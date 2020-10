Lohnender Nati-Zusammenzug: Die Wartauer Volleyballerin Samira Sulser verfügt jetzt über mehr Explosivität im Abschluss Samira Sulser aus Weite, die in der NLA für TS Volley Düdingen spielt, hat der Coronazeit erfolgreich getrotzt und Fortschritte erzielt. Robert Kucera 02.10.2020, 05.00 Uhr

An Explosivität zugelegt: Dies will Samira Sulser im Angriffsspiel ausnützen und so zuverlässige Punktelieferantin ihres Teams werden. Bild: Robert Kucera (Wattwil, 8. Februar 2020)

Mit dem Heimspiel gegen Genève Volley steigt die einzige NLA-Spielerin aus der Region, Samira Sulser, am Samstag in ihre dritte Saison im Dress von TS Volley Düdingen. Nach der abgebrochenen letzten Saison kann es die 24-Jährige kaum erwarten, wieder in der Meisterschaft auf Punktejagd zu gehen.