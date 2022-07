Lehrermangel «In der Lage, aus dem Pool von drei Ländern zu schöpfen»: Die Schulen in Liechtenstein haben wenig Personalsorgen – auch dank der guten Löhne für Lehrkräfte Im Gegensatz zur Schweiz leidet Liechtenstein nicht unter einem akuten Mangel an Lehrkräften. Das Land lockt vor allem mit hohen Löhnen und einer niedrigen Zahl an Unterrichtslektionen. Valeska Blank Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Die Löhne haben ebenfalls einen Einfluss darauf, ob offene Lehrerstellen in Schulen besetzt werden können. Bild: Keystone

In der Schweiz ist mittlerweile von einer «verzweifelten Lage» die Rede: Es fehlen Tausende Lehrerinnen und Lehrer für das neue Schuljahr. Zurückzuführen ist der Lehrermangel über dem Rhein unter anderem darauf, dass die Lehrkräfte der Babyboomer-Gene­ration in Pension gehen. Auf der anderen Seite nimmt Zahl der Schulkinder zu.

Während in der Schweiz auch in den nächsten Jahren keine Entspannung der Lage absehbar ist, scheint Liechtenstein wieder einmal Glück zu haben: Die Zahl der offenen Stellen an den Schulen ist sehr überschaubar. Zu besetzen sind aktuell lediglich vier offene Stellen im Bereich «Klassenhilfe» und eine als «Lehrperson», schreibt das Schulamt auf Anfrage: «Es gibt also im Moment keinen Mangel an Lehrpersonen in Liechtenstein.»

Tiefere Löhne verschärfen das Problem noch

Schulamt-Kommunikationsverantwortlicher Reto Mündle führt das auf einen geografischen Vorteil zurück: «Liechtenstein ist in der Lage, aus dem Pool von drei Ländern zu schöpfen – Liechtenstein, Schweiz und Österreich und teilweise auch Deutschland.»

Doch es gibt wohl noch einen anderen Grund, den das Land für Lehrpersonen attraktiv macht: Die vergleichsweise guten Gehälter. So lässt sich in der Schweiz im Umkehrschluss beobachten, dass der Personalmangel in denjenigen Kantonen stärker ausgeprägt ist, wo die Löhne tief sind. «Dort fehlt den Schulen schon seit längerem das Personal – dieser Zusammenhang ist eindeutig», sagte Thomas Minder, Präsident des Verbandes der Schulleiterinnen und Schulleiter, kürzlich zur «NZZ».

Lehrpersonen im Land werden gut entlöhnt

Das Schulamt hat dem «Vaterland» die Lohnbänder der verschiedenen Schulstufen zur Verfügung gestellt. Die Zahlen geben einen Einblick in die Brutto-Jahresgehälter für Berufseinsteiger in Liechtenstein und den benachbarten Kantonen St.Gallen und Graubünden bei einem 100- Prozent-Pensum. Mit eingerechnet ist der 13. Monatslohn. Zudem zeigen die Lohnbänder den theoretisch möglichen Maximallohn für Lehrpersonen auf.

Die Aufstellung zeigt: Liechtenstein ist bei den Lehrerlöhnen sehr konkurrenzfähig. Die Eintrittsgehälter – sie sind besonders wichtig, um neue Lehrkräfte anzulocken – sind auf Stufe Kindergarten, Primarschule und Gymnasium (Sekundarstufe I) höher als in den beiden Nachbarkantonen. Auch auf die Zahl der Lektionen heruntergerechnet, übertrifft Liechtenstein beim Lohn die Kantone St.Gallen und Graubünden – ausser auf der Sekundarstufe I im Gymnasium.

Als Standortvorteil des Landes dürfte zudem die jährliche Zahl der Lektionen gelten: Sie ist in Liechtenstein auf fast allen Stufen niedriger als in den Nachbarkantonen. Die Ausnahme bildet wiederum die Sekundarstufe I im Gymnasium, wo die Anzahl Lektionen etwas höher ist als in St.Gallen und Graubünden. Interessant ist auch der Blick auf die Maximallöhne: Beispielsweise im Kanton Graubünden kann eine Primarlehrerin im allerbesten Fall 110'880 Franken verdienen, während es in Liechtenstein fast 137'000 Franken sind.

