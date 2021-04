Lockerung Der erste Tag der grossen Öffnung: Zufriedene Stimmung und Gäste in der Gastronomie, Sportler freuen sich über Trainingsmöglichkeit Trotz niedrigen Temperaturen waren die Terrassen von regionalen Restaurants und Bars gestern gut besetzt. Pascal Aggeler, Robert Kucera 19.04.2021, 18.46 Uhr

Trotz niedrigen Temperaturen: Die Gäste zeigen sich sichtlich zufrieden auf den Terrassen. Bild: Pascal Aggeler

Seit gestern Montag dürfen Restaurants und Bars ihre Terrassen wieder öffnen. Möglich macht dies der Bundesratsentscheid vom vergangenen Mittwoch. Durch die beschlossenen Lockerungen ist erstmals seit langem eine direkte Bewirtung der Gäste möglich und diese müssen sich nicht nur mit Take-away-Angeboten begnügen.

Wie ein Blick auf die Bahnhofstrasse in Buchs am Montagmittag zeigt, haben viele dieses Angebot vermisst. Viele der Terrassen sind trotz niedrigen Temperaturen gut besetzt und die Leute geniessen ein warmes Getränk oder verpflegen sich.

Positive Stimmung bei Besuchern und Besitzern der Terrassen

«Endlich kann ich mich wieder hinsetzten und einen Kaffee richtig geniessen», sagt begeistert eine ältere Kundin auf der Terrasse der Bäckerei Wanger. Auch ihr Sitznachbar zeigt sich sichtlich zufrieden mit den offenen Terrassen. «Ich finde es super, dass wir diese Möglichkeit haben, dadurch kommt man auch wieder einmal aus den eigenen vier Wänden.» Man sieht: Die Leute geniessen es, sichtlich wieder beisammen zu sitzen und sich persönlich zu unterhalten.

Auch eine zufriedene Stimmung herrscht ein paar Meter weiter auf der Terrasse der Z-Bar. Eine jüngere Kundin sagt:

«Ich habe es vermisst, einen Kaffee mit meinen Freundinnen zu trinken. Ich bin sehr froh darüber, dass es nun wieder möglich ist.»

Um den Schutz für die Gäste zu erhöhen, haben die Besitzer zusätzlich Trennwände aufgestellt. «Die Gesundheit unserer Gäste liegt uns am Herzen», sagt der Besitzer. Er ergänzt: «Wir sind froh, können wir die Terrassen öffnen und geben uns grosse Mühe, die Massnahmen so gut wie möglich umzusetzen».

Zufriedene Gesichter und volle Bäuche auf den Terrassen

Auch auf den Terrassen der Restaurants und Imbisse nahmen einige Leute Platz. Besonders viele junge Leute und Schülerinnen und Schüler finden sich beim Restaurant Vibes nahe dem Bahnhof wieder. «Es ist einfach super», sagt ein Berufsschüler ganz ausgelassen. Sein Kollege ergänzt:

«Ich hoffe es bleibt so und die Gastronomie muss nicht wieder ganz schliessen».

Begeistert zeigen sich auch die Gäste auf der Terrasse des Restaurants Buchserhof. «Auf der Terrasse essen zu können, ist einfach besser. Damit kehrt wieder eine gewisse Normalität in den Alltag», sagt ein älterer Herr, während er auf sein Rindgeschnetzeltes wartet. Auch seine Partnerin freut sich über die Lockerungen. «Endlich haben wir mehr Möglichkeiten unseren Alltag zu gestalten». Die Wirtin des Buchserhofs, Petra Müller, zeigt sich erfreut über die Öffnung der Terrassen. «Wir sind glücklich darüber, wieder die Leute persönlich vor Ort zu bedienen.»

Sie ergänzt: «Für uns als Hotel ist eine Öffnung der Terrasse naheliegend, da wir während des gesamten Lockdowns etwas zu tun hatten.» Den Start am gestrigen Mittag beschreibt sie folgendermassen: «Die Anzahl der Gäste blieb sehr verhalten. Wir haben insgesamt 18 Menus zubereitet». Punkto Wirtschaftlichkeit erhofft man sich eine Steigerung mit höheren Temperaturen.

Einige der Stammkunden schauten schon am Morgen in der hergerichteten Gartenterrasse des Buchserhofs vorbei. Petra Müller berichtet:

«Man merkte, die Leute sind froh, dass sie wieder einkehren und sich mit anderen Leuten unterhalten können. Auch können sie nun ihre Rituale wieder pflegen, wie der Kaffee am Morgen.»

In einigen anderen regionalen Restaurants blieben die Terrassen geschlossen. Aufgrund der zu niedrigen Temperaturen öffnen diese erst später. «Die Temperaturen sind noch zu kalt, deshalb öffnen wir unsere Terrasse erst am 1. Mai», sagt Ludwig Gubler, Geschäftsleiter des Landgasthofs in Buchs.

Im Restaurant Krone in Trübbach wartet man hingegen nur noch bis zur Wochenmitte, um die Terrasse zu öffnen. «Wir öffnen am Mittwoch, dann ist es einigermassen warm und die Gäste können das Essen geniessen», erklärt Pius Hartmann, Besitzer des Restaurants in Trübbach.

Im Fitnesscenter Update herrscht Maskenpflicht – doch die Kundschaft, wie hier Elia Deplazes, hält sich gerne daran. Denn schliesslich dürfe man wieder trainieren und das hat Priorität. Bild: Robert Kucera

Voller Freude wird im Fitnesscenter trainiert

«Wir alle sind froh, dass wir wieder arbeiten dürfen und für unsere Kunden da zu sein», freut sich Andrea Pernet, Fitnesscenterleiterin von Update Fitness in Buchs. Wie sehr man den Gang ins Fitnesscenter vermisst hat, zeigt die Situation zur Öffnungszeit um 6 Uhr. Gleich sechs Kunden, schildert Pernet, nutzten die frühe Gelegenheit um vor der Arbeit Sport zu treiben. Es war ein guter Start in die Woche. Ein Montag mit lauter strahlenden Gesichtern. Der häufigste Satz, den sie zu hören bekommt, ist:

«Schön dürfen wir wieder trainieren.»

Mit grosser Freude trainiert auch Elia Deplazes am Montagmorgen. «Ich bin sehr froh, dass die Fitnesscenter wieder offen haben», hält er fest. «Es ist super. Ich kann wieder etwas für meine Fitness und meine Gesundheit tun.» Am meisten freut er sich aufs Krafttraining und dass er wieder Muskeln aufbauen kann. Die Maskentragpflicht stört ihn nicht:

«Es ist klar, weshalb wir eine Maske tragen müssen und ich verstehe es voll und ganz.»

Nur schwer nachvollziehen könne er aber, weshalb man die Center überhaupt geschlossen habe. «Denn es geht um die Gesundheit und wir sollen ja gesund bleiben.»

«Ich hoffe, dass es jetzt so bleibt und wir nun dran bleiben dürfen», sagt Andrea Pernet. Das Fitnesscenter zu einem sicheren Ort machen, ist das Bestreben jedes Fitnesscenters der Region. Die Schutzkonzepte werden rigoros durchgesetzt. So trägt man im Update Fitness während der gesamten Trainingszeit eine Maske. Wie Pernet ausführt, habe es bislang keine Schwierigkeiten gegeben. Ohne Kommentare geht es natürlich nicht. So bemerkte eine Frau gegenüber der Centerleiterin, dass sie die Maske beim Training als äusserst unangenehm empfinde. Danach ging die Kundin trainieren – mit Maske. Denn das Training hat erste Priorität und nicht, was man dafür auf sich nehmen müsse.

Schwimmen als wichtiger und entspannender Ausgleich zu Beruf und Alltag: Seit Montag für Brigitta Bach wieder möglich. Bild: Robert Kucera

Das Schwimmen sehr vermisst

Vier lange Monate musste sich Brigitta Bach gedulden, ehe sie endlich wieder im Hallenbad Flös schwimmen gehen konnte. Am Montag war es endlich so weit. «Ich habe das Schwimmen sehr, sehr vermisst», hält sie fest. Im Schwimmbecken kann sie am Besten von Beruf und Alltag abschalten. Bach schwimmt dreimal in der Woche 1,5 Kilometer und hält fest

«Schwimmen ist für mich Stressabbau und die reinste Erholung.»

Zur Überbrückung habe sie in den letzten Monaten Spaziergänge unternommen. Doch mit der Zeit, die sie im Flös verbringt, sei es nicht zu vergleichen. Schwimmen stellt für Brigitta Bach die höhere Form der Erholung dar und, wie sie sagt «hier komme ich innerlich zur Ruhe.»

Wie sehr sie sich gefreut hat, zeigt der Sonntagabend: «Ich war mir nicht sicher, ob man nun auch in Buchs wieder schwimmen kann. Also hat mein Vater recherchiert. Als er mir dann sagte, es sei ab Montag wieder geöffnet, habe ich sofort meine Schwimmtasche gepackt.» Zurzeit hat Bach Ferien. Ihr Plan: Jeden Tag Schwimmen gehen.