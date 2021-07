Wahlalter 16: Liechtenstein ist sich uneins

Liechtenstein Umstrittenes Wahlalter 16: «Was riskieren wir, wenn wir den Menschen ab 16 Jahren das Wahlrecht ermöglichen?» Eine Petition der Jungen Liste übergab der Landtag an die Regierung Liechtensteins. Günther Meier 18.07.2021, 18.29 Uhr

Mit 16 Jahren an Wahlen teilnehmen? In Liechtenstein herrscht darüber Uneinigkeit. Donato Caspari

«Jugendliche wollen mitbestimmen!» Davon ist die Junge Liste überzeugt, aber auch davon, dass schon 16-Jährige die nötige politische Reife besitzen, das politische Wissen und Interesse haben, um einen Wahlentscheid treffen zu können. Seit die Junge Liste, die Jugendorganisation der grün-alternativen Freien Liste, im letzten Herbst eine Unterschriftensammlung startete, steht das Thema «Wahlalter 16» in Liechtenstein auf der politischen Agenda.

Für die Verwirklichung ihres Anliegens kann die Junge Liste bereits zwei Erfolge verbuchen: Einerseits signalisierten nicht weniger als 1150 Personen aus allen Altersgruppen ihre Unterstützung mit ihrer Unterschrift, andererseits übergab der Landtag vor der Sommerpause die Petition der Regierung zur weiteren Bearbeitung. Weil «Wahlalter 16» auch in der Schweiz ein Diskussionsthema ist, dürfte die Regierung wohl schon im Herbst einen Bericht dazu vorlegen – möglicherweise gar einen Antrag auf Verfassungsänderung.

Junge Wähler seien nicht leichter zu manipulieren

Durch die Senkung des Wahlalters, gibt sich die Junge Liste überzeugt, würden die Jugendlichen ein echtes Mitbestimmungsrecht erhalten und damit die Möglichkeit bekommen, ihre Zukunft selbst mitzugestalten. Ohne die Herabsetzung müssten die Jugendlichen im späteren Leben die Konsequenzen von Entscheidungen tragen, bei denen sie selbst nicht mitbestimmen durften. Bei dieser Argumentation weist die Junge Liste auch auf die demografische Entwicklung hin:

«Dadurch, dass unsere Gesellschaft im Durchschnitt immer älter wird, verlagern sich Entscheidungen über unsere gemeinsame Zukunft verstärkt auf ältere Menschen.»

Weil damit die jüngere Generation an Gewicht verliere, könnte die Senkung des Wahlalters einen Ausgleich schaffen.

Nicht gelten lässt die Jugendorganisation, dass jugendliche Wählerinnen und Wähler leichter manipulierbar seien und eher zu Extrempositionen neigten. Der Zugang zu politischen Themen falle der Jugend, die ständigen Umgang mit Sozialen Medien und einen unverkrampften Zugang zum Internet habe, sogar leichter als der älteren Generation.

Die Junge Liste hat nach eigenen Angaben bewusst die Form einer Petition gewählt, um das Thema «Wahlalter 16» in die politische Diskussion zu bringen. Der Landtag leitete die Petition an die Regierung erwartungsgemäss weiter, verzichtete aber nicht auf eine ausgedehnte Debatte, die aufzeigte, wie unterschiedlich die Meinungen der Parteien und einzelnen Abgeordneten zu diesem Thema sind. Die hohe Zahl von 1150 Unterschriften wurde zwar anerkannt, doch wurde gleichzeitig bemängelt, dass eine repräsentative Umfrage in der Bevölkerung und vor allem in der jugendlichen Zielgruppe fehle.

Während sich die Vertreter der Freien Liste für die Petition stark machten, kamen aus den anderen Parteien auch Zweifel an der Notwendigkeit des Vorstosses. «Das herabgesetzte Wahlalter soll den Jugendlichen nicht das Wahlalter aufzwingen», unterstrich dazu Manuela Haldner-Schierscher von der Freien Liste, «sondern denjenigen die Chance ermöglichen, die sich dafür interessieren.» Noch einen Schritt weiter ging ihr Fraktionskollege Georg Kaufmann mit der Frage: «Was riskieren wir, wenn wir den Menschen ab 16 Jahren das Wahlrecht ermöglichen?» Und gleich seine Antwort lieferte: «Gar nichts!»

Meinungen werden kontrovers ausfallen

Noch fehlen abgestimmte Fraktionsmeinungen, aber die Wortmeldungen von Abgeordneten lassen die Schlussfolgerung zu, dass die Meinungen kontrovers ausfallen werden, sollte es zu einer Vorlage der Regierung an den Landtag kommen. Laut David Gstöhl, Mitglied der «jungen FBP», befürwortet ein Grossteil der jungen Bürgerparteiler «Wahlalter 16» nicht, sondern erachtet die Förderung der politischen Bildung für diese Altersgruppe als wichtiger. Ebenso Simon Welte (Präsident Jugendunion), der in einer Stellungnahme meinte, der Jugend stünden auch ohne Senkung des Wahlalters genügend Möglichkeiten offen, sich politisch einzubringen und zu betätigen.

Einen anderen Aspekt warf Pio Schurti, Mitglied der Unabhängigen, in die Debatte: Er befürworte Wahlalter 16 erst, wenn gleichzeitig auch das Alter der Volljährigkeit auf 16 Jahre gesenkt werde, damit die Jugendlichen die «volle Verantwortung für ihr Tun und Lassen übernehmen» müssten. Dieser Aspekt spielte im Jahr 1999, als das Wahlalter von 20 auf 18 Jahre gesenkt wurde, eine entscheidende Rolle. Regierung wie Parlament waren der Auffassung, es sei zweckmässig, die Herabsetzung des Wahlrechtsalters mit der Senkung des Mündigkeitsalters zu koppeln.