Lotteriefonds Eine Viertelmillion Franken fliesst in drei Werdenberger Projekte: Spätgotischer Mörtelboden von Bedeutung entdeckt Das Werdenberg darf sich einmal mehr über einen Geldsegen aus dem Lotteriefonds des Kantons St. Gallen freuen: In der aktuellen Botschaft der Kantonsregierung an den Kantonsrat sind drei Projekte enthalten, die total rund 262000 Franken erwarten dürfen. 18.05.2021, 05.00 Uhr

1961 letztmals restauriert: Der Kanton will die Arbeiten an der Burgruine Forstegg in Salez unterstützen. Corinne Hanselmann

(ab) Für die Restaurierung der Burgruine Forstegg in Salez will der Kanton 180000 Franken aus dem Lotteriefonds sprechen, wie der aktuellen Botschaft der Regierung an den Kantonsrat zu entnehmen ist. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 787 000 Franken, darin enthalten sind denkmalpflegebedingt anrechenbare Aufwendungen 599 790 Franken enthalten. Bei einem Beitragssatz von 30 Prozent (kantonale Bedeutung) ergibt sich ein Subventionsbeitrag von gerundet 180000 Franken, welcher der Kanton alleine übernimmt.

Um das Jahr 1200 erbaut

Die Burgruine thront auf einem etwa zehn Meter hohen Felsblock. Sie wurde durch Abt Ulrich und Heinrich von Sax um das Jahr 1200 erbaut. Sie ist heute in Privatbesitz. Letztmals wurde die Burg im Jahr 1961 renoviert. «Die lange Zeit ohne Pflege und Unterhalt, Witterung und starker Pflanzenbewuchs haben der Burgruine zugesetzt, sodass immer wieder auch Steine der Burg heruntergefallen sind», heisst es in der Botschaft.

Ein Besitzerwechsel ermöglicht nun die fachgerechte Restaurierung der Burg. Sie wird von losen Steinen und schädlichem Bewuchs befreit. Mauerwerk wird wo nötig gesichert, ausgebessert und ergänzend verfugt. Seit dem Jahr 2017 ist dieses Gebäude als Kulturobjekt von kantonaler Bedeutung ausgeschieden

Wertvoller historischer Fund: Spätgotischer Mörtelboden in der Kirche Sax. PD

Kirche wurde im Jahr 1529 reformiert

Als Beitrag an die Renovation der Reformierten Kirche Sax an der Kirchgass sind 67100 Franken aus dem Lotteriefonds vorgesehen. Die reformierte Kirche in Sax gilt als älteste Saxer Kirche. Der Kirchturm wurde um die Jahre 1200 bis 1206 errichtet. Die Kirche wurde erstmals um das Jahr 1236 schriftlich erwähnt, heisst es in der Botschaft der Regierung. Zusammen mit dem Dorf wurde die Kirche um das Jahr 1499 niedergebrannt. Danach wurden Schiff und Chor als spätgotische Anlage unter Beibehaltung des mittelalterlichen Turms neu aufgebaut. Um das Jahr 1529 wurde die Kirche reformiert.

Archäologie entdeckt spätgotischen Mörtelboden

Die Kirche soll einer gesamten Innenrenovation unterzogen werden. Nicht zuletzt auch wegen andauernder Feuchtigkeitsprobleme sei geplant, den bestehenden neueren Bodenaufbau abzubrechen und einen neuen Boden einzubauen. Dies war denn auch der Anlass, den Boden durch die Kantonsarchäologie zu untersuchen. Dabei kamen höchst wertvolle historische Befunde zu Tage. «Unter anderem ist der spätgotische Mörtelboden fast flächig erhalten. Entsprechend müssen Massnahmen getroffen werden, damit diese wertvollen Funde erhalten bleiben.»

Seit dem Jahr 2017 ist das Gebäude als Kulturobjekt von kantonaler Bedeutung ausgeschieden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,25 Mio. Franken. Von den Kosten entfallen auf den evangelischen Konfessionsteil 33475 und auf den Kanton 67100 Franken.

Seit 115 Jahren im Einsatz für Menschen mit Lepra

Die Evangelische Kirchgemeinde Grabs-Gams soll für das Projekt «Schutz und Hilfe für Frauen und Kinder in Not in Bangladesch» 15000 Franken aus dem Lotteriefonds erhalten. Für die Jahre 2021 bis 2023 übernimmt die evangelische Kirchgemeinde Grabs-Gams mit der in Herzogenbuchsee angesiedelten, gemeinnützigen Organisation Lepra-Mission Schweiz eine Projektpartnerschaft. Diese engagiert sich seit 115 Jahren für Menschen, die wegen Lepra oder Behinderung ausgegrenzt sind.

Das Projektbudget für die Jahre 2021 bis 2023 beläuft sich auf rund 180000 Franken. Die Lepra-Mission trägt rund 100000 Franken zur Finanzierung bei, welche sie von Institutionen und Privatspenden erhält. Die Kirchgemeinde Grabs-Gams sammelt ebenfalls Spenden für das Projekt.