Luftschiffe waren einst eine Sensation:

Als Graf Zeppelin über die Region Werdenberg flog In den 1920er- und 1930er-Jahren lockte ein leises Surren oder Brummen hoch in der Luft manch einen ans Fenster oder auf die Strasse. Dann nämlich war ein Luftschiff unterwegs. Es bot seinen Passagieren den Blick auf die Region von oben an. Da und dort wurde sogar der Schulunterricht kurz unterbrochen, und die Schulkinder durften vom Pausenplatz aus das silbergraue Luftschiff bestaunen. Hansruedi Rohrer 01.11.2020, 13.50 Uhr

Das Luftschiff «Graf Zeppelin» beim Postempfang in Schaan. Archiv Hansruedi Rohrer

Das bekannteste dieser Riesenvögel war dasjenige von Graf Ferdinand von Zeppelin. Die Zeppelinwerke standen in Friedrichshafen, von dort aus wurden auch Flüge quer durch die Schweiz durchgeführt. Diese luxuriösen Luftschiffe galten als die sichersten und bequemsten Fahrzeuge ihrer Zeit. Doch eine Katastrophe beendete am 6. Mai 1937 die Ära des «silbernen Riesen». Das Luftschiff Hindenburg verbrannte bei der Landung in Lakehurst bei New York – 36 Menschen starben. 1987 wurde die Produktion von Luftschiffen in Mülheim bei Düsseldorf wieder aufgenommen



Fotograf Friedrich Müller musste sich beeilen, um den Zeppelin über der Bahnhofstrasse Buchs noch zu erwischen. Archiv Hansruedi Rohrer

Das Luftschiff überfliegt die Region Werdenberg

Am 28. September 1929 flog das Luftschiff Graf Zeppelin in einer Höhe von 2000 Metern über die werdenbergische Residenz. Und Anfang November 1929 überflog «Graf Zeppelin» kurz vor 11 Uhr in nur geringer Höhe Buchs in Richtung Sargans, «in majestätischem Fluge», wie der W&O vom 4. November jenes Jahres berichtete.

Die «Riesenzigarre» im Werdenberg in Nahaufnahme.

Archiv Hansruedi Rohrer

Weiter heisst es in der Mitteilung: «‹De Zeppelin chunt›, ertönte überall der Ruf. In wenigen Augenblicken waren sämtliche Fenster belagert. Fürwahr ein grossartig konstruiertes Luftfahrzeug mit seinen 220 Metern Länge und den brummenden 5 Motoren, das vom Sonnenlicht übergossen, einen herrlichen Anblick darbot.

Blick in den Himmel: Der beeindruckende Zeppelin über der Region. Archiv Hansruedi Rohrer

Erneuter Besuch am Bundesfeiertag

Langsam entschwand der Riesenvogel den staunenden Blicken der Bevölkerung. Kurz vor halb zwölf Uhr kreuzte er von neuem über der werdenbergischen Metropole, diesmal aber bedeutend höher. Wahrscheinlich zwang ihn die dichte Wolkenbank, der er auf seinem Dübendorf-Flug begegnete, zur Umkehr.» Am 1. August 1930 hat der «Zeppelin» als Auftakt zum Bundesfeiertag morgens um 7.20 Uhr dem Werdenberg erneut seine Aufwartung gemacht. Das Luftschiff fuhr in ruhiger, prächtiger Fahrt und nicht in grosser Höhe vom Falknis Richtung Bodensee. Um 9.30 Uhr stieg der «Zeppelin» in Friedrichshafen zu einer zweiten grossen Schweizerfahrt auf.