossen.» Während seiner Lehrertätigkeit absolvierte er die Ausbildung zum Katechet im Nebenamt und unterrichtete zusätzlich Religion in Gams. Als im Jahr 1986 die Sonderschule im Lukashaus aufgehoben wurde, wechselte Röbi Bislin in die Beschäftigung. Später wurde er Bereichsleiter. Viele Auszubildende hat er auf dem Weg ins Berufsleben begleitet.

Aktuell ist der 63-Jährige wieder Fachmitarbeiter ohne Führungsfunktion. Voraussichtlich in zwei Jahren wird er pensioniert. Von allen Mitarbeitern im Lukashaus arbeitet Röbi Bislin am längsten hier. Viele der über 270 Menschen, die täglich im Lukashaus ein und aus gehen, kennt er seit Jahrzehnten.

«So entstanden enge Bindungen. Für mich sind viele Mitarbeiter und Bewohner mehr als nur Menschen, mit denen ich zusammen arbeite. Im Laufe der Zeit haben sie für mich an Bedeutung gewonnen.»

Zwei Dinge, die er an seiner Arbeit besonders schätzt, sind der Umgang mit Menschen und der Umgang mit dem Werkstoff Holz. Im Atelier des Lukashauses, wo er derzeit Menschen mit einer Beeinträchtigung begleitet, gibt es für ihn nebst Büroarbeiten einige handwerkliche Aufgaben. Freude bereitet ihm ausserdem das alljährliche Weihnachtsspiel, bei dem er seit Jahrzehnten mithilft.

Früher betreuten zwei Personen zehn bis 14 Kinder

In den 40 Jahren, in denen Röbi Bislin im Lukashaus arbeitet, hat er grosse Veränderungen miterlebt. Früher wohnte die Gruppenleiterin in einem Zimmer, das gleichwohl Büro und Medikamentenlager des Lukashauses war. Schlief sie an einem freien Sonntag aus, kam es vor, dass Mitarbeiter von ihr aus dem Schrank ihres Schlafzimmers Medikamente für die Bewohner holen mussten. Bei schlechtem Wetter besuchten die Kinder des Lukashauses sie in ihrem Zimmer und wollten von ihr unterhalten werden – auch wenn sie frei hatte.

Ende der 80er-Jahre traten massive Veränderungen ein, wie Röbi Bislin sagt. Die 62-Stunden-Woche wurde auf eine 42-Stunden-Woche herabgesetzt, die Löhne stark nach oben korrigiert und die Sozialleistungen der Mitarbeitenden verbessert. Ausserdem wurde der Begleitschlüssel komfortabler. Teilten sich früher eine Fach- sowie eine Hilfsperson zu zweit die Betreuung von zehn bis 14 Kindern, so gilt heute die Faustregel: Eine Fachperson begleitet vier bis fünf Menschen mit Beeinträchtigung.

Im Atelier des Lukashauses erfreut sich Sozialpädagoge Röbi Bislin am Umgang mit den Menschen sowie am Handwerken mit Holz. Alexandra Gächter

Grundbedürfnisse abdecken, lautete die Devise

Grosse Veränderungen gab es auch bei den Bewohnern des Lukashauses. Röbi Bislin kann sich an eine Zeit erinnern, in der nur die Grundbedürfnisse abgedeckt wurden und sagt:

«Hauptsache, die Bewohner hatten ein Dach über dem Kopf und waren satt und sauber.»

Sprach man früher noch von Menschen mit Behinderung, so werden diese Menschen heute vom Lukashaus als Teilhabende angesehen. Vieles hat sich seither im Umgang mit Menschen mit einer Beeinträchtigung verändert. Heute werden diese Menschen vom Lukashaus als Teilhabende behandelt. Sie haben Mitspracherechte, wenn es um ihre Beschäftigungsform geht, und dürfen zudem ihre Wünsche in Bezug auf Wohn- oder Freizeitgestaltung kundtun. Kurz: Sie sind Individuen, auf die im Lukashaus eingegangen wird.

Das Lukashaus orientiert sich dabei am Lebensstandard der Bevölkerung. Individualität wird grossgeschrieben. «Früher hiess es bestenfalls, man macht einen Ausflug ins Tessin und alle gehen mit. Heute können sie selber wählen, was sie möchten», sagt Bislin. So gäbe es einen Ferienkatalog, aus dem die Ferien ausgewählt werden können. «Das machen andere Menschen ja auch so.»

Eine weitere grosse Veränderung ist die Integration. «Das Lukashaus war früher ein Heim, dessen Bewohner von der restlichen Bevölkerung abgeschnitten wurden. Heute vermischen sich die Menschen. Sei es, dass die Bevölkerung ins Lukashaus kommt oder Bewohner des Lukashauses im Dorf arbeiten. Das wäre vor 30 Jahren noch undenkbar gewesen.»

Was in all den Jahren gleich blieb, ist die Wertschätzung, welche Röbi Bislin von den Menschen mit Beeinträchtigung erhält.

«Ich habe immer die Botschaft erhalten, dass ich etwas wert bin.»

Erstaunlich sei das vor allem bei denjenigen Menschen, die nicht reden können. «Geht es mir schlecht, wird das bemerkt. Ich erhalte dann Zuwendung in Form von Blicken oder werde angelacht. Das ist etwas vom Schönsten, das ich bei meiner Arbeit erhalte», sagt Röbi Bislin.