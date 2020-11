Arno Camenisch inszenierte seine Lesung als humorvolles Schauspiel Der Bündner Schriftsteller stellte im Werdenberger Kleintheater Fabriggli in Buchs sein neues Buch «Goldene Jahre» vor. Hanspeter Thurnherr 16.11.2020, 05.00 Uhr

Schriftsteller Arno Camenisch überzeugt im Fabriggli auch als gesten- und mimikreicher Erzähler voll Witz und Pointen.Bild: Hanspeter Thurnherr

Die Zuschauer im «ausverkauften» Fabriggli erlebte am Freitagabend eine vergnügliche Lesung. Der Bünder Schriftsteller, in Tavanasa aufgewachsen und heute in Biel lebend, las aus seinem in diesem Jahr erschienenen Buch «Goldene Jahre» – wobei «lesen» seinem Auftritt nicht gerecht wird. Camenisch gelingt es, Humor mit Poesie zu verbinden und manchmal gar philosophische Tiefe zu erreichen – und dies alles durchaus auf schauspielerisch gelungene Weise.

Letzteres kommt besonders dann zum Tragen, wenn er die einzelnen Textpassagen mit Zwischenerzählungen verbindet. Der romanisch geprägte Bündner Dialekt leistet seinen Beitrag zur unterhaltenden Stimmung.

Hommage an das Heimatdorf in der Surselva

«Goldene Jahre» ist eine liebevolle Homage an das Heimatdorf von Camenisch in der Surselva und an jenen Kiosk mit Tankstelle, an dem er in seiner Jugend fast täglich vorbei ging. Er lässt in der Erzählung die beiden Verkäuferinnen Rosa-Maria und Margrit über 50 Jahre zurückblicken – bis hin zur Zeit der Mondlandung. Durch ihr Zwiegespräch erfährt der Leser – oder am Freitagabend die Zuhörer – die eine oder andere Liebes- und Lebensgeschichte, manchmal erfreulich, manchmal, dramatisch, ja auch mal tragisch.

Da ist zum Beispiel Valentin, der letztlich in der Liebe immer zu spät kommt. Oder jene Ehefrau, welche einfach den Koffer packt und ihren Mann verlässt – und von den Kioskfrauen als Pionierin gefeiert wird. Camenisch lässt die beiden Frauen ihre Gedanken spinnen. Etwa wenn die Dreiecksgeschichten in der Liebe dazu führen, dass nur zwei oder vierrädrige Fahrzeuge sinnvoll sind, aber nicht dreirädrige: «Dreiräder sind doch keine richtigen Fahrzeuge…».

Kioskfrauen philosophieren über Doping und E-Bike-Boom

Arno Camenisch versteht es vorzüglich, das Geschehen im Dorf mit Weltereignissen zu verbinden. Etwa wenn Margrit und Rosa-Marie sich an die Tour de Suisse erinnern, welche einst durchs Dorf fuhr. So lässt der Autor die Frauen über Dopping und den E-Bike-Boom philosophieren. Oder blickt zurück in die Anfänge des Fernsehens, den aufkommenden Autoboom samt Umfahrungsstrasse und über Glücklose, Lottogewinne und deren Folgen.

Witzig auch, wie sich die beiden Frauen gegen jene Kunden zur Wehr setzen, welche mit vermuteten falschen 1000er-Noten bezahlen wollen. Es sind Geschichten über die grossen Träume und Sehnsüchte, über liebenswerte Charaktere und unglückliche Mitmenschen. Nahtlos hängt Arno Camenisch die Gedanken, Erinnerungen, Beschreibung der Frauen aneinander und baut immer wieder überraschende Wendungen in deren Redefluss ein.

Einfallsreich zeigt sich der Tavanaser Autor auch bei den Zugaben: Selbst die Verlesung von Entfernungen zwischen Ilanz und beliebigen Weltstädten und die Zeitangaben, um dorthin zu gelangen, kann zur köstlichen Unterhaltung werden – besonders, wenn sie noch romanisch dargeboten werden.