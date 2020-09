Interview Lothar Ritter ist überzeugt: Die OST – Ostschweizer Fachhochschule eröffnet der NTB zusätzliche Möglichkeiten und Perspektiven Der bisherige NTB-Rektor Lothar Ritter, neu Leiter des Campus Buchs und Leiter Departement Technik der OST, sieht für Studierende, Forschende, Wirtschaftspartner und Angestellte am Fachhochschul-Standort Buchs zusätzliche Möglichkeiten und Chancen. Michael Kyburz 02.09.2020, 11.45 Uhr

Am 1.September ist die NTB im neuen Kleid der OST – Ostschweizer Fachhochschule, ins Herbstsemester gestartet. Trotz etwas Wehmut, dass es NTB als Marke nicht mehr geben wird: Lothar Ritter, bisher Rektor und neu Standortleiter des Campus Buchs sowie Leiter Departement Technik der OST, ist überzeugt, dass der Standort Buchs profitieren wird – besonders von der intensiveren und auch interdisziplinären Zusammenarbeit mit vielen anderen Instituten und Studiengängen in der OST.

Wie schätzen Sie die künftige Stellung der NTB in der neuen Fachhochschule OST ein?

Die NTB wird künftig den Namen «OST Campus Buchs» tragen und damit einer von drei Standorten der wesentlich grösseren OST – Ostschweizer Fachhochschule sein. Der Standort Buchs wird auch Hauptsitz der Leitung des standortübergreifenden Departements Technik der OST sein. In diesem Sinn wird die heutige NTB von der OST sicher profitieren, weil wir die Möglichkeit haben werden, mit vielen anderen Instituten und Studiengängen noch intensiver – auch interdisziplinär - zusammenarbeiten zu können. Das bringt zusätzliche Möglichkeiten und Chancen. Zudem öffnet es neue Perspektiven für unsere Studierenden, unsere Forschenden, unsere Partner in Wirtschaft und Gesellschaft sowie vor allem auch für unsere Angestellten.

Wie beeinflusst der Funktionswechsel von Ihnen, vom Rektor der NTB zum Leiter des Departements Technik, den Standort Buchs?

Für meine Arbeit am Standort Buchs bedeutet mein Funktionswechsel zunächst einmal, dass ich mich nicht mehr «nur» auf diesen Teil der Hochschule konzentrieren werde, sondern viel unterwegs bin, an und zwischen den anderen Standorten, operative Tätigkeiten vor Ort in der ganzen Ostschweiz habe usw. Aber wir haben uns gut darauf vorbereitet. Mit Prof. Dr. Carsten Ziolek konnten wir die neue Funktion des Fachabteilungsleiters Systemtechnik besetzen. Systemtechnik ist eine von fünf Fachabteilungen im grossen Departement Technik. Die Hauptaktivitäten und der Lead konzentrieren sich auf Buchs. Diese neue Struktur wird die jeweilige Führung durch den Fachabteilungsleiter vor Ort nahe an den Hochschulangehörigen sicherstellen und gleichzeitig meine departementsweiten Führungsaufgaben unterstützen. Zudem bin ich weiterhin Standortleiter des OST Campus Buchs und deshalb wie bisher immer noch sehr präsent in der weiteren Region.

Hat der Standort Buchs an Selbstbestimmung eingebüsst, da Ihr Vorgesetzter nun Prof. Dr. Daniel Seelhofer, Rektor der OST, ist?

Das darf ich in meinen Augen mit einem Nein beantworten, weil die Aufgaben und Kompetenzen der verantwortlichen Gremien und Leitungspersonen klar verteilt sind. Rektor Seelhofer ist Rektor der OST und kümmert sich nicht primär im Detail um die Standorte. Dafür hat er Standortleitende. Und als Departementsleiter Technik verantworte ich überdies alle Technikstudiengänge und Institute in Rapperswil, St. Gallen und Buchs. Ich sehe es zudem nicht als Verlust der Selbstbestimmung, wenn man sich durch einen Zusammenschluss mehr Chancen sowie Markt- und Umsatzpotenzial erschliessen kann.

Worin sehen Sie die Stärken der NTB, von denen sie auch in der Zukunft in der OST profitieren kann?

Was als Stärke der NTB bleibt, ist die bewährte Qualität und das Engagement, mit dem wir unsere Hochschulausbildung für die Studierenden sowie die Forschung und Dienstleistung für die Partnerunternehmen schon wie bisher erbracht haben. Darauf kann die OST bauen. Was sich entwickeln wird, ist sicherlich das Angebot oder die Vertiefungsrichtungen in den Studiengängen. Es wird sicher auch Weiterentwicklungen geben, die ganz einfach den Entwicklungen des Umfelds, der Unternehmen, der Anforderungen der modernen Welt geschuldet sind und notwendig werden. Mit der NTB kommt eine sehr forschungsstarke Hochschule als Standort in die OST. Am OST Campus Buchs werden wir eng verbunden mit der Hochschullehre weiterhin einen bedeutenden Beitrag zum Umsatz in Forschung und Dienstleistung innerhalb der OST generieren. Das bringt auch sehr viel Potenzial für die gesamte OST, durch die in der Forschung sehr zahlreich beteiligten Unternehmen.

Wird der Name NTB als «Marke» bestehen bleiben oder wird er gänzlich verschwinden?

Die Antwort weckt natürlich etwas Wehmut in mir: Nein, die NTB als «Marke» wird es nicht mehr geben. Mit 1. 9. 2020 wird sie verschwinden. Was bleibt, sind die vielen hervorragenden Kooperationen, Partnerschaften und Freundschaften. Wir werden alles daransetzen, die Marke NTB durch unser Handeln, unsere Leistung und unsere bewährte Qualität auch im Kleid der OST weiterleben zu lassen.

Bleibt der Studiengang Technik in der HTW in Chur und in St. Gallen bestehen?

Die HTW Chur ist bereits seit einiger Zeit die FH Graubünden und damit eine eigenständige Fachhochschule mit eigenen Produkten. Unser Studiengang Systemtechnik in St. Gallen, Studienzentrum Waldau, bleibt natürlich erhalten. Zudem gehört zum Departement Technik ab 1. 9. 2020 auch der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, der bisher an der FHS (Fachhochscule St. Gallen)angesiedelt war.

Wie wichtig war die Unterstützung aus der Region und der regionalen Politik, damit der Standort Buchs – trotz geringerer Studentenzahl – die Leitung des Departements Technik erhalten hat?

Ich denke, dass die NTB in den 50 Jahren ihres Bestehens der Region wie auch der Politik immer wieder beweisen konnte, dass es ihre Leistungen, insbesondere die in ihr gewachsenen Fachkräfte, für das Wohl und den hohen Lebensstandard im Alpenrheintal und darüber hinaus einfach braucht. Ich habe als Rektor mit hoher Aussenpräsenz immer besonders darauf geachtet, dass die NTB über viele Jahre ein verlässlicher Partner für die Region, die Unternehmen, die Gesellschaft und die Politik war. Diese gelebte Verankerung hat sicher auch dazu beigetragen, dass der Hauptsitz der standortübergreifenden Leitung des Departements Technik nach Buchs vergeben wurde.

Das Interview wurde schriftlich geführt