Lieben und Leiden in der Buchser Rheinau Die Hälfte des Swissultra ist vorbei. Extremsportler aus aller Welt kämpfen noch bis Ende nächster Woche um Ehre und Ruhm. Armando Bianco

Gut verpackt und stets gut gelaunt: Der Deutsche Alois Ruhland unterwegs auf dem Rheindamm. (Bild: Katrin Meier)

3.8 Kilometer im Schwimmbecken, 180 Kilometer auf dem Rad, 42.195 Kilometer in den Laufschuhen: Das ist Distanz eines Ironman. Eine Leistung, die körperlich und mental äusserst herausfordernd ist. Elf Männer haben sich vorgenommen, am Swissultra in Buchs 20 Ironman an 20 Tagen (genannt Double Deca) hintereinander zu machen. Sie sind am 12. August mit dem Startschuss ins Wasser der Badi Rheinau gestiegen.

Leistung ist für Sofakartofflen unvorstellbar

Acht Männer und zwei Frauen sind am Donnerstag dazugekommen, sie absolvieren zehn Ironman an zehn Tagen (genannt Deca) infolge. Mit dabei ist der Rollstuhlsportler Walter Eberle aus Schaan. Am Dienstag packt eine Gruppe den fünffachen Ironman (genannt Quintuple) an. Zu diesen Athleten zählt Robert Vuketic, erster Swissultra-Teilnehmer aus Buchs. Selbst diese Kategorie ist für Sofakartoffeln und Hobbysportler eine abstrakte und unvorstellbare Leistung. Die Teilnehmer kommen aus Mittel-, Süd- und Osteuropa, Skandinavien und sogar ein Sportsmann aus Malaysia dreht seine Runden in Buchs und Umgebung.

Der Kopf entscheidet, der Körper leidet

Die letzte Runde wartet: Die Schweizerin Eva Hürlimann nimmt am 10-fachen Ironman teil – nach dem ersten Tag noch sichtlich entspannt. (Bild: Katrin Meier)

Das Wetter zeigt sich sehr wechselhaft in diesen Tagen und im Vergleich zu letztem Jahr längst nicht so heiss, was den Athleten eigentlich entgegenkommt. Unerbittlicher Starkregen wie zuletzt ist allerdings auch nicht wirklich beliebt. Da heisst es, sich gut einkleiden und zusätzlich auf die Zähne beissen. Passend dazu die Aussage von Robert Vuketic: «Der Quintuple wird eine körperliche Grenzerfahrung.» Bisher hat er hauptsächlich auf Tempo trainiert und war bei kleineren Triathlons schon oft auf dem Podest, nun hat er sich vor allem auf die Distanz einstellen müssen. Durchkommen und Platzierung hängen nicht nur vom Körper ab, der Kopf ist mitunter matchentscheidend, man mus sich mental frei fühlen. Die Schweizer Ultratriathletin Eva Hürlimann und ihr Mann haben ein Team von 16 Personen organisiert, die vor Ort und daheim unterstützend mitwirken.



Einer für alle, alle für einen, und überall gute Laune

Auch ein Topfavorit braucht Zwischenverpflegung: Konstantinos Zemadanis aus Griechenland. (Bild: Armando Bianco)

Die Athletenmeile ist ein Kosmos für sich. Zelt an Zelt und Container an Container reihen sich vor dem Freibad-Areal aneinander. In einigen davon stapeln sich Nahrungsvorräte, andere dienen als Erholungs- und Massageraum, einige sind zum Kinderzimmer geworden für die Kids, welche ihren Eltern am Swissultra in Buchs begleiten. Privatsphäre braucht es hier gar nicht.

Morgenstund hat Chlor im Mund: Die schwimmenden Athleten in der Buchser Badi Rheinau. (Bild: Corinne Hanselmann)

Bei allem Leiden ist den Sportlern und ihren Helfern auch das Lieben ins Gesicht geschrieben. Denn ohne Liebe gegenüber dieser Art von Herausforderung geht gar nichts. Alle, die hier in der Buchser Rheinau zwischen einer und drei Wochen ausharren, fühlen sich als Teil einer grossen Familie. Einer für alle, alle für einen, könnte man es nennen. Das ist sicher mit ein Grund, weshalb überall gute Laune herrscht, Schwätzchen gehalten und Spässchen gemacht werden. Jeder feuert jeden an, man freut sich füreinander, man leidet miteinander.

Flott im Handbike unterwegs: Walter Eberle aus Schaan. (Bild: Katrin Meier)

Für Aussenstehende mag der Swissultra ein komisches Völklein sein. Wer hingegen für ein paar Stunden in den Anlass und das Drumherum eintaucht, spürt ein schon magisches Gefühl der Zusammengehörigkeit.