«Die Rahmenhandlung»: unkonventionelles Festival in Bad Ragaz

Lesungen Musik und Literatur in Parcours erleben – Mitte September findet ein unkonventionelles Festival in Bad Ragaz statt Am Festival «Die Rahmenhandlung» lesen auch Autorinnen und Autoren aus der W&O-Region und der Nachbarschaft. 23.08.2022, 05.00 Uhr

Vom 16. bis 18. September besucht das unkonventionelle Festival mit dem Namen «Die Rahmenhandlung» den Kurort Bad Ragaz. Zahlreiche Autorinnen und Autoren ge­hören zum Programm, darunter auch solche aus dem Werdenberg und Umgebung: Alice Gabathuler (Werdenberg), Armin Öhri (Grabs), Doris Büchel (Triesenberg), Tom Zai (Walenstadt) und Manfred Haag (Pfäfers). Ebenfalls Teil des vielseitigen Programms sind Grössen wie Charles Lewinsky, Petra Ivanov, Christine Brand, Sandro Brotz, Steffi Buchli, Sunil Mann, Marco Fritsche, Katja Alves oder Rebekka John.

In kleinen Gruppen von Lesung zu Lesung

«Die Rahmenhandlung» vereint Literatur, Musik und Kunst in aussergewöhnlicher Form. Das Geschehen verteilt sich auf fünfzehn aussergewöhnliche Räumlichkeiten im gesamten Dorf. Den Autorinnen und Autoren hört man im Rathaus, im Grand Resort und im Restaurant From Heaven zu. Das Publikum wird in kleine Gruppen aufgeteilt und im 20-Minuten-Takt analog eines Stadtparcours von Lesung zu Lesung geführt. Konzerte am jeweilig letzten Standort runden die Abende ab. Am Sonntag bietet der Parcours 2 ein spezielles Kinder- und Fa­milienprogramm. Zusätzlich gibt es ein Closing mit Charles Lewinsky am Sonntagabend im Restaurant From Heaven. Sein neustes Buch «Sein Sohn» erscheint dieser Tage im Diogenes Verlag und spielt in der Region.

Ein neuer Zugang für ein breites Publikum

Das Ziel ist, einem breiten Publikum einen neuartigen Zugang zur Literatur zu ermöglichen und diese auf nicht alltägliche Weise durch reizvolle Be­- gegnungen, Einblicke und Dialoge zu vermitteln. Den musikalischen Teil steuern Panda Lux (Solo), DJ ZsuZsu & Charmain, Argyle, Ella Ronen, Cossmo und Roenee bei. Das Programm unter der Adresse www.dierah menhandlung.com. (ab)