Gin aus Buchs: Corvus gibt es als Werdenberg und The Alchemist

Leidenschaft «Ich wollte einen Gin machen, wie er für mich sein muss»: Wie ein Buchser Tüftler seinen selbstgebrannten Tropfen violett färbt Eistee- und Sirup-Tüftler Richard Taucher hat eine neue Passion entdeckt: die Herstellung von Gin. Bis der eigene Gin eine runde Sache war, habe viel getüftelt und verkostet werden müssen. Robert Kucera 08.06.2021, 15.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Richard Taucher hält einen guten und zugleich verfärbten Tropfen in der Hand. Robert Kucera

Im Hotel Restaurant Taucher wird Spezielles angeboten – dies verrät bereits der gläserne Schaukasten im Eingangsbereich. Das Genannte weckt Neugier: Durchsichtiger und blauer Gin auf dem obersten Regal, Flaschen mit farbigen Inhalten eine Etage tiefer. Die Merlin Manufaktur Syrup stellt hier aus und ist hier auch zu Hause. Richard Taucher erzählt, wie sich die Sensorik verändert hat:

«Ich habe Gin sehr gern und ich muss sagen: Seit ich angefangen habe, Gin zu brennen, habe ich einen ganz anderen Zugang zu gebranntem Wasser.»

Beim Genuss von gebrannten Tropfen aktiviert er die Hirnzellen und er will herausfinden, was denn der genaue Inhalt sei. Die Zubereitung, das Brennen und das Schmecken sind für Taucher zur Passion geworden. Die Initialzündung erfolgte im November 2020. Seither sind zwei Sorten Gin der Marke Corvus entstanden.

Schmetterlingserbse sorgt für mystische Verfärbung

Wie Richard Taucher weiter festhält, ist der Corvus-Gin, aber auch der Merlin-Sirup, ein Vater-Sohn-Projekt. Dieses nahm seinen Anfang mit der Frage: Weshalb verfärbt sich blauer Gin, wenn man einen Gin Tonic mixt? Richard Taucher hat sich schlau gemacht und stiess auf die Schmetterlingserbse. Diese hat den Effekt, ohne Farbstoff und künstliche Hilfsmittel, aus einem Blauton einen Violett-Rosa-Ton zu machen. Dazu bedarf es nur die Zugabe von Säure.

Diese mystische Verwandlung liess Vater Richard und Sohn Joshua nicht mehr los. «Weil es aber so viel Gins in blauer Farbe gibt, probierten wir es mit Sirup», beschreibt Richard Taucher, der sich gerne als Tüftler bezeichnet. In seinem Restaurant bietet er seinen Gästen schon seit acht Jahren eigene Eistee-Kreationen an.

Mystische Verfärbung des blauen Gins in einen violett-rosa Farbton. Robert Kucera

Nachdem die richtige Mixtur für den speziellen Sirup gefunden war, ging es so richtig rund: Mit grosser Euphorie wurden Cocktails mit und ohne Alkohol gemixt und man gab dem Sirup den Namen Merlin «weil wir immer darüber geredet haben, wie mystisch es ist, wenn sich die Farbe ändert», erklärt Taucher.

Mit der Idee des Online-Verkaufs entstanden weitere Sirup-Sorten. Schliesslich wollte man für ein breites Online-Angebot sorgen. Doch damit war die Arbeit von Vater und Sohn nicht beendet. Denn man fand zurück zum Ursprung: Gin. Jetzt hat man die Erbse aus dem asiatischen Raum auch hochprozentig im Angebot. Der Kreis hat sich geschlossen.

Mystisches Logo: Aus dem Zauberhut entsteigt ein Rabe Ein Vogel, kombiniert mit einem Zauberhut – das Logo für den Gin namens Corvus fällt auf und regt die Fantasie an. Dies tat offenbar auch schon der Zauberhut allein auf den Sirup-Flaschen, wie Richard Taucher erklärt. Denn Gäste erkannten in der Spitze des Huts die Umrisse eines Vogels. Als es darum ging, dem Gin einen Namen und ein Logo zu geben, liess man der Fantasie der Gäste Taten folgen. Es entstand ein Vogel, der aus dem Hut entsteigt. «Wie Phönix aus der Asche», sagt Taucher. Da sein Sohn seit der Schulzeit Fan von Raben ist, habe man sich für den Namen Corvus entschieden. Denn Raben und Krähen bilden zusammen die Gattung Corvus in der Familie der Rabenvögel.

«Gin ist der einfachste Einstieg in die Welt der Destillation. Man benötigt keine Maischen und muss auch nicht zum richten Zeitpunkt destillieren», erklärt Taucher. Gin beginnt mit bereits gebranntem Ethylalkohol. Ist dieser samt den Zutaten bereit, kann er der Zogg Mosterei und Brennerei in Grabs Bescheid geben – und loslegen.

Der Gastgeber vom Hotel Restaurant Taucher in Buchs und Gründer der Merlin Manufaktur Syrup geht mit viel Liebe an die Sache ran: «Ich stelle mir die Gin-Herstellung wie ein Quadrat vor, aus dem ein Kreis gemacht werden soll.» Ein runder Geschmack ist alles.

Richard Taucher (rechts) mit dem Schnapsbrenner seines Vertrauens, Mathias Zogg von der Zogg Mosterei und Brennerei in Grabs. Robert Kucera

Spezielle Zutaten werden nicht in Alkohol eingelegt

Wie er erklärt, habe er sich zunächst Online informiert, Youtube-Videos angeschaut und auch Kurse besucht. Heute, nachdem er zweimal gebrannt hat und die Dritte Auflage seines Gins bevorsteht, sagt er:

«70 Prozent meines Wissens habe ich aus dem Internet und aus Büchern. Die zusätzliche Erfahrung kam aus dem Brennen mit der eigenen Destille.»

Richard Taucher ist innert kürzester Zeit zum Routinier geworden. Die ersten Infos holte er im November 2020 ein, im Dezember kaufte er sich eine Destille und begann zu pröbeln. Am 6. Januar 2021 wurde der erste Werdenberg Gin der Marke Corvus gebrannt.

«Pro Tag habe ich ein bis zwei Versuche gemacht», berichtet Taucher von den Anfängen mit seiner hauseigenen Destille. Hauptzutat für seinen Gin sind Wacholderbeeren und Koriander. Hier experimentierte er mit verschieden langen Einlegdauern. Er entschied sich schliesslich für 24 Stunden. Den besonderen Geschmack erhält der Gin durch die Beigabe von so genannten Botanicals.

Das Innere des Brennhafens: Auf dem Griff wird der Korb befestigt, in welchem sich die Botanicals für den Corvus-Gin befinden. Robert Kucera

Diese Zutaten, schildert Taucher weiter, werden nicht dem flüssigen Alkohol mit Wacholder und Koriander beigefügt. Im Brennhafen wird dazu ein Korb aufgehängt, worin sich die Zutaten befinden. «Das gibt einen zarteren und feineren Gin.» Der Alkohol wird erwärmt, der Alkoholdampf samt den Aromen der Botanicals wird durch das Destillationsrohr geführt und am Ende abgekühlt.

Bestmögliche Produkte für den bestmöglichen Gin

Die Liste der Botanicals ist lang und der Gin-Hersteller lässt sich weiterhin inspirieren, neues beizufügen. Elementar ist, dass nur bestmögliche Produkte verwendet werden. Dill und Rosmarin aus dem eigenen Garten, dazu bestes Quellwasser aus dem Werdenberg. Doch den wichtigen Wacholder geht er nicht selbst pflücken. Taucher achtet auf Qualität und betont:

«Ich will ein möglichst gutes Produkt schaffen. Also nehme ich Wacholder von dort, wo er am besten wächst. Die italienischen Riesen sind saftig und haben ein wunderbares Aroma.»

Der Corvus-Gin enthält also eine spezielle Mischung. Was jedoch nie das Ziel war, wie der Gin-Hersteller erklärt. «Ich wollte einen Gin machen, wie er für mich sein muss. Gin ist eine persönliche Sache. Jeder hat seine Vorlieben.» In der Phase des Tüftelns nahm er auch Fehler und Rückschläge nicht persönlich. «Da muss man über sich selbst lachen können.»

Richard Taucher prüft mit Nase und Gaumen, wie weit die dritte Auflage des Corvus-Gin ist. Robert Kucera

So berichtet Taucher, dass sein allererster Versuch recht gut geworden ist. Doch das Prozedere von drei Stunden erschien ihm zu lang. Er kürzte beim nächsten Mal ab und erhielt prompt die Quittung dafür: «Diesen Gin hat man nicht trinken können, so scheusslich war der. Dieser zweite Versuch steht bei mir zu Hause als schlechtes Beispiel und als Warnung vor Ungeduld.»

Beim Tüfteln, wie der bestmögliche Gin hergestellt werden kann, ist Geduld das richtige Stichwort. Nach dem Brennen sollte der Gin vier Wochen lang ruhen – dann ist er trinkbar. Taucher lässt seinen Gin jedoch acht Wochen ruhen. «So wird er harmonischer.»

Die Schmetterlingserbse kommt erst zum Schluss

Die Herstellung eines klaren Gins war Richard Taucher aber nicht genug. Wie in seinem Sirup sollte nun die geheimnisvolle Schmetterlingserbse zum Zug kommen. «Beim Sirup war es einfacher. Denn das ist ein Kochprozess, die Erbse kann eingearbeitet werden. Beim Gin war es schwieriger. Denn hier erzählt kein Hersteller, wie er es macht.» Also ging es wieder ans Pröbeln.

Den blauen Gin nennt Richard Taucher «The Alchemist». Robert Kucera

Wie Richard Taucher erzählt, ist besonders die Menge der Erbsen heikel. «Diese hat keinen guten Geschmack.» Doch für den Effekt des Färbens und der Verwandlung von blau in violett-rosa bei Hinzugabe von Säure braucht es nicht viele Exemplare. Taucher verrät sein Rezept: «Die Erbse wird weder eingebrannt noch ist sie Teil der Botanicals. Sie kommt nach dem Brennen in den klaren Gin.»