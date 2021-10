Kinder werden CEOs: Spielerisch Unternehmer sein

Liechtenstein «SkillX»-Woche: Wenn Kinder CEOs werden und ein Bankdarlehen aufnehmen Die vergangene Woche hatte es in sich für die jungen Start-up-Gründerinnen und -Gründer der «SkillX»-Woche. Während der gesamten Woche konnten sich die Kinder zwischen neun bis zwölf Jahren als Unternehmer beweisen. Julia Strauss Jetzt kommentieren 16.10.2021, 11.07 Uhr

Die Kinder können auf das Fachwissen ihrer Mentoren zugreifen. Tatjana Schnalzger

Der Verein «TalentX» möchte den Kindern unternehmerisches Denken und Handeln in den unterschiedlichsten Themenschwerpunkten vermitteln. Franz Wachter, Besitzer des Technopark Vaduz, ist überzeugt: «Unternehmertum fängt schon bei Kindern an. Und wir vom Verein TalentX glauben daran, dass Kinder unabhängig von Alter, Geschlecht oder Bildungssituation grossartige Ideen hervorbringen können.» Auf dem Lehrplan dieser Woche: Computerprogramme, Robotik und Maschinen.

Erst das Darlehen, dann der Pitch

Bereits am Montag galt es für die rund zehn Jungunternehmer ernst. In kleinen Gruppen mussten als Erstes ein Firmenname und ein passendes Logo für das Mini-Start-up gefunden werden. Dann ging es an die Finanzierung: Ein erstes Darlehen musste her. Denn eine der vermittelten Lektionen während der «SkillX»-Woche: Nichts ist gratis. Unterstützt wird das Talente-Camp unter anderem von der VP Bank, die in den Räumen des Technoparks einen kleinen Bankschalter gebaut hat, an welchem die Mini-Start-ups ihre ersten «Coins» beziehen konnten. Michael Kummer, Präsident des Vereins TalentX, erklärt ergänzend: «Wir wollen aber nicht nur gewinnorientierte Unternehmen hervorbringen. Es können auch soziale oder ökologische Projekte entstehen.»

Ist der Kredit im Sack, konnte für das erste zu erledigende Projekt, ein heisser Draht, Material bezogen werden. Die Kinder mussten abwägen: Können Sie sich mit dem Darlehen genug Draht für die Konstruktion leisten, oder müssen sie dafür auf das Gummiband oder die Buntstifte verzichten? Beeindruckend, wie die Primarschüler die Computerchips für den heissen Draht selber am PC programmierten. Dann folgte bereits der nächste Auftrag mit dem Thema «Safe». Die Jungunternehmer mussten dazu zum Beispiel eine funktionierende Alarmanlage entwickeln, sich einen Businessplan ausdenken und ein Budget erstellen.

Ebenfalls unerlässlich für eine Firma: das Marketing. Plakate, Produktdesign, die Präsentation, an alles müssen die Kinder denken, selbstverständlich unterstützt von Mentoren des Vereins TalentX. Franz Wachter macht deutlich: «Die Mentoren stehen aber nicht ständig neben den Kindern, sondern sind mehr Unterstützer.» Denn wenn die Mentoren als Lehrer auftreten würden, könnten die Ideen und die Kreativität der Kinder sterben. Gestern hatten die Kinder bis am Nachmittag Zeit, ihren Pitch, also ihre Produktpräsentation vorzubereiten. Bei einem vorherigen Kurs bekam Franz Wachter ein Feedback von einem Vater: «Er fragte mich, was wir in dieser ‹SkillX›-Woche mit seinem Sohn gemacht hätten. Als er ihn auf der Bühne sein Produkt präsentieren sah, konnte er erst nicht glauben, dass sein Sohn das kann.»

Module für alle Altersklassen geplant

Bis gestern hatten die Jungunternehmer Zeit, ihr Darlehen von Anfang Woche wieder zurückzuzahlen. Wachter ergänzt schmunzelnd: «Bisher ging aber noch keines der Mini-Start-ups Konkurs. Für die Zukunft sind weitere Module geplant, nicht nur für Kinder zwischen sieben bis 16 Jahren, vielleicht auch für junge Erwachsene. Diese würden dann über einen längeren Zeitraum von den Mentoren begleitet und unterstützt werden.