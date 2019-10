Liechtensteins Regierung sagt Ja zur «Ost – Ostschweizer Fachhochschule» – «Standort Buchs ist gesichert»

Daniel Seelhofer wird Rektor der Fachhochschule Ost

Daniel Seelhofer ist von der designierten Trägerkonferenz zum Gründungsrektor von Ost gewählt worden. Er tritt sein Amt am 1. November 2019 an. Der 46-jährige Ostschweizer leitet aktuell den Bereich International Business an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur und ist Mitglied der Geschäftsleitung.