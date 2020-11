Der Bachname Logner in Grabs und Sevelen – eine Lügengeschichte Name des Monats: In zwei Werdenberger Gemeinden gibt es Bäche, die Logner heissen. Der Name hat viele getäuscht. Hier wird nun seine Bedeutung erklärt. Hans Stricker 16.11.2020, 05.00 Uhr

Unten im Weiler Ritsch, zwischen Buchser und Studner Berg, auf dem Schuttfächer von Logner und Studner Bach. Links erhöht die Häuser der Rüti. Der Logner entspringt links oben im Buchser Hochwald; hier unten verläuft er hinter der Staudenreihe rechts. Bild: Hans Stricker

Der Bach dieses Namens entspringt in der Bellwiti im Buchser Hochwald, am oberen, nördlichen Buchser Berg, fliesst durch das Waldgebiet Lochbrunnen, durchquert dann, nun auf Grabser Boden, im Steilhang östlich von Herzenberg das Herzenbergtobel und das Hagmanstobel. Zwischen Schuel- guet und Ober Gatter, im Winkel zwischen Buchser und Studner Berg, lässt er den Bergwald hinter sich, kommt bei Belenbach dem Studner Bach bis auf gut hundertfünfzig Meter nahe, setzt dann aber den Lauf nordostwärts über Under Gatter, Ritsch und Lims fort.

In der Talebene angekommen, vereinigt sich der Logner im Stadtner Riet mit dem Funtenerlabächli und wird zum Lognerkanal. Dieser mündet kurz darauf, in der Fegeren, in den Wettibach, welcher seinerseits weiter nördlich in den Binnenkanal einbiegt.

Auch ein Bachname in Sevelen und in Sateins

Unser Logner steht nicht allein: Er kommt, wiederum als Bachname, auch in der Gemeinde Sevelen vor und ebenso in Satteins, drüben im Walgau. Dem Namen sind viele gelehrte Erklärungen zugedacht worden – Spekulationen, die sich allerdings als falsch erwiesen haben. Seine wirkliche Herkunft liegt viel näher.

Schon im Grabser Urbar von 1463, in welchem Wegverläufe beschrieben, Eigengüter und Allmendland ausgeschieden und die Lage von Marchen festgehalten werden, erscheint der Name: «…vnd von dannen hin ab jn das vorgenant gaestilen baechli ab vnd ab vntz [= bis] jn den lugner». An der Namensform hat sich seither kaum etwas geändert.

Logner am Seveler Berg

Da der Name auch am Seveler Berg vorkommt, geriet er auch ins Visier des einstigen Seveler Dorfarztes und Wartauer Hobbyforschers Heinrich Gabathuler: In seinem Büchlein «Orts- und Flurnamen der Gemeinden Wartau und Sevelen» (1928) schrieb er, dass eine (früher versuchte) Deutung als lateinisch locus niger «schwarzer Ort» nicht in Frage komme. Natürlich nicht – dafür bringt er nun aber selbst eine Reihe von Vorschlägen, die ebenso abzulehnen sind: altgermanisch log «Platz», althochdeutsch luog «Lagerstätte wilder Tiere», lateinisch lucus «Hain, lichter Wald». In der zweiten Ausgabe seines Büchleins (1944) erweitert er die Liste gar noch.

Nachdem er vorweg erklärt, dass zu mundartlich Lugner «Lügner» keine Beziehung bestehen könne, denkt er nochmals an lateinisch lucus «Hain», meint dann aber, «die tiefe Vilcuppschlucht» weise gebieterisch auf illyrisch lugine «Schlucht».

«Illyrer-Theorie» gilt als überholt

Das Illyrische – eine weitgehend unbekannte antike Sprache – lebte im westlichen Teil der Balkanhalbinsel und war ein eigenständiger Zweig der indogermanischen Sprachen. Sie war bei den Sprachforschern einmal gross in Mode, wenn es galt, unbekannte Namen zu erklären. Seit längerem aber gilt die «Illyrer-Theorie» als überholt. Es war ihr Begründer, der deutsche Sprachforscher Hans Krahe, selbst, der seine These schliesslich widerrief und die Suche auf neue Bahnen lenkte.

Geblieben ist die Annahme, dass die altertümlichsten Gewässernamen Europas aus einer uralten Zeit stammen, da die Glieder der indogermanischen Sprachfamilie (die Vorläufer des Germanischen, Keltischen, Illyrischen, Italischen, Venetischen, Baltischen, Slawischen) noch eng zusammengehörten.

Eine zunächst befremdliche Erklärung

Unser Logner gehört nun allerdings nicht in diesen prähistorischen Bereich. Ganz im Gegenteil: «Logner» ist deutsch, ist sogar Mundart, heisst nichts anderes als «Lügner». Eine zunächst eher befremdliche Erklärung, die sich aber einleuchtend untermauern lässt.

Der Begriff kommt wie schon erwähnt in Bachnamen auch anderwärts vor – auch als «Lugibach» mehrfach im Kanton Bern. Im Berner Namenbuch steht: «Lugibäche sind Wasserläufe, die gleichsam lügen, indem sie eigentlich Wasser versprechen, aber sehr unregelmässig – oder nur zu einer bestimmten Zeit – Wasser führen, sonst aber bei einem eingetrockneten Bett ein Gewässer bloss vortäuschen.» Diese Charakterisierung passt auch zum Grabser Logner.

Ein Seitenarm des Röllbachs

Schon David Heinrich Hilty schrieb 1890 von ihm: «…führt Wasser zur Zeit von Regengüssen und wird selten gefährlich». Wem das Ende dieser Geschichte als fast zu banal erscheint, der passe auf: Der Logner am Seveler Berg ist ein Seitenarm des Röllbachs. An der Stelle, wo sich die beiden Bacharme vereinigen, am Fuss des hinteren Seveler Bergs im Gebiet Flat, trug vor Jahrhunderten ein Gut den (heute ausgestorbenen) Namen «Mansinia». Die Überraschung ist gross – denn in ihm steckt das romanische Wort «manzegna» – und dieses heisst «Lüge»! Also war hier schon zu romanischer Zeit ein «Lügenbach»! Das Gut Mansinia, am «Lügenbach» gelegen, trug die Erinnerung an den alten Bachnamen noch lange weiter.

Und zur Zeit, da die Seveler auch das Romanische noch verstanden, übersetzten sie den «(aual) manzegna» als «Logner(bach)» ins Deutsche. Damit lösen sich auch beim Grabser Namen diesbezügliche Zweifel auf – «ein Lugner, wer das nicht glaubt»!

Hinweis Zur Namenforschung im Werdenberg beachte man allgemein www.werdenberger-namenbuch.ch.