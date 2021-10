Liechtenstein «Der Übergang zu problematischem Spielverhalten ist fliessend»: Im unheilvollen Sog der Glücksspielsucht Geschätzte 340 exzessiv spielende Personen leben in Liechtenstein. Gefährdet sind vor allem jüngere Männer, die Scham ist oft gross. Dunja Goop Jetzt kommentieren 07.10.2021, 11.40 Uhr

Viele exzessiv spielende Menschen stehen nicht zu ihrer Sucht: Kunde an einem Spielautomaten eines heimischen Casinos. Bild: Daniel Schwendener

Sie sind Dauerbrenner und Megathema im medialen und gesellschaftlichen Diskurs in Liechtenstein: Die aktuell fünf in Betrieb stehenden Casinos zwischen Ruggell und Balzers. Mit dem bereits fertig gebauten Casino Maximus in Schaan soll alsbald die Eröffnung von Spielbank Nummer sechs erfolgen – doch selbst damit nicht genug: An vier weiteren Casinoprojekten wird derzeit in Eschen, Vaduz und wiederum in Schaan wacker gefeilt.

Dabei fällt – bei allen Debatten rund um Neubauten, Besteuerungsmodelle und staatliche Eingriffe in den dynamischen Markt des Glückspiels – ein Thema oftmals unter den Teppich: Die auch dem Publikum liechtensteinischer Casinos – aber ebenso den Kunden digitaler Formate wie etwa den weit verbreiteten Online-Glücksspielen – potenziell drohende Spielsucht.

Wahrscheinlich Hunderte exzessive Spieler im Land

Doch wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von «Sucht» in Zusammenhang mit «Spiel» reden?

«Glücksspielsucht ist eine Krankheit. Der Übergang von einem Spielverhalten mit Spasscharakter zu einem problematischen Spielverhalten ist fliessend und wird von den Betroffenen oft erst zu spät als solches wahrgenommen.»

Das sagt auf Anfrage Martin Birnbaumer-Onder. Er ist als Suchtbeauftragter beim Amt für Soziale Dienste (ASD) angestellt, das als Ansprechpartner für Angehörige und selbst von Glücksspielproblemen Betroffenen fungiert. Eine kritische Haltung gegenüber dem Glücksspiel sei wichtig, um zukünftige Spielprobleme zu vermeiden – daher sei Liechtenstein auch Mitglied beim Schweizer Programm «Spielen ohne Sucht», so Birnbaumer-Onder. Eine Erhebung hinsichtlich der Zahl an in Liechtenstein wohnhaften, spielsüchtigen Personen gibt es ihm zufolge nicht. Allerdings: Für die suchtpolitischen Grundsätze der Regierung seien Zahlen aus der Schweiz übernommen und auf Liechtenstein adaptiert worden. «Demnach könnte es geschätzt ca. 340 exzessiv spielende Menschen geben, welche in Liechtenstein wohnen», so der Suchtbeauftragte.

Berauscht vom initialen Kick

Junge Männer seien dabei die Gruppe, die am stärksten Gefahr laufe, ein problematisches Spielverhalten zu entwickeln. Derweil würden fast alle Glücksspielsüchtigen – egal ob Männer oder Frauen – von einem überdurchschnittlich hohen Gewinn am Beginn ihrer «Spielkarriere» berichten. Diesem Gewinn würde eine grosse Bedeutung zugeschrieben, in der Folge würde versucht, ihn zu wiederholen. Birnbaumer-Onder konkretisiert:

«Langfristig ist das nicht möglich und die Verluste und Probleme mit dem Spielen werden immer grösser.»

Um einzuschätzen, ob man Gefahr laufe, einer Spielsucht anheim zu fallen, würden zwei einfache Fragen helfen: «Haben Ihre Einsätze zugenommen?» und «Verheimlichen Sie Ihrer Familie, dass Sie spielen?» Dazu der Suchtbeauftragte des ASD: «Wird mindestens eine der Fragen mit Ja beantwortet, lohnt es sich, genauer hinzuschauen und den Selbsttest auf unserer Partner-Homepage www.sos-spielsucht.ch zu machen.»

Das Thema ist schambehaftet

Von Spielsucht als einem Tabuthema berichtet auf «Vaterland»-Anfrage Dirk Flaig von der Hand in Hand Stiftung, die eine kostenlose Budget- und Schuldenberatung für finanziell in Not geratene Menschen in Liechtenstein betreibt. Spielsucht sei ein Thema, «das von unseren Klienten – wenn überhaupt, dann erst im Laufe des Beratungs- oder Entschuldungsprozesses erwähnt wird.» Die betroffenen Personen würden nicht gerne darüber sprechen, da sie genau wüssten, dass ihr Verhalten in vielerlei Hinsicht ihnen selbst und evtl. auch Familienmitgliedern Schaden zufüge. So könne die Spielsucht etwa die Wohnsituation oder das Bestreiten des Lebensunterhaltes gefährden. «Ich vermute, dass es hinsichtlich der Anzahl der von Spielsucht betroffenen Personen eine recht grosse Dunkelziffer gibt und unsere Beratungsstelle im Rahmen der Beratungstätigkeit eher von wenigen Fällen Kenntnis erlangt», so Dirk Flaig. Trotzdem seien ihm im Rahmen seiner Tätigkeit einige Personen bekannt, die in der Vergangenheit Probleme im Glücksspielkontext hatten oder derzeit hätten.

Zwischen Verdrängung und Suchtbekämpfung

Indes könne, obwohl die Anzahl der bei der Schuldenberatungsstelle eingehenden Anfragen zunehme, kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der gestiegenen Nachfrage nach Beratungen und der Eröffnung der Casinos in Liechtenstein festgestellt werden. «Häufig gibt es mehrere Ursachen für eine finanzielle Schieflage, diese entsteht meist nicht von heute auf morgen – nicht selten ist sie das Ergebnis eines über mehrere Jahre dauernden Prozesses», so Dirk Flaig.

Einige seiner Klienten hätten ihre Spielsucht recht gut in den Griff bekommen. Andere wiederum zeigten keine bzw. wenig Einsicht und seien auch nicht bereit, am Problem zu arbeiten:

«Sie behaupten, zwar alles im Griff zu haben, werden aber – je länger das Problem besteht – immer weiter in den Schlamassel hineingezogen und blenden die Tatsachen einfach aus.»

Dabei gehörten familiäre, gesundheitliche, oder auch berufliche Probleme durchaus zu den möglichen Folgen einer Glücksspielsucht. Derweil blei-be auch bei Personen, die bereits über einen längeren Zeitraum nicht mehr gespielt hätten, ein latentes Risiko übrig, wieder in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Flaig:

«Dies habe ich in den letzten Jahren leider einige Male erlebt.»

Hilfe für BetroffeneVon Spielsucht betroffene finden über folgende Kontaktangebote Hilfe: Homepage der Suchtprävention Liechtenstein: www.suchtpraevention.li; Homepage von SOS-Spielsucht: www.sos-spielsucht.ch; 24-Stunden-Hotline, kostenlos und anonym: 0800 040 080; Budget- und Schuldenberatung Hand in Hand: https://bsb.handinhand.li.

