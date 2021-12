Liechtenstein «IG Volksmeinung» will Anti-Casino-Initiative lancieren Dies hat die Glücksspiel-kritische Gruppierung am Montag entschieden. Näheres zu ihrem Vorgehen wird die IG aber erst im Januar bekannt geben. Jetzt kommentieren 22.12.2021, 13.43 Uhr

Liechtenstein ist das «Las Vegas der Alpen».

Wie Pilze schossen in den letzten vier Jahren Casinos aus dem Boden: Bereits fünf Spielbanken haben in Liechtenstein eröffnet, fünf weitere Projekte befinden sich in der Pipeline. Ganze 27 Millionen Franken Geldspielabgaben flossen letztes Jahr in die Staatskasse. Aber nicht jeder hat Freude daran, dass sich Liechtenstein zwischenzeitlich zum «Las Vegas der Alpen» gemausert hat.

So zum Beispiel die Gruppierung «IG Volksmeinung», welche es sich zum Ziel gemacht hat, das Fürstentum von der «Casinokrankheit» zu heilen. Die Interessensgemeinschaft befürchtet, dass aufgrund des Glücksspiels im Ausland der Ruf Liechtensteins Schaden nimmt und im Inland die Spielsucht um sich greifen wird. Darum fordert sie seit vergangenem Sommer eine «Exit-Strategie» aus dem Casinogeschäft. Wie die Gruppierung einen solchen Exit durchsetzen will, blieb sie aber bisher zu erklären schuldig – auch wenn wiederholt eine Volksinitiative für ein absolutes Glücksspielverbot in den Raum gestellt wurde.

Ein Vorgehen, «wie es bereits vermutet wurde»

Nun kommt aber Bewegung in die Sache: Vergangenen Montag traf sich die IG Volksmeinung, um über ihr weiteres Vorgehen im Kampf gegen die Spielbanken zu beraten. Macht die IG nun Ernst mit der Anti-Casino-Initiative? Hansjörg Frick, Präsident der Interessengemeinschaft, erklärt auf Anfrage, dass seine Gruppe erst Anfang Januar ihre Beschlüsse publik machen werde. «Ich habe aktuell nicht den Auftrag, mit unseren Entscheiden an die Öffentlichkeit zu gehen», so Frick. Allerdings fügt er an:

«Wir haben das weitere Vorgehen beschlossen – und jenes wird so aussehen, wie es bereits vermutet wurde.»

Mit dieser Anmerkung verriet Frick bereits, dass die IG Volksmeinung mit Sicherheit eine Initiative gegen das Glücksspiel lancieren wird. Denn eine andere Option als eine Anti-Casino-Initiative hatte die Gruppierung nie zur Debatte gestellt.

«Details werden noch abgeklärt»

Allerdings: Es bleibt fraglich, ob es rechtlich möglich ist, das Geldspiel einfach wieder zu verbieten. Das Wirtschaftsministerium verwies diesen Sommer auf die Beantwortung eines Postulats von 2019. Damals sollte die Regierung die Möglichkeiten eines Casinomoratoriums prüfen. Die Regierung kam zum Schluss, dass ein Moratorium rechtlich problematisch wäre. «Die im Zusammenhang mit einem möglichen Moratorium bestehenden rechtlichen Herausforderungen bestünden in einem noch wesentlich verstärkten Masse bei einer ‹Exit-Strategie›», fügte das Ministerium an.

Darauf angesprochen, antwortet IG-Präsident Hansjörg Frick knapp: «Die letzten Details müssen wir noch abklären.» Aber nähere Informationen werden erst im neuen Jahr folgen. (equ)

