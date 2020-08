Linedance-Gruppe tanzte 24 Stunden für einen guten Zweck

Es war eine schwierige Zeit für die Tanzschulen. Doch jetzt wird wieder durchgestartet und alle hoffen auf bessere Zeiten. Da beim Linedance jeder allein in der Gruppe tanzt, können alle Anforderungen ohne Probleme eingehalten werden. So auch bei der Linedance-Gruppe «Speedy Gon-CH-ales» in Sennwald und Buchs.

18.08.2020, 05.00 Uhr