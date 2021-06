LGBTIAQ-Community: sozialwerk.LGBT+ fordert mehr Toleranz

LGBTIAQ Sexualität als Teil der Persönlichkeit: Der Verein sozialwerk.LGBT+ setzt sich für mehr Rechte und Toleranz ein Seit Anfang 2020 engagiert sich der Verein sozialwerk.LGBT+ für die Belange von Queermenschen. Die Verantwortlichen sehen klaren Aufholbedarf in der Region. Michael Kyburz 25.06.2021, 12.00 Uhr

Die Regenbogenfahne gilt als Symbol für Toleranz und Frieden.

Brian Rich / AP

Der Juni zeigte sich in den vergangenen Jahren besonders bunt. Dies nicht nur ob des erwachenden Sommers, sondern auch aufgrund der zahlreichen Regenbogenflaggen. Diese zieren die Schaufenster und Logos verschiedener Unternehmen. Damit bekunden die Unternehmen ihre Solidarität zu der LGBTIAQ-Szene, welche den Juni als «Pride Month» zelebrieren und für mehr Toleranz gegenüber Homo-, Bi- und Transsexuellen aufruft.

Für mehr Rechte und Toleranz setzt sich auch der Verein sozialwerk.LGBT+ mit Sitz in Chur ein. So engagierte sich der Verein auch im Mai mit einer Plakataktion in der Buchser Bahnhofstrasse. Die Aktion mit rund 100 Plakaten sollte auf den Internationalen Tag gegen Homo-, Trans- und Interphobie aufmerksam machen. Allerdings wurde die Aktion gestört. In einer Nacht wurden sämtliche Plakate heruntergerissen.

Bedürfnis nach Anlaufstelle



Aufgrund der Vorkommnisse trafen sich der Buchser Stadtpräsident Daniel Gut und die Verantwortlichen des Vereins für ein Gespräch. Dabei suchten beide Seiten nach Lösungen, wie man die LGBTIAQ-Community in der Region Werdenberg unterstützen kann. Björn Niggemann, Vorstandsmitglied des sozialwerk.LGT+ erklärt:



«Wir sehen ein klares Bedürfnis nach einer Anlaufstelle für queere Menschen.»

Allerdings sieht Niggemann nicht nur Buchs in der Pflicht: «Da es sich hierbei um ein regionales Anliegen handelt, wäre ein Schulterschluss zwischen Buchs, dem Kanton St. Gallen und Liechtenstein wünschenswert.»



Was ist LGBTIAQ? LGBTIAQ ist ein Sammelbegriff für mehrere sexuelle Orientierungen. Der Begriff setzt sich aus lesbisch, gay (schwul), bi-, trans-, inter- und asexuell zusammen. Das Q steht für queer und beschreibt somit alle von der Heteronormativität abweichenden Orientierungen. Oftmals wird der Begriff mit einem Plus (+) ergänzt. Damit werden weitere sexuelle Orientierungen inkludiert.

Beraten, unterstützen und aufklären



Als Vorlage für die mögliche Beratungsstelle im Werdenberg könnte das erste queere Jugendzentrum treff.LGBT+ in Chur dienen. Der Verein selbst ist Mitglied beim Dachverband der offenen Kinder- und Jugendarbeit Schweiz sowie der Kinder- und Jugendförderung Graubünden.

Die Vielfalt aller Lebensformen repräsentiert durch die Regenbogenfarben.

Erdem Sahin / EPA

Die Beratungsstelle soll queeren Menschen, deren Familien und Freunden bei Themen wie Coming Out, Identitätsfindung und Mobbing unterstützend zur Seite stehen. Die Angebote beschränken sich dabei nicht nur auf Beratung, sondern auch auf das Vernetzen und den Austausch unter Gleichgesinnten. Ebenso soll die Beratungsstelle auch für heterosexuelle Menschen offenstehen. Durch Aufklärungsarbeit soll mehr Verständnis und Akzeptanz unter den Menschen geschaffen werden.



Die Wahl der sexuellen Orientierung ist keine freiwillige



Anders sein, war noch nie einfach. Doch Menschen, die der LGBTIAQ-Community angehören wollen nicht als anders wahrgenommen werden. Die Wahl der sexuellen Orientierung eines Menschen sei keine freiwillige. Sie sei vielmehr ein Teil der persönlichen Identität, die jeder Mensch im Laufe der Zeit ausbilde. Wenn Menschen, die keine heterosexuelle Orientierung pflegen, so leben möchten, wie sie sind, dann kommen sie oft an einem Outing nicht vorbei.



Seit 2020 setzt sich der Verein sozialwerk.LGBT+ und dessen Mitglieder für die Rechte von Queermenschen ein. PD

Austausch und Beratung sind wichtig

Ein Vereinsmitglied beschreibt, dass die Angst, die sozialen Kontakte zu verlieren, ein Grund dafür gewesen sei, sich nicht zu outen. Hierbei kommt das Angebot von sozialwerk.LGBT+ zum tragen. Das Mitglied erklärt, dass der Austausch mit anderen und die Beratung dabei geholfen haben diesen Schritt zu wagen. Die Arbeit des Vereins geht über die Grenzen Graubündens hinaus. Björn Niggemann begründet:



«Wir sehen, dass es im Rheintal zu wenige Angebote für Queermenschen gibt und da wollen wir ansetzen.»

Homosexualität bedarf keiner Heilung

Der Verein will dem fehlenden Angebot entgegenwirken und eine Beratungsstelle im Werdenberg etablieren. Auch politisch setzt sich der Verein ein. So engagierte er sich für die Motion zum Schutz von queeren Kindern und Jugendlichen. Dabei sollte die Anwendung von Konversionstherapien verboten werden.

Diese Therapien sollen beispielsweise die Homosexualität eines Menschen «heilen». Dies obwohl die Weltgesundheitsorganisation bereits seit 1998 Homosexualität nicht mehr als eine Krankheit anerkennt und es somit keiner Heilung bedarf.



Nationalrat lässt Frist verstreichen

Laut einer Medienmitteilung von sozialwerk.LGBT+ wird diese Behandlung jährlich an rund 7000 Schweizer Kindern und Jugendlichen vollzogen. Die Behandlung könne allerdings schwerwiegende psychische Folgen für die Patientinnen und Patienten mit sich bringen, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Nationalrat liess die zweijährige Frist zur Bearbeitung der Motion am 16. Juni erneut verstreichen. Niggemann bekräftigt:



«Solange Queermenschen nicht als gleichberechtigt anerkannt werden, braucht es Vereine, Aktionen und Beratungsstellen, die sich genau dafür einsetzen.»

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit des Vereins auf die Abstimmung am 26. September, wo das Schweizer Stimmvolk über die Vorlage Ehe für Alle abstimmen kann.