Mann soll beim Badesse Gamprin eine Frau gewürgt haben

Liechtenstein Mit einer Waffe anstatt mit Blumen überrascht: Ein Mann soll seine Freundin beim Badesee in Gamprin gewürgt haben Ein Mann soll eine soll seine Freundin beim Badesee in Gamprin gewürgt haben – sie behauptet, der grüne Fleck am Hals komme von ihrer Halskette, die abgefärbt habe. Der Fall wurde vor dem Landesgericht Liechtenstein verhandelt. Bettina Stahl-Frick Jetzt kommentieren 30.09.2021, 13.11 Uhr

Nichts mit Idylle: Bei einem gemeinsamen Ausflug zum Badesee Grossabünt in Gamprin soll der Angeklagte seine Freundin geschlagen und gewürgt haben. Bild: Daniel Schwendener

Eigentlich hätten sie gemeinsam den Nachtzug nehmen wollen, erzählt die Freundin des Angeklagten. Doch dann sei etwas schiefgelaufen, sodass ihr Freund es für die Gerichtsverhandlung nicht von Salzburg bis nach Vaduz schaffte. Er hätte sich für einen Vorfall im Juni dieses Jahres beim Badesee Grossabünt in Gamprin verantworten sollen. Konkret wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, bei einer Auseinandersetzung an jenem Sommertag seine Freundin am Hals gepackt und gewürgt zu haben. Gemäss Strafantrag soll er sie zu Boden gedrückt und mit einer Softair-Waffe herumgeschossen haben. Weil der Angeklagte bereits von der Landespolizei einvernommen wurde, verhandelte die Richterin gestern in seiner Abwesenheit

«Es hat halt ein Kerl mit seinem Weib gestritten»

«Ich habe gerade noch gesehen, wie er ihr das Mobiltelefon aus der Hand riss, bevor er sie mit beiden Händen am Hals packte», schilderte gestern ein Mann den Vorfall, der zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls Badegast in der Grossabünt war. Die Waffe habe er sich anschlies-send selbst an den Kopf gehalten – «einen Schuss habe ich nicht gehört», so der Zeuge. Der zweite Zeuge hingegen will gesehen haben, wie er die Waffe gegen den Boden hielt und einen Schuss ins Gras abfeuerte.

«So schlimm war es aber gar nicht», so der Zeuge weiter. «Es hat halt ein Kerl mit seinem Weib gestritten.» Angsteinflössend sei es nicht gewesen – «also ich würde meinen Lehrbuben ganz anders zusammenscheissen.» Die Situation sei ihm «egal» gewesen – «ich lag einfach auf meinem Badetuch und ging schwimmen.» So habe er es auch schon bei der Polizei ausgesagt – «unglaublich, dass es wegen so einem Kindergarten einen Gerichtstermin gibt.»

So schlimm hat es die Freundin nicht empfunden

So schlimm will es auch die Freundin nicht empfunden haben, obwohl es bei der Einvernahme durch die Landespolizei vor rund drei Monaten noch etwas anders klang. Gemäss den Beamten, die kurz nach dem Vorfall beim Badesee eintrafen, war die 17-Jährige in Tränen aufgelöst. Sie habe mehrmals wiederholt, dass es «immer wieder um dieselben Themen» gehe. «Das stimmt auch», bestätigte sie gestern. Diese Themen hätten mit der Vergangenheit ihres Freundes zu tun, der mittlerweile ihr Verlobter sei.

Weil bereits sein Stiefvater bei Auseinandersetzung mit seiner Mutter oftmals handgreiflich wurde und diese schüttelte, habe ihr Freund dieses schlechte Verhalten angenommen. Mittlerweile habe er sich aber besser unter Kontrolle – «neben seiner Arbeit geht er in die Therapie», so die Liechtensteinerin, die mit dem Angeklagten in einer gemeinsamen Wohnung in Österreich lebt. Vor der Polizei habe sie nur geweint, weil sie Angst gehabt habe, dass die Polizisten ihren Freund gleich mitnehmen und ins Gefängnis stecken würden.

«Ausserdem war es mir peinlich, weil so viele Leute vor Ort waren.»

Er habe sie geschüttelt, aber nicht gewürgt – «aber nur, weil ich Scheisse gebaut habe.» Sie habe etwas gemacht, was er nicht wollte. Mehrmals habe er sie gebeten, aufzuhören, was sie allerdings nicht getan hätte. «Dann schüttelte er mich, nahm die Waffe, hielt sich diese gegen seinen Kopf und sagte zu mir, jetzt könne ich sehen, was ich mit ihm gemacht hätte.»

«Die blauen Flecken kommen vom Schütteln»

Zu einem weiteren körperlichen Angriff sei es nicht gekommen. Allerdings liegen der Polizei Bilder vor, die kurz nach dem Vorfall aufgenommen wurden. Darauf sind Verletzungen am Hals, an den Oberarmen – innen wie aussen – sowie am Oberschenkel deutlich zu sehen. «Die blauen Flecken an den Armen kommen vom Schütteln», so die Zeugin. Die Verletzung am Bein komme von ihrem Hund – einem Husky, der «abnormal gross» sei. Der grüne Fleck am Hals sei von ihrer Kette, die nicht echt sei und deshalb abfärbe.

Polizist bedroht – Verhandlung vertagt

Von der Waffe will die Zeugin nichts gewusst haben. «Auf der Fahrt nach Liechtenstein erzählte er mir, dass er eine Überraschung für mich hätte.» Allerdings habe er bis zur Rückfahrt damit warten wollen. «Offensichtlich wollte er mich mit dieser Waffe überraschen.» Für den Staatsanwalt war dies dann doch ein bisschen befremdlich – «andere Frauen kriegen von ihrem Angebeteten Blumen geschenkte und Sie eine Waffe?», fragte er verdutzt.

«Wahrscheinlich wollte er sie mir einfach geben, weil er sie geschenkt bekommen hatte und sie wegen seinem Waffenverbot nicht behalten durfte.»

Sie habe die Waffe aber schliesslich auch nicht zu sich genommen, weil sie ja noch minderjährig gewesen sei.

Es wären gestern noch zwei weitere Zeugen geladen gewesen: Ein Badegast, der den Vorfall bereits bei der Polizei eindrücklich schilderte und ein Polizeibeamter, der zu dem Vorfall an jenem Junitag in die Grossabünt nach Gamprin ausrückte. Bei seiner damaligen Einvernahme hat der Angeklagte gemäss Strafantrag dem Polizisten gedroht, seinen Computer kurz und klein zu schlagen, wenn er nicht augenblicklich aufhöre, ihn einzuvernehmen.

Verhandlung auf unbestimmte Zeit vertag

«Gehen wir doch einmal zusammen ins Wartezimmer und schauen wir, wer von uns beiden wieder herauskommt», habe er dem Polizisten gedroht. Weder der Polizist noch der Badegast sind gestern als Zeugen vor Gericht erschienen. Der Richterin wie auch dem Staatsanwalt ist es aber wichtig, sich ihre Aussagen nochmals anzuhören. Entsprechend wurde die Verhandlung auf unbestimmte Zeit vertagt.

