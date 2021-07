Grabs Die Covid-Intensivbetten im Spital Grabs sind leer – ändert sich das mit der Delta-Variante? Der letzte Covid-19-Patient hat die Intensivstation im Spital Grabs verlassen. Die Lage hat sich völlig normalisiert. Sowohl in der Intensivstation als auch im Spital wurden die letzten Patienten betreut. Dorothea Alber 06.07.2021, 11.57 Uhr

«Die Delta-Variante sorgt in anderen Ländern nicht für einen Anstieg der Intensivpatienten», sagt Christian Bürkle. Bild: PD

«Inzwischen gibt es zwar sehr viele Menschen, die am Long-Covid-Syndrom leiden, doch diese werden selten hospitalisiert und so sind es vor allem die Hausärzte, die damit beschäftigt sind», sagt Christian Bürkle, der Leiter der Intensivstation des Grabser Spitals. Corona spielt in seinem Alltag keine Rolle mehr. Doch die neuen Varianten trüben bei manchen die Hoffnung auf einen halbwegs unbeschwerten Sommer. Panik ist aber nicht angebracht.

Delta-Variante breitet sich in Europa aus

Die aus Indien stammende und besonders ansteckende Delta-Variante entwickelt sich zwar nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation zur global dominierenden Variante des Coronavirus. «Doch auch wenn immer wieder neue Varianten auftauchten in den vergangenen Monaten und Wochen, so war bei uns keine dramatischer als jene davor. Die Wissenschaft geht in aktuellen Publikationen davon aus, dass der Impfschutz auch gegen die Mutationen mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben ist», betont der Notfallmediziner Bürkle.

Sollte sich jemand dennoch infizieren, ist mit einem leichten Verlauf zu rechnen, während ein schwerer Verlauf mit einer Behandlung im Spital oder auf der Intensivstation laut Bürkle sehr selten vorkommen dürfte. Der Arzt sagt:

«Die Delta-Variante sorgt in anderen Ländern bislang zu keinem Anstieg der Intensivpatienten, und das stimmt uns zuversichtlich.»

Der Impffortschritt könnte seiner Ansicht nach aber gerne noch schnel­ler voranschreiten. Die Liechtensteinische Ärztekammer beispielsweise mahnt, dass die aktuelle Impfquote im Land unzureichend sei, um dem Virus Herr zu werden. Daher lautet auch Bürkles Appell an die Menschen, die noch zweifeln, sich impfen zu lassen.

«Denn eines steht ohne Zweifel fest: Die Geimpften leisten einen wesentlichen Beitrag für die tiefen Infektionszahlen.»

Der Impfstoff ist sicher, die Nebenwirkungen gering

Noch nie zuvor habe man einen Impfstoff so genau untersuchen können und noch nie war ein Impfstoff laut Bürkle so sicher. Der Unterschied sei einfach das Geld: Es wurde unfassbar viel dafür in die Hand genommen, und dies konnte die Entwicklung beschleunigen. Wenn man die Nebenwirkungen eines Impfstoffes in Bezug auf Thrombosen hernimmt, dann ist das Risiko für eine Frau, welche mit der Pille verhütet und raucht, um ein Vielfaches höher.

Bürkle betont:

«Der Impfstoff ist sicher, und bei den Millionen von Geimpften ist die Zahl an Nebenwirkungen verschwindend gering.»

Bis zum 23. Juni wurden weltweit mehr als 2,71 Milliarden Impfstoffdosen gegen das Coronavirus (Covid-19) verabreicht. Die zu erwarteten Nebenwirkungen seien bei einer Infektion mit dem Coronavirus auch zu erwarten, sind somit für den Arzt kein Argument gegen die Impfung.

Erleben wir eine nächste Welle im Herbst?

Doch wie geht es weiter? Erleben wir im Herbst eine nächste Welle, weil es zu wenig Impfwillige gibt und drohen dann die Intensivstationen erneut zu überlasten? «Nein, davon gehe ich nicht aus. Wir rechnen zwar mit mehr Fällen und dass die Zahl sicher wieder zunehmen wird. Ich bin aber optimistisch», sagt der Leiter der Intensivstation. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, dennoch geht Christian Bürkle nicht mehr von einer dramatischen Lage auf den Intensivstationen aus. Soweit ist der kurzfristige Ausblick eher positiv.

Für kommende Pandemien sieht sich Bürkle gerüstet:

«Wir haben nun mehr über die Mechanismen gelernt, was zu tun ist, wenn eine Pandemie die Welt in Atem hält.»

Die Intensivbetten werden je nach Bedarf pro Einwohnerzahl und Gegend berechnet. Dabei ist es so, dass Menschen immer älter und mit dem Alter auch die Krankheiten häufiger werden.

Dieser demografische Wandel führt dazu, dass der Bedarf an Intensivbetten in Spitälern in ganz Europa zunimmt. «Doch kein Land kann sich heute leisten, Betten und Personal auf Intensivstationen auf Vorrat aufzubauen. Das könnten Spitäler finanziell nicht stemmen und ist in Mitteleuropa auch nicht nötig», sagt Bürkle.