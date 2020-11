Leitung aus dem Werdenbergersee kommt geplantem Bau in die Quere – und muss weg Für 430000 Franken plant Buchs ein Wasserbauprojekt von der Ableitung Werdenbergersee bis und mit Farbbach. Aufgrund einer Überbauung muss eine Ableitung vom See in den Farbbach umgelegt werden. Gleichzeitig soll der Farbbach natürlicher werden. Corinne Hanselmann 09.11.2020, 05.00 Uhr

Eine Ableitung aus dem Werdenbergersee muss aufgrund einer geplanten Überbauung (Visiere im Hintergrund) umgelegt werden. Corinne Hanselmann

Auf der Parzelle Nr. 3232 an der St.Gallerstrasse, dort wo heute die Schwendener Forst, Garten, Eisenwaren, Schliesssysteme AG angesiedelt ist, ist eine Überbauung mit Mehrfamilienhäusern geplant. Das 1715 Quadratmeter grosse Grundstück gehört seit Frühling 2020 der Immo Prime Invest AG.

Im Zusammenhang mit der neuen Überbauung ist eine Umlegung der eingedolten Ableitung vom Werdenbergersee in den Farbbach notwendig. Zudem muss für den Farbbach der Gewässerraum festgelegt werden.

Leitung steht mit Untergeschoss in Konflikt

Der Abfluss Nord befindet sich beim Eingang zum Städtli.

Der Abfluss Nord quert die Strasse und fliesst in den Wettibach.

Heute verfügt der Werdenbergersee über zwei Ausläufe. Derjenige auf der Nordseite, beim Eingang zum Städtli, quert unterirdisch die Churerstrasse, einen Parkplatz und mündet in den Wettibach. Der südliche Auslauf quert ebenfalls die Churerstrasse, verläuft dann quer über das Grundstück Nr. 3232 bis zum Farbbach. In diesem fliesst das Wasser dann ebenfalls in den Wettibach.

Im Zuge der Projektierung wurde der bauliche Zustand der Leitung mittels Kanalfernsehen aufgenommen. Es zeigte sich, dass sie sich in einem akzeptablen Zustand befindet. Die Ableitung, die einen Durchmesser von 60 Zentimetern hat, liegt aber im Bereich des Grundstücks Nr. 3232 in einer Tiefe von maximal 2,4 Metern. Sie würde mit dem Untergeschoss der geplanten Überbauung in einem Konflikt stehen und muss deshalb entfernt werden, wie der Stadtschreiber Remo Märk auf Anfrage sagt.

Hier mündet der Farbbach in den Wettibach.

Variante mit offener Wasserführung verworfen

Die Verfasser des Projekts «Farbbach und Umlegung Ableitung Werdenbergersee» schlagen vor, die Variante mit der Umlegung entlang der Carl Hilty-Strasse (siehe Grafik) zu realisieren. Die Seeableitung wird dabei ausserhalb der Churerstrasse gefasst und in einer neuen Eindolung entlang der Churer- und der Carl Hilty-Strasse zum Farbbach geführt. Die 65 Meter lange neue Leitung wird aus glasfaserverstärkten Kunststoffrohren gebaut und hat einen Durchmesser von einem Meter.

Die Stadt gab einem Ingenieurbüro in Auftrag, eine sinnvolle ökologische Verbindung mit grossteils offener Wasserführung zwischen Werdenbergersee und Farbbach zu prüfen. Diese Variante vermochte aber nicht zu überzeugen, weil die Anordnung der Überbauung, die neuen topografischen Verhältnisse und die Höhenlage der Tiefgarage «eine sinnvolle offene Gewässerführung nicht zulassen», wie es im Technischen Bericht heisst.

Weiter stand eine Linienführung nördlich der geplanten Überbauung zur Diskussion. Der obere Teil des Farbbachs wäre dadurch aber praktisch trockengelegt worden, weshalb diese Variante nicht weiter verfolgt wurde. Geprüft wurde zudem, ob der Seeablauf in die relativ neue Meteorwasserleitung der Carl Hilty-Strasse eingeleitet werden kann, die in den Farbbach mündet. Es hat sich aber gezeigt, dass die Kapazität der Meteorwasserleitung nicht genügt.

Natürliche Funktionen, Hochwasserschutz und Gewässernutzung

Im Rahmen dieses Projekts legt die Stadt auch einen Gewässerraum fest. Der Gewässerraum dient den natürlichen Funktionen des Gewässers, dem Hochwasserschutz und der Gewässernutzung. Er setzt sich aus der Gerinnesohle des Gewässers sowie den Uferbereichen zusammen. Dies beinhaltet auch den erforderlichen Raum für eine standortgerechte und naturnahe Uferbestockung sowie den technischen Zugang zum Gewässer, also betriebliche und bauliche Unterhaltsarbeiten.

Gestützt auf die 2011 in Kraft getretene revidierte Gewässerschutzverordnung sind die Gemeinden verpflichtet, sämtliche Gewässerräume festzulegen. Dies soll nun für die 180 Meter des Farbbachs bis zur Mündung in den Wettibach geschehen. Dieser Gewässerraum ist zwischen 12 und 14,7 Metern breit. Dort sind künftig nur mit Ausnahmebewilligung Bauten zulässig.

Das Gerinne im betroffenen Bereich des Bachs erfüllt die Anforderungen von Hochwasserereignissen. Gemäss Gefahrenkarte respektive Überflutungskarte geht vom Farbbach keine Hochwasser-Gefährdung aus.

Beim Farbbach besteht ein ökologisches Defizit

Es besteht jedoch ein offensichtliches ökologisches Defizit des Gerinnes und des Bords, heisst es in den Unterlagen. Der Lebensraum Farbbach ist grösstenteils in einem stark beeinträchtigen Zustand.

Der kanalartige Farbbach soll sich verändern. Corinne Hanselmann

Deshalb soll der Farbbach auf einer Länge von 185 Metern natürlicher gestaltet werden. Dafür ist eine Anpassung des Querprofils aus ökologischer Sicht notwendig. Heute weist die Sohle des Bachs eine Breite von rund einem Meter auf, an die beidseitig mehr oder weniger steile Böschungen anschliessen. Teilweise ist das Ufer mit einer Mauer begrenzt und die Böschung mit einer Pflästerung gesichert.

Bäume, Sträuchergruppen und Magerwiese

Die Böschungen sollen wo möglich etwas abgeflacht werden. Sowohl die Sohle als auch die Böschungen werden nach dem Rückbau der harten Verbauungen mit Steinen, Kiesinseln, Vertiefungen, Fischunterständen strukturiert.

Mit geringfügigen Verschiebungen der Sohle soll der heutige kanalartige Charakter etwas aufgebrochen werden. Die Böschungen werden als Mager-/Blumenwiese angesät. Zudem werden einheimische Kleinbäume und Sträuchergruppen gepflanzt.

Hier soll der Ablauf künftig in den Farbbach fliessen.

Auf Landerwerb wird verzichtet

Mit dem vorgesehenen Ausbau des Farbbaches wird Grundeigentum von elf angrenzenden Parzellen dauernd oder vorübergehend (während der Bauarbeiten) beansprucht. Der Ausbau erfordert aber nur an wenigen Stellen Grundeigentum, welches nicht heute schon durch die Böschungen des Farbbachs beansprucht werden. Auf einen Landerwerb wird daher verzichtet, wie es in den Unterlagen heisst.

Für die Umlegung der Ableitung aus dem See wird im Kostenvoranschlag mit 220000 Franken gerechnet. Die Arbeiten am Farbbach sind in zwei Etappen zu 90000 und 120000 Franken veranschlagt. Total ergibt das Kosten von 430000 Franken.

Anfang 2021 soll die öffentliche Auflage erfolgen

Bei der Bauverwaltung im Rathaus Buchs sowie online auf der Website der Stadt können derzeit die umfangreichen Unterlagen zum Wasserbauprojekt «Farbbach und Umlegung Ableitung Werdenbergersee» und Baulinienplan «Farbbach» eingesehen werden.

Noch bis 1. Dezember ist die Bevölkerung zur ordentlichen Mitwirkung eingeladen. Dann ist bis Ende 2020 die Erstellung des Mitwirkungsberichts und danach allenfalls eine Projektanpassung vorgesehen. Etwa im Januar 2021 soll gemäss Stadtschreiber der Planerlass im Stadtrat und danach die 30-tägige öffentliche Planauflage erfolgen. Läuft alles nach Plan, kann der Kanton das Projekt im März/April 2021 genehmigen.