Lehrstellenmarkt Umfrage bei Lehrbetrieben im Werdenberg zeigt: Noch sind Lehrstellen zu haben Vom normalen Rekrutierungs- und Lehrstellenmarketingprozess sei man weit entfernt, heisst es beispielsweise bei der Sulzer Mixpac AG. Bei anderen Unternehmen sind die Auswirkungen der Coronapandemie weniger stark spürbar. Schnupperlehren verschoben werden mussten aber überall. Jugendliche interessieren sich deshalb eher für bekannte Berufe. Corinne Hanselmann 27.11.2020, 16.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sulzer Mixpac AG bildet unter anderem Polymechaniker aus. Corinne Hanselmann

Rund zehn Lehrstellen hat die Sulzer Mixpac AG auf den Sommer 2021 im Angebot – doch noch sind alle frei. Es sei schon in den letzten Jahren nicht immer einfach gewesen, die Lehrstellen für technisch anspruchsvolle Berufe mit genügend qualifizierten Jugendlichen zu besetzen, sagt Günther Scheel, Leiter Berufsbildung bei der Sulzer Mixpac AG.

«Aber dieses Jahr ist durch Corona alles durcheinandergeraten.»

Günther Scheel, Leiter Berufsbildung, Sulzer Mixpac AG.

Durch den Lockdown sei im Frühling der ganze Schnupperbetrieb komplett über den Haufen geworfen worden. Es fanden keine Schnupperlehren mehr statt, bis die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus wieder gelockert wurden. «Wir haben dann damit gerechnet, dass es nach den Sommerferien so richtig losgeht mit dem Schnuppern», so Günther Scheel. «Doch da war auch nur sehr wenig los. Es kamen kaum Anfragen von Jugendlichen.» Wieso das so war, kann Scheel nur mutmassen.

«Vielleicht war die Unsicherheit einfach noch zu gross.»

Zudem fielen natürlich aufgrund der Coronapandemie auch einige Marketingmassnahmen für die Ausbildungsplätze aus. Das Unternehmen ist normalerweise an Berufsausstellungen präsent, wobei dieses Jahr nur die Next Step in Schaan stattfinden konnte. Das Pendant Lehre statt Leere in Räfis musste abgesagt werden.

Günther Scheel stellt fest:

«Von unserem normalen Rekrutierungs- und Lehrstellenmarketingprozess sind wir weit entfernt.»

Aktuell arbeitet er mit seinem Team an einer neuen Website über die Berufsausbildungen bei Sulzer Mixpac, wo sich interessierte Jugendliche künftig über die möglichen Ausbildungen informieren können.

Die Sulzer Mixpac AG stellt hauptsächlich Kunststoffteile für Applikationssysteme her. Diese werden beispielsweise in der Industrie und auf dem Bau verwendet, um Klebstoffe aufzutragen. Aber auch für Anwendungen im Dentalbereich werden solche Systeme benötigt.

Die Applikationssysteme werden beispielsweise in der Industrie und auf dem Bau verwendet.

Die Anfragen kommen mit Monaten Verspätung

Dass weniger Schülerinnen und Schüler zum Schnuppern kamen, führte dazu, dass das Unternehmen noch nicht die passenden Jugendlichen gefunden hat, um die Lehrstellen mit Start im kommenden Sommer zu besetzen. Normalerweise werden Anfang November die Lehrverträge abgeschlossen. «Unter Umständen bleiben einige Stellen unbesetzt, wenn wir nicht die richtigen Leute finden», so Günther Scheel.

Nun scheint aber doch noch Bewegung in die Sache zu kommen: Aktuell häufen sich bei der Sulzer Mixpac AG nun doch plötzlich die Anfragen, wie der Leiter Berufsbildung sagt. Einerseits sind es Anfragen von Schülerinnen und Schülern der 2. Oberstufe, die sich in der Phase der Berufsfindung befinden. Dies ist üblich für diese Jahreszeit. Aber auch von Jugendlichen, die noch keine Lehrstelle für 2021 gefunden haben. Diese kommen normalerweise eher im Sommer.

«Wir haben nun begonnen, zu priorisieren und Jugendliche, die eine Stelle suchen, beim Schnuppern teilweise vorzuziehen.» Gerade für die Berufsfindung seien die Schnuppertermine aber häufig lange im Voraus abgemacht. Dadurch sei eine Verschiebung schwierig.

Unternehmen wünscht sich mehr Interesse im Kunststoffbereich

Einen recht grossen Andrang gibt es derzeit vor allem für die Logistiker- und Polymechaniker-Lehrstellen. Die Sulzer Mixpac AG bildet aber auch Leute im Kunststoffbereich aus. «Das sind Nischenberufe, die nicht so bekannt sind. In diesem Bereich würden wir uns wünschen, dass wir mehr Interessenten hätten», so Scheel.

Kunststofftechnologe:

Unbekannter Beruf mit einem «Imageproblem» Obwohl im Rheintal gleich einige Firmen Kunststofftechnologen ausbilden und beschäftigten, ist dieser Beruf ziemlich unbekannt, sagt Günther Scheel, Leiter Berufsbildung bei der Sulzer Mixpac AG. Das Unternehmen bildet seit 20 Jahren Kunststofftechnologen aus. Er habe schon mehrfach Lehrer und Berufsberater getroffen, die von diesem Beruf kaum eine Ahnung hatten.



«Kunststoff ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken – es ist der Werkstoff der Zukunft», betont Scheel und zeigt auf mehrere Gegenstände im Raum, die aus Kunststoff sind. Dennoch habe der Beruf ein «Imageproblem». «Viele haben im Kopf, dass Kunststofftechnologen die Meere verschmutzen. Genau das Gegenteil ist der Fall: Kunststofftechnologen sind gefordert, Wege zu finden, um Material einzusparen, Mehrweganwendungen zu finden und so den verantwortungsvollen Umgang mit Kunststoff zu ermöglichen», erklärt er. Während der Lehre lernen Kunststofftechnologen die Grundlagen des Spritzguss-Verfahrens, mit dem heute die meisten Teile hergestellt werden. Dabei lernen sie, die computergesteuerten Maschinen einzurichten, die teilweise mit Robotern ergänzt sind. Moderne Kamerasysteme werden für die Qualitätssicherung eingesetzt.



Die Berufsschule besuchen Kunststofftechnologen in Rapperswil. «Nach der Lehre sind kaum Grenzen gesetzt», so Günther Scheel. So führen die Wege häufig in die Bereiche Materialmanagement, Projektmanagement oder aber zu einem Studium.

Bei Sulzer Mixpac werden unter anderem Kunststoffteile für den Dentalbereich hergestellt. Corinne Hanselmann

Insgesamt bietet das Unternehmen mit Sitz in Haag Ausbildungen in neun Berufen und Niveaustufen an. Dabei sind die vierjährigen Ausbildungen zum Polymechaniker EFZ und zum Kunststofftechnologen EFZ die anspruchsvollsten.

Um diese erfolgreich zu absolvieren, müssen die Bewerber gewisse Voraussetzungen mitbringen. Darauf achtet die Sulzer Mixpac AG bei der Auswahl der Lernenden. Als Selektionsinstrumente dienen der Schnupperlehrbericht, Schulzeugnisse, Stellwerk-Ergebnis und ein interner Eignungstest. «Auf den Schnupperlehrbericht legen wir grossen Wert, aber auch die theoretische, schulische Seite muss stimmen. Das macht die ganze Ausbildung einfacher», weiss Günther Scheel aus Erfahrung.

Seit 22 Jahren im Unternehmen

Er arbeitet seit 22 Jahren bei der Sulzer Mixpac AG. Angefangen hat er als Werkzeugmacher, das war der Vorgängerberuf des heutigen Polymechanikers. Er stellte Spritzgusswerkzeuge her. Von Beginn weg war er im Nebenamt Berufsbildner, damals mit gerade einmal zwei Lernenden. Derzeit bildet die Sulzer Mixpac AG insgesamt 20 Jugendliche aus, mehr als die Hälfte davon zum Polymechaniker und zum Kunststofftechnologen.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Günther Scheel den Bereich Berufsbildung vorangetrieben und zu dem gemacht, was er heute ist.

«Das Unternehmen steht hinter dem, was wir im Bereich Ausbildung machen. Das hat auch dazu geführt, dass ich mich hier wohlfühle, und schon so lange hier bin.»

Heute ist er vollamtlicher Leiter der Berufsbildung und koordiniert beispielsweise die Versetzungsstellen der Lernenden, ist im Kontakt mit Berufsschulen, Berufsbildungsämtern und koordiniert das Lehrstellenmarketing. Weitere voll- und nebenamtliche Berufsbildner sind um die Ausbildung der Lernenden bemüht.

20 Jugendliche bildet die Sulzer Mixpac AG derzeit aus. Corinne Hanselmann

Qualifiziertes Personal zu finden, ist schwierig

Das Unternehmen, das in Haag rund 360 Mitarbeitende beschäftigt, legt grossen Wert auf das «Ziehen von eigenem Nachwuchs». Denn: «Es ist nicht nur bei den Lernenden extrem schwierig, qualifiziertes Personal zu finden», so Günther Scheel. Auch deshalb hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren viel Geld für die Berufsbildung investiert und beispielsweise die Lehrwerkstatt der Polymechaniker topmodern mit den neusten Anlagen ausgestattet.

Obwohl dieses Jahr im Allgemeinen weniger Bewerbungen als üblich eingegangen sind, ist Günther Scheel zuversichtlich für 2021.

«Ich glaube nicht, dass wir alle zehn Lehrstellen werden besetzen können. Aber die Stellen, die wir vergeben, werden gut besetzt sein.»

Für Jugendliche, die auf Stellensuche sind, ist es also noch nicht zu spät, sich bei der Sulzer Mixpac AG zu bewerben.

Andere Betriebe sind schon weiter

Nicht alle Ausbildungsbetriebe spüren den Einfluss der Coronapandemie so stark wie die Sulzer Mixpac AG. Georges Mark, Leiter HR bei der Lippuner EMT AG, sagt:

«Grundsätzlich stellen wir keine massiven Veränderungen gegenüber dem Vorjahr fest.»

Im Frühling seien zwar ebenfalls Schnuppertermine verschoben worden. Seit ein Schutzkonzept erstellt wurde, können diese aber wieder stattfinden. «Uns ist es wichtig, Schülerinnen und Schülern diese Möglichkeit zu bieten, weil Schnupperlehren für die Berufswahl mitentscheidend sind», sagt Mark.

Die Lippuner EMT AG bildet Lernende in 13 Berufen aus. Am Standort Grabs sind derzeit 27 Lernende in der Ausbildung. Mittlerweile konnten sechs der zwölf Lehrstellen, die am Standort Grabs mit Start im kommenden Sommer zur Verfügung stehen, besetzt werden. «Wir haben zu diesem Zeitpunkt aber nie sämtliche Lehrstellen schon besetzt», so Mark.

«Wir haben in unserer Branche leider fast immer die Situation, dass wir im Herbst erst etwa einen Drittel der Lehrstellen besetzen können.»

Gerade bei den handwerklichen Berufen wie Spengler oder Lüftungsanlagenbauer sei es sowieso schwierig.

Starker Zulauf bei bekannten Berufen

Auch bei der OC Oerlikon Balzers AG konnten bereits 15 der 18 ausgeschriebenen Lehrstellen für den kommenden Sommer besetzt werden, wie Marco Frick, Leiter Berufsbildung, sagt. Aus der Schweiz gab es aber eher wenige Bewerber. «Es ist normal, dass um diese Zeit nicht alle Lehrstellen besetzt sind, und darum gehen wir dies ruhig an, schnuppern und suchen weiter», so Frick.

«Wegen Corona hatten wir weniger die Möglichkeit, Schnupperlernende aufzunehmen. Aber wir haben ja noch Zeit bis nächsten Sommer. Ich denke, es hat jetzt noch viele Schüler auf dem Markt.»

Es sei wichtig, dass wenn diese ihren ersten Berufswunsch jetzt nicht erfüllen konnten, eine neue Orientierung stattfindet mit Eltern, Lehrern und Berufsberatung, um eine Stelle zu finden.

«Die Schüler sind in einer sehr guten Situation, da es viel mehr Stellen gibt, als Schüler auf dem Markt sind», so Marco Frick. Bei der OC Oerlikon Balzers AG stellte man dieses Jahr einen extremen Zulauf für die Lehrstellen der Informatiker und Kaufleute fest. «Eventuell hat das damit zu tun, dass dies bekannte Berufe sind und die Schüler auch ohne Schnuppern wissen, was dies ist», vermutet der Leiter Berufsbildung.