Liechtenstein Härtere Coronamassnahmen: Liechtenstein geht in die Winterruhe Indoor-Sportanlagen, Restaurants und Kulturbetriebe schliessen, Skigebiet Malbun und Einkaufsläden bleiben offen. Dies und weitere Massnahmen hat die Liechtensteiner Regierung am Freitag Nachmittag beschlossen. 18.12.2020, 18.12 Uhr

Für Restaurants heisst es im Land Liechtenstein: geschlossen. Friedemann Vogel / EPA

(pd) Mit dem Paket, welches am Sonntag, 20. Dezember, in Kraft treten wird, wird das Land Liechtenstein über die Feiertage quasi in Winterruhe versetzt. In einer Medienmitteilung informierte die Regierung über folgende Massnahmen: Bis zum 10. Januar 2021 sind praktisch jegliche Veranstaltungen verboten. Kultur-, Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe sowie Sportbetriebe in Innenräumen müssen während dieser Zeit geschlossen bleiben.