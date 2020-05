Lockdown aufgeweicht: Ein klein wenig Normalität ist in den Werdenberger Alltag zurückgekehrt In Schulhäusern, in den meisten Läden und Restaurants wurde am Montag der Betrieb wieder aufgenommen. Der W&O sprach mit Lehrkräften und Schülern, Kundinnen und Gewerbetreibenden über diesen besonderen Tag. Heini Schwendener 11.05.2020, 18.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

«So schön, die Silvia!» Den Verkäuferinnen im Modegeschäft Wolle Gret an der Bahnhofstrasse in Buchs steht die Freude ins Gesicht geschrieben: Endlich dürfen sie wieder Kundschaft empfangen. Am liebsten würden sie ja die Hand reichen zur Begrüssung oder zuweilen sogar umarmen. Doch das geht nicht, auch wenn der Coronalockdown gelockert ist.

Verkäuferin Yasmine Bickel (rechts) berät Kundin Elvira Bohl aus Haag auf Distanz. Bilder Heini Schwendener

Zuerst einmal gilt es, die Hände zu desinfizieren, dann gibt es viel zu plaudern. Immer schön auf Abstand. Und dann, ja dann taucht Silvia Stricker freudig ein ins gefällig präsentierte Modeangebot. Lange hat sie sich darauf gefreut.

Desinfektionsmittel und Schutzmasken für Kundinnen, die eine anziehen möchten, stehen bereit.

Elvira Bohl begutachtet die Ständer mit Kollektion der Marke «Oska». Als der Lockdown begann, habe sie sich mit der Situation arrangiert, sagt die Haagerin. «Vor etwa drei Wochen kamen dann die ersten Entzugserscheinungen», meint sie lächelnd. «Für mich war klar: Wenn alle Läden endlich wieder offen sind, gehe ich zuerst in mein Lieblingsgeschäft.» Und da steht sie nun, nutzt ihren freien Tag, um sich am Wolle-Gret-Angebot zu erfreuen.

Darauf haben viele Frauen lange warten müssen: Seit Montag sind auch die Modegeschäfte wieder geöffnet.

Eine neue Kundin betritt den Laden. Sie greift sich freiwillig eine der zur Verfügung stehenden Schutzmasken, zieht sie über und taucht ebenfalls in die Modewelt ein.

Ein Lieferant bringt neue Ware.

Marc Zimmermann von der Besitzerfamilie nimmt die herzlichen Szenen zwischen den Kundinnen und seiner Belegschaft mit Genugtuung zu Kenntnis: «Die Kundschaft fehlte uns schon aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch, weil wir zu vielen eine Beziehung aufgebaut haben, da sind Bekanntschaften und Freundschaften entstanden.» Rund 60 Mitarbeitende beschäftigt das Familienunternehmen an acht Standorten. Bei der Wiedereröffnung der Läden in der Schweiz konnte Marc Zimmermann von den Erfahrungen in Liechtenstein profitieren, wo die Modegeschäfte bereits seit zwei Wochen wieder geöffnet sind.

Wolle-Gret-Kundin Silvia Stricker geniesst es, nach den Lockdown-Wochen endlich wieder in einem Modegeschäft einkaufen zu können.

Silva Stricker probiert inzwischen eine Bluse und sagt dabei: «Es ist wichtig, in diesem Moment die Geschäfte zu unterstützen. Darum bin ich auch schon am Montagmorgen hierher gekommen.»

Die Verkäuferinnen Angelika Monschein und Conny Riedl sagen, die Ungewissheit über die Zukunft sei zwar noch immer da, aber dass sie nun wieder im Laden arbeiten könnten, sei doch sehr schön und gebe ihnen auch eine Perspektive.

Der Schulalltag ist zurück – und doch ist alles etwas anders. Das fällt dem Besucher des Oberstufenzentrums Seidenbaum in Trübbach in der Gemeinde Wartau sofort auf. Denn die Schultüren stehen offen, damit sie nicht berührt werden müssen. Ein Eingang ist reserviert für die Lehrpersonen, ein anderer für die Schülerinnen und Schüler. Lehrpersonen treffen nach dem Eingang auf einen Tisch mit Händedesinfektionsmittel, die Schülerinnen und Schüler werden von gelben Markierungen am Boden begrüsst. Diese weisen sie im Einbahnsystem in die Schulzimmer. «Bei den Jugendlichen gilt es die Distanzregeln strikt einzuhalten», begründet Bruno Seifert, Schulratspräsident von Wartau, die verschiedenen Massnahmen.

Mathematik-Lehrer Fabian Rhyner begrüsste gestern zum ersten Mal nach acht Wochen wieder seine Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Bilder: Katharina Rutz

Als Erstes werden die Hände gewaschen, dann folgt eine Lektion mit Informationen zur neuen Situation in Sachen Corona. Der Lehrer Fabian Rhyner erklärt der 2. Sekundarklasse die Verhaltensregeln, den speziellen Stundenplan und wie das mit den Hausaufgaben für die Tage zu Hause neu aussieht. Und natürlich möchte er von seinen Schülerinnen und Schülern wissen, welche Hochs und Tiefs sie während der Fernunterrichtsphase hatten.



Die Jugendlichen freuen sich mehrheitlich, wieder in der Schule zu sein. Laura Eggenberger beispielsweise ist in der 3. Sek. Sie fand es zwar toll, jeden Tag ausschlafen zu können und sich die Arbeit selber einzuteilen. «Doch war es auch anstrengend, wenn ich irgendwo eine Frage hatte und darauf nicht sofort eine Antwort einholen konnte», erzählt sie.

Nach Repetition der Theorie rechnen die Schüler der 2. Sekundarklasse die Steigung der Treppe aus. Die Bodenmarkierungen sollen zur Einhaltung der Distanzregeln beitragen.

«Zu Hause hat die Abwechslung gefehlt», sagt ein Schüler aus der 2. Sek. Angst, sich jetzt einem grösseren Ansteckungsrisiko auszusetzen, verneinen die Schülerinnen und Schüler alle. In der zweiten Lektion geht es ans Rechnen – Geradengleichung ist das Thema. Dazu haben die Schülerinnen und Schüler zu Hause bereits geübt. «Nach acht Wochen Fernunterricht ist es nun wichtig, herauszufinden, wo die Schüler stehen», sagt Fabian Rhyner. Denn, ob die Themen verstanden wurden, sei im Fernunterricht unmöglich zu erkennen. Die Oberstufenschüler haben die Aufgaben zu Hause selber korrigiert und ihre Arbeitsblätter dann auf einen Termin hin abgegeben. «Auch im Präsenzunterricht korrigieren sie ihre Rechnungen selber», so Fabian Rhyner, «aber wenn sie dies zu Hause tun, weiss ich nicht, ob sie einfach abgeschrieben haben.»

Lehrer Fabian Rhyner

Für diese Standortbestimmung sind die Halbklassen ein Vorteil. «Die Trennung hat nicht nur etwas mit den Distanzvorschriften zu tun», ist Bruno Seifert überzeugt. Fabian Rhyner gibt zu bedenken, dass man bis im Sommer den Stoff nicht vollständig aufholen könne. Relevant könnte dies beispielsweise bei den Schülerinnen und Schüler werden, die an die Kanti wechseln. «Die anderen werden bis zum Ende der Schulzeit alles aufholen», ist er überzeugt.



In der Schule Wartau wird die Halbklassenführung konsequent durchgezogen. Die Pausen finden zeitlich versetzt oder getrennt statt. Durch die Halbierung der Klassen sind auch die Schulbusse weniger gefüllt. Dem Transport mit dem Schulbus steht gemäss Empfehlung des Kantons St. Gallen nichts im Weg. Dabei sind vor allem jüngere Kinder betroffen, wo die Abstandsregeln weniger streng eingehalten werden müssen als an der Oberstufe. «In diesem Punkt haben sich aber einzelne besorgte Eltern gemeldet», sagt Bruno Seifert. Ansonsten seien keine sorgenvollen Rückmeldungen von Eltern eingetroffen.



Hauswart Armin Kammerer

Die Freude über den Neustart des Präsenzunterrichts überwiegt wohl bei den Eltern, den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen. Und auch der Hauswart Armin Kammerer sagt:

«Es ist eine Freude, dass wieder Leben in der Schule ist.»

In der schulfreien Zeit hat er und sein vierköpfiges Team die sommerliche Grundreinigung vorgezogen und Dinge erledigt, «für die sonst nie Zeit ist». Dann galt es, das Schutzkonzept für die Wiedereröffnung umzusetzen. Nun nimmt die Reinigung mehr Zeit in Anspruch, da täglich zusätzlich desinfiziert werden muss.

«Wir haben lange darauf gewartet. Endlich!», fasst Philipp Mutzner von «Teller 17» in Buchs seine Gefühlswelt zum 11. Mai, dem Tag der Wiedereröffnung der Restaurants in der Schweiz, zusammen. «Wir sind froh, dass wir wieder öffnen konnten und wir nun unsere verwaisten Gästen wiedersehen dürfen», äussert sich Richard Wanger von Café Wanger in Buchs. Ins gleiche Horn bläst Andreas Müller vom Buchserhof in Buchs: «Auf diesen Tag haben wir lange gewartet. Das waren nicht so ganz lustige Wochen.»

Im Buchserhof in Buchs war der Aufmarsch, wie Andreas Müller festhält, «sehr verhalten». Bild: Robert Kucera

«Es ist eine ungewohnte Situation», erklärt Philipp Gubler vom Landgasthof Werdenberg. «Alle sind angespannt und nervös. Die Abläufe sind neu, es herrscht noch Unsicherheit, ob das Schutzkonzept auch gut umgesetzt wird, ob wir an alles gedacht haben und ob alle Abläufe so funktionieren, wie wir es gedacht haben.»

Die Gastronomie tastet sich langsam aber sicher wieder an den normalen Alltag ran. Keine lange Angewöhnungszeit benötigen jene Gäste, die bereits den ersten Tag nutzen, um ihr Stammlokal zu besuchen. «Es ist sehr schön, wieder hier zu sein», sagt Manuela Kind, Gast im Café Wanger in Buchs. Das gemeinsame Kaffee-Trinken mit einer guten Freundin habe sie vermisst. «Wir haben uns richtig gefreut darauf.» Sich vom freundlichen Personal bedienen zu lassen und andere Leute zu treffen, ist von der Atmosphäre her halt schon was anderes, als wenn man in den eigenen vier Wänden einen Kaffee trinkt.

Viele besetzte Tische im Landgasthof Werdenberg - dennoch kein Vergleich zu anderen Montagen. Bild: Robert Kucera

«Darauf hingefiebert habe ich nicht», berichtet Urs Tinner, Gast im Landgasthof Werdenberg, von seiner Vorfreude auf den 11. Mai. «Aber ich freue mich, dass ich wieder ins Restaurant essen gehen kann.» Er hat diese Momente im Lokal seiner Wahl ebenso vermisst, wie Kollegen zu treffen und zu diskutieren. In einem sind sich Gast und Gastgeber einig: Restaurants sind aus der Gesellschaft nicht wegzudenken. «Die Stammgäste können sich wieder treffen und ein Restaurant gibt vielen eine Tagesstruktur wie Znüni, Mittagessen oder einen Jass klopfen», weiss Gubler.

Obwohl viel Platz geschaffen wurde, um die Schutzkonzepte mit der Distanz zwischen den Tischen einzuhalten, blieben viele Tische leer. «Streng genommen, müsste man aus wirtschaftlicher Sicht geschlossen halten», spricht Richard Wanger Klartext. Er ist zwar erfreut, wie viele Gäste bereits am Montagmorgen wieder in das Café kamen. Doch an einem normalen Montag mit normaler Bestuhlung ist aus seiner Erfahrung wesentlich mehr los. «Auf der anderen Seite sind wir alle froh, wieder hier zu sein.»

Endlich wieder einen Kaffee trinken gehen. Doch im Café Wanger in Buchs wäre am Montagmorgen noch mancher Platz frei gewesen. Bild: Robert Kucera

Auf die Hälfte bis zwei Drittel schätzt Andreas Müller die verbleibenden Sitzgelegenheiten für Speis und Trank. «Natürlich ist dies besser als gar nichts», kommentiert er diese Situation. Für ihn gilt: Lieber öffnen und für den Gast von Beginn weg da zu sein, als sich zu verkriechen.



Nur spärlich besetzt waren die Tische am Montagmittag im «Teller 17». «Man muss den Leuten Zeit geben, um sich wieder an den Alltag zu gewöhnen», sagt Philipp Mutzner, der ohne Erwartungshaltung in die erste Woche geht. «Zu öffnen ist wichtig für uns. Es gilt, so rasch wie möglich zurück zur Normalität zu gelangen und dies auch dem Gast zu ermöglichen.»

Das Einkassieren im Teller 17 war auch schon mal aufwendiger als am Montagmittag. Bild: Robert Kucera

Derselben Meinung ist auch Richard Wanger. «Ich finde, dass es ein Beitrag ist, den wir als Unternehmen zu leisten haben. So schaffen wir Alltag und die Leute kommen wieder auf andere Gedanken.»

Zwei Monate ist es her, seit die Bewohner der Altersheime ihre Angehörigen zum letzten Mal sahen. Mit der seit Montag geltenden Lockerung sind Besuche in den Alters- und Pflegeheimen unter bestimmten Umständen wieder möglich. Die Altersheime der Region Werdenberg haben nun nach Vorgaben des Kantons St. Gallen ihre Besuchskonzepte erstellt. Grundsätzlich gilt: Besuche im Freien mit Abstand oder Besuche in einem separaten Besuchszimmer sind möglich und müssen erfasst werden.

Das Besucherzimmer in Sennwald kann seit Montag genutzt werden. Bild: Alexandra Gächter

Unterschiede bei den regionalen Konzepten gibt es bei der Anzahl Besucher und der Länge des Besuchs: So dürfen sich beispielsweise im Haus Wieden in Buchs zwei Angehörige für 30 Minuten im Besucherraum aufhalten; im Altersheim Forstegg in Sennwald sind es zwei Angehörige für 45 Minuten, und im Altersheim Gärbi in Sevelen ist ein Angehöriger pro Bewohner für 45 Minuten zugelassen. Domenika Schnider, Heimleiterin des Hauses Wieden, sagt:

«Es ist höchste Zeit für eine Lockerung. Wichtig ist aber, dass sich alle an die Massnahmen halten. Den Angehörigen ist dies bewusst.»

Zehn Besuchsanmeldungen sind beim Haus Wieden für diese Woche eingegangen. In Sevelen gab es bis gestern nur eine Anmeldung, in Sennwald meldeten sich fünf Besuche an. Besuche steigern die Lebensqualität Die ersten beiden Besucher kamen im Altersheim Forstegg in Sennwald bereits am Montagvormittag. «Die Begegnungen waren schön. Die Besuche haben den Bewohnern gutgetan», sagt Heimleiterin Jeanette Mösli. Trotz Berührungsverbot, Abstand und Tragen der Hygienemaske seien die Begegnungen wertvoll gewesen.

«Besuche sind enorm wichtig. Für viele Bewohner sind die Angehörigen das Wichtigste im Leben. Man kann auch sagen: Wer Besuche empfangen kann, bei dem steigt die Lebensqualität», so Mösli. Während des Lockdowns mussten die Bewohner einen grossen Verzicht leisten. Und in gewisser Weise müssen sie weiterhin verzichten. Umarmungen, Küsse und Händeschütteln bleiben verboten. Jeanette Mösli sagt:

«Berührungen sind sehr wichtig für ältere Menschen. Vor allem, wenn sie nicht mehr so gut hören, können Berührungen die Kommunikation unterstützen.»

Bei schönem Wetter können sich Bewohner und Angehörige draussen treffen. Eine Voranmeldung ist dabei in Sennwald nicht nötig. Bei schlechtem Wetter steht ein Besucherraum zur Verfügung. Um diesen zu nutzen, müssen die Angehörigen sich vorher anmelden. Diese Woche werden die Plexiglasscheiben geliefert werden, dann ist ein Besuch auch ohne Maske möglich.

Die ersten Treffen von Angehörigen fanden bereits am Montag Vormittag statt. Bild: Alexandra Gächter

«Seit Beginn der Coronapandemie haben die Bewohner das Pflegepersonal immer nur mit Maske gesehen. Wenn dank der Scheiben die Besucher keine Maske mehr benötigen, dann dürfen die Bewohner endlich wieder in ein freies Gesicht blicken. Auch darauf warten sie sehnsüchtig», sagt Mösli.