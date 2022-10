Liechtenstein: Arbeitsmarkt verschärft sich – 1100 offene Stellen

Liechtenstein Der Arbeitskräftemangel verschärft sich: über 1100 offene Stellen ausgeschrieben – tatsächlich ist Zahl viermal so hoch, sagt AMS-Leiter Beim Arbeitsmarktservice Liechtenstein sind über 1100 offene Stellen gemeldet – in der Realität ist die Zahl noch viel höher. Valeska Blank 12.10.2022, 05.00 Uhr

Die Wirtschaft sucht dringend Arbeitskräfte, in Liechtenstein gibt es so viele offene Stellen wie noch nie. Bild: PD

Es genügt ein kurzer Blick auf die Liste der freien Jobs auf den Unternehmenswebsites, um die Dimension des Personalmangels in Liechtenstein zu erfassen. Thyssenkrupp Presta in Eschen: 141 offene Stellen. Hilti-Hauptsitz in Schaan: 123 offene Stellen. Die drei grossen Banken LLB, LGT und VP Bank an ihren Standorten im Land: zusammengezählt knapp 150 freie Stellen. Bei dieser Aufzählung inkludiert sind auch Lehrstellen und Praktikumsplätze.

All diese Jobs – und noch viele mehr – sind bei der offiziellen Zahl zu besetzender Arbeitsplätze, die der Arbeitsmarktservice Liechtenstein (AMS FL) jeden Monat veröffentlicht, noch gar nicht oder nur teilweise mit dabei. Stellen mit einem hohen Anforderungsprofil, beispielsweise für Akademikerinnen, sind in der Regel nicht auf dem AMS-Portal zu finden.

Vorgestern wurden die Zahlen für den Monat September bekannt gegeben. Es ist ein neuer Rekord: Die Zahl der beim AMS FL gemeldeten offenen Stellen liegt bei 1152 (vgl. W&O von gestern). Im Vergleich zum September 2021 ist das ein Plus von 32 Prozent oder, in absoluten Zahlen, 280 zusätzliche offene Stellen.

Tatsächliche Menge ist etwa viermal so hoch

Wie AMS-Leiter Markus Bürgler erklärt, ist das aber nur die Spitze des Eisbergs: «Explizite Studien zeigen, dass nur jede vierte Stelle offen ausgeschrieben wird.» Tatsächlich ist die Menge der unbesetzten Jobs in Liechtenstein also noch viel höher, als es die offiziellen Zahlen zeigen. Gemäss der in der Personalbranche üblichen Berechnung mal Faktor vier sind es demnach rund 4600 Stellen, für die Unternehmen in Liechtenstein eine passende Fach- oder Arbeitskraft suchen.

Zur Einordnung: Ende des Jahres 2021 zählte das Land knapp 44'000 Arbeitsplätze. Für Arbeitnehmende mit den gefragten Qualifikationen präsentiert sich die Situation zu ihrem Vorteil – sie können aus der Vielzahl der Angebote aussuchen. Stark gesucht sind gemäss dem AMS-Stellenportal etwa Spezialisten aus dem handwerklichen Bereich (119 offene Stellen) oder der Gastronomie und Hotellerie (61 offene Stellen). Auch an Hilfs- und Anlernkräften fehlt es am hiesigen Wirtschaftsstandort.

In der Industrie und in der Finanzbranche ist es dagegen oft hochspezialisiertes Personal, das gesucht wird – etwa Ingenieurinnen oder Informatiker.

Belastung für die Firmen, die Personal brauchen

Für die Arbeitgeber ist die Situation jedoch sehr belastend. «Der Arbeits­kräfte­mangel ist so dramatisch wie nie», sagt Jürgen Nigg, Geschäftsführer der Wirtschaftskammer Liechtenstein. ­Die Lage sei so angespannt, dass es wohl zu einer Zusatzbelastung sowohl für Mitarbeitende als auch Firmenleitungen kommen werde.

Von einer ernsten Lage sprach Brigitte Haas, Geschäftsführerin der LIHK (Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer), bereits im Sommer: Langfristig könne der Wirtschaftsstandort Liechtenstein wegen des Personalmangels unter Druck geraten.