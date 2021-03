Leitartikel Nach Kündigungsdrama: Die Sozialen Dienste Werdenberg müssen ihre Werte möglichst schnell wieder leben Der Eklat bei den Sozialen Diensten ist noch nicht ausgestanden, die Weichen für eine professionelle und gründliche Aufarbeitung werden nun gestellt Heini Schwendener 13.03.2021, 05.00 Uhr

Zeigt sich schon bald wieder die Sonne über den Sozialen Diensten Werdenberg. Die Aufarbeitung des Eklats hat begonnen. Bild: Heini Schwendener

Die Sozialen Dienste Werdenberg (SDW) wurden von einem verheerenden Sturm erfasst, der sogar in unserem föhnerprobten Tal seinesgleichen sucht. Das Ausmass des Schadens ist immens und verlangt nach gründlicher Aufarbeitung. Denn die Fakten und noch vielmehr die Eindrücke von mehr als einem Dutzend Gesprächen, die der W&O mit involvierten und fachlich den SDW nahe stehenden Personen unter Zusicherung des Quellenschutzes geführt hat, zeigen ein erschreckendes Bild.

Just jene Werte, die sich die SDW auf ihre Fahne geschrieben haben – Wertschätzung, Vertrauen, Zusammenarbeit, Dialog – wurden intern mit Füssen getreten. Karin Marugg und Markus Büchel, langjährige und verdienstvolle Mitarbeitende, Abteilungsleiter und Mitglieder der Geschäftsleitung (GL), monierten dies gegenüber der Vorsitzenden der GL, Alexandra Baumgartner.

Der Rest ist bekannt, den beiden wurde gekündigt. Fortan war das Arbeitsklima noch stärker als in den Monaten zuvor von Verunsicherung und von Angst geprägt. Wenn nicht einmal im Vereinsvorstand die gewichtigen Stimmen von Büchel und Marugg Gehör fanden, wer konnte es da riskieren, die internen (Führungs-)Probleme anzusprechen?

Zuerst unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung

Probleme bei den SDW gab es nicht erst seit dem Stellenantritt der neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung. Bei der Berufsbeistandschaft gab es bereits zuvor viele Personalwechsel, und nun wurden es immer mehr. Das geschah unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung, wie auch die Kündigung von Karin Marugg. Erst mit Büchels sofortiger Freistellung Ende Februar gerieten die SDW in den Fokus der Öffentlichkeit. Ein verheerender Sturm wütete.

Die beiden SDW-Führungskräfte hat die Kündigung hart getroffen. Karin Marugg stand die schwere Zeit im Stillen durch. Markus Büchels Fall wurde öffentlich – zum Glück. Denn einerseits hat die gegen aussen nicht begründete Kündigung eine unglaubliche Solidaritätswelle in der Bevölkerung ausgelöst, die ihn und seine Familie in den belastenden Tagen etwas gestützt hat. Andererseits gab es in der Folge heftige Sturmspitzen in immer kürzerer Kadenz, welche die desolaten Zustände an der SDW-Spitze offenkundig machten.

Den Höhepunkt erreichte das Kündigungsdrama, als bekannt wurde, dass beide Kündigungen nichtig sind, wegen Verfahrensfehler. Dieser Klatsche für die SDW-Führung folgte die Entschuldigung und das wichtige Eingeständnis, man habe sich bei Büchels Kündigung wohl blenden lassen. Unausgesprochen blieb von wem. Das spielte keine Rolle, die Betroffenen outeten sich indirekt selbst: Alexandra Baumgartner hat ihre Kündigung eingereicht und der Buchser Stadtrat Heinz Rothenberger, Interims-Präsident der SDW bis Ende 2020, gab seinen sofortigen Rücktritt als SDW-Vorstand sowie als Stadtrat bekannt.

Etwas Respekt hatte sich Rothenberger trotz seiner groben Fehler verdient, weil er sofort die für ihn schmerzhaften Konsequenzen gezogen hatte. Tage später verspielte er diesen Respekt aber gleich wieder mit seinem Rücktritt vom Rücktritt, welcher auch noch von einer verwirrenden Kommunikation der Stadt Buchs begleitet war. Flaut dieser Sturm denn gar nicht mehr ab?

Die Chance für den designierten Vorstand

Inzwischen ist es etwas ruhiger, der designierte SDW-Vorstand entschuldigte sich öffentlich bei Karin Marugg und Markus Büchel. Letzter wird – zum Glück – als KOJ-Leiter zurückkommen. Der neue Vorstand, der denkbar schlecht gestartet ist, bekommt nun die Chance, das Geschehene professionell und unabhängig aufarbeiten zu lassen und die richtigen Konsequenzen zu ziehen.

Ob dabei, wie noch vor kurzem geplant, die Konzentration der operativen Macht auf eine Person die richtige Lösung ist, wird hoffentlich kritisch hinterfragt. Ziel muss sein, dass baldmöglichst in den SDW die postulierte Kultur der Wertschätzung, des Vertrauens, der Zusammenarbeit und des Dialog wieder gelebt wird.