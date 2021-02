Liechtenstein Daniel Risch gewinnt hauchdünn und wird somit Nachfolger des abtretenden Liechtensteiner Regierungschefs Adrian Hasler Um ein Haar hätte Sabine Monauni (FBP) Geschichte geschrieben und wäre die erste Regierungschefin in Liechtenstein geworden. Die Vaterländische Union (VU) und die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP) erreichten die genau gleiche Mandatszahl und fast gleich viel Stimmen. 07.02.2021, 20.24 Uhr

Daniel Risch (links) wird Regierungschef in Liechtenstein, Sabine Monouni (rechts) verpasste knapp. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

(wo) Ein spannender Wahlsonntag ging heute Abend im Land Liechtenstein zu Ende. Die Vaterländische Union (VU) und die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP) erreichten die genau gleiche Mandatszahl und fast gleich viel Stimmen, allerdings hat die VU mit 72409 gegenüber der FBP mit 72386 einen sehr knappen Vorsprung. Somit trennten nur 23 Stimmen Sabine Monauni vom historischen Sieg.

In Prozent haben die Grossparteien VU und FBP 35,9 Prozent aller Stimmen erhalten – und damit jeweils zehn Mandate im Landtag. Sabine Monauni, Juristin und aktuell liechtensteinische Botschafterin bei der EU in Brüssel, wird aber voraussichtlich der Regierung als Stellvertreterin des Regierungschefs angehören.

Erbprinz Alois wird die neue Regierung ernennen

VU-Präsident Günther Fritz sagte am späten Nachmittag: «Ich bin vorsichtig optimistisch. Der Trend ist positiv für die VU». Die Frage sei, ob es am Schluss in absoluten Zahlen reiche, wenn alle grossen Oberländer Gemeinden ausgezählt sind.

Etwas später, nach der Pattsituation, war die Stimmung im VU-Zoom-Call etwas gedrückt, sah es doch im Verlauf des Nachmittags gut aus für die VU. «Wir hätten uns mehr erwartet», so lautet der Tenor. Dennoch: Da die VU stimmenstärkste Partei ist, habe man das Ziel erreicht – wenn auch nur sehr knapp.

Erbprinz Alois wird die neue Regierung ernennen

Daniel Risch ist der künftige Regierungschef Liechtensteins. Die fünf Mitglieder der Regierung werden allerdings nicht vom Volk gewählt, sondern vom Parlament, das in neuer Zusammensetzung am 25. März zur Regierungswahl zusammentreten wird. Nach der Wahl durch den Landtag wird Erbprinz Alois als stellvertretendes Staatsoberhaupt die neue Regierung ernennen, die voraussichtlich eine Mehrheit an Frauen aufweisen wird.

VU wie FBP haben jeweils zwei Frauen und einen Mann nominiert, um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, eine Alleinregierung bilden zu wollen. Neben den beiden stärksten Parteien VU und FBP erhielt die Partei «Freie Liste» 12,9 Prozent der Stimmen (3 Mandate), die Partei «Demokraten» pro Liechtenstein erhielt 11,1 Prozent (2 Mandate) und die Partei «Die Unabhängigen» erhielt 4,2 Prozent (0 Mandate).