legoland-wettbewerb Diese Buchser sind verrückt nach Lego: So will Familie Hug Stein für Stein zum Hauptgewinn Marion Hug und ihre Söhne Peter und Marc bauen Lego aus Leidenschaft. Doch jetzt zählt für sie der Erfolg. Sie wollen im Legoland-Wettbewerb unter die besten fünf und brauchen dafür Voting-Stimmen. Robert Kucera 25.01.2021, 16.24 Uhr

Die Legofamilie Hug aus Buchs: Vater Peter mit den Söhnen Peter und Marc, sowie Ehefrau Marion. Bild: Robert Kucera

Die Familie Hug hat’s geschafft: Sie steht im Legoland-Bauwettbewerb unter den ersten 100 aus über 400 Teilnehmenden. Doch für die ambitionierte Buchser Familie stellt dies nur ein Zwischenziel dar.

«Ich will die Reise ins Legoland gewinnen», äussert sich der zehnjährige Peter unmissverständlich. Um das zu erreichen, müssen Hugs im Voting der besten 100 Urlaubssujets aus Legosteinen die Top 20 erreichen. Danach folgt ein neues Projekt zum Basteln, bei dem per Voting die besten fünf ausgelesen werden.

Die Freude am Basteln mit Lego ist der eine Grund, weshalb man sich der Challenge gestellt hat. Doch auch der Preis für die besten fünf ist verlockend. Der achtjährige Marc erklärt mit leuchtenden Augen:

«Wir übernachten im Piratenhotel und erhalten einen Blick hinter die Kulissen, wie sie die Figuren bauen.»

Für die Legofamilie Hug wäre dies ein spezieller Höhepunkt. Denn das Legoland kennt sie schon bestens.

Mutter Marion Hug präsentiert mit ihren Söhnen Marc (links) und Peter einen Teil ihres Wettbewerbs-Sujets. Bild: Robert Kucera

Gruppendynamik pur bei der Erstellung des Urlaubssujets

Federführend beim Projekt war Mutter Marion (39). «Ich habe von den Proportionen her erst mal alles aufgleisen müssen», gibt sie Auskunft. «Dann wurde drauf los gebaut», beschreibt sie die familiäre Arbeitsweise am Projekt. Dagegen hält sich Vater Peter, was Lego betrifft, vornehm zurück. Der Enthusiasmus für die kleinen bunten Bausteine ist eine reine Angelegenheit der Mutter und der Söhne.

«Der Bau war ständig im Wandel, immer bessere Ideen kamen auf. Was nicht gepasst hat, wurde umgebaut», schildert Marion Hug. Für das von Legoland vorgegebene Thema «schönstes Urlaubsziel» hat das Trio vier bis fünf Stunden Arbeit, verteilt auf mehrere Tage, investiert.

«Wir haben es gut gemacht», sagt Peter. «Ich finde es gut, weil es so viele Farben hat. Das macht das Ganze lebendig», urteilt Marc. Und die Perfektionistin Marion Hug hält fest:

«Mir fehlten ein paar Teile, um das Ganze feiner zu gestalten. Zum Beispiel sollten bei den Felsen mehr Schrägen rein, sodass man nicht zu viele Noppen sieht.»

Mit viel Gruppendynamik wurde das Werk für die Legoland-Challenge erstellt. «Doch nicht allein die Kreativität zählt für den Wettbewerb. Ich finde es schade, dass es nun darum geht, wie viele Leute man kennt und fürs Voting anschreiben kann.»

Als die Kinder ins Lego-Alter kamen, hat es Mutter Marion wieder gepackt

Bis auf Vater Peter ist die Familie Hug bis unter die Haarspitzen legoverrückt – selbstverständlich im positiven Sinn. «Wir haben als Kinder sehr viel Lego gehabt», berichtet Mutter Marion. «Mein Bruder und ich haben gerne damit gespielt.» Doch dann verabschiedete sich Lego für eine Weile aus dem Leben der heutigen 39-Jährigen. «Bis dann die Kinder ins Lego-Alter kamen. Dann hat es mich wieder gepackt.»

Lego ist zum Spielen da: Marc Hug mit BB-8 aus Star Wars. Bild: Robert Kucerea

Der zehnjährige Peter baut seit fünf Jahren Stein auf Stein. Gleichzeitig begann der achtjährige Marc dieses Hobby zu entdecken, indem er dem grösseren Bruder über die Schulter blickte. Am liebsten bauen Peter und Marc allein. Harzt es irgendwo, fragt Marc seinen älteren Bruder um Rat, Peter wendet sich, sehr selten, an seine Mutter. «Beim Kleberanbringen ist meine Hilfe vor allem gefragt. Wir sind hier sehr perfektionistisch. Denn der Kleber soll gerade sein», sagt Marion Hug.

Noch jedes begonnene Set wurde fertiggestellt

Die Initialzündung bei den Kindern erfolgte, als es bei den Erwachsenen darum ging, Ideen für Geschenke zu sammeln. Schnell fiel das Wort Lego. Die Mutter erklärt:

«Es hat mich bei Lego schon immer fasziniert, dass man bauen und kreativ sein kann.»

So sei ein Auto nicht nur zum Spielen da. Man kann es auch zu einem schmucken Ausstellungsstück machen.

Es gibt in der Familie Hug eine klare Zielsetzung: Es muss fertig werden und funktionieren. «Es gab noch nie ein Set, das wir angefangen und dann nicht weiter gebaut haben», erklärt Marion Hug. Gross sei jeweils die Freude, wenn neue Sets ins Haus kommen. «Das erste wird sofort gebastelt, das zweite muss so lange warten, bis das erste fertig ist», erklärt Peter seine Vorgehensweise, wenn es mehrere Sets gibt. «Ich will schnell fertig machen, sodass ich damit spielen kann», fasst Marc seine Taktik zusammen.

Alles was das Harry-Potter-Herz begehrt: Peter Hug hat neben der Winkelgasse und Eule Hedwig auch das Schloss Hogwarts erbaut. Bild: Robert Kucera

Zwei Charaktere innerhalb der Familie

In der Familie gibt es folglich zwei Charaktere: Marion und Peter sind die Bastler. «Peter baut am liebsten Architektur-Sets und ist wie ich der Sammler», erläutert die Mutter. Und steht das Gebäude erst mal, muss alles an seinem Platz sein.

«Wenn man Peter eine Figur vom Set wegnimmt und woanders hinstellt, ist ihm das unangenehm. Marc spielt mehr mit den Legobausteinen. Er nimmt es wieder auseinander und baut etwas anderes.»

Für Marion Hug sind diese Unterschiede Gold wert, wenn es darum geht, für einen Wettbewerb zusammenzuarbeiten. Teamwork im Hause Hug gab es nicht nur bei den bisherigen zwei Legoland-Wettbewerben. Auch Swiss Lug – der Legoklub der Schweiz – hat während des ersten Lockdowns an 40 Tagen in Serie seinen Mitgliedern via Internet Aufgaben gestellt und so das Lego-Bastlerherz der Hugs höher springen lassen. Die Familie beteiligte sich ausserdem bei der Gestaltung des Obertorkreisels in Chur mit einem schönen Lego-Stern.

Marion Hugs Lieblingsstück: Die Schweizer Krokodil-Lokomotive. Schliesslich war ihr Vater Ludwig Altenburger Rangierlokführer SBB. Bild: Robert Kucera

Stubenhocker sind die Hugs nicht

Die Sammlung der Familie Hug ist gross. «150 Stück können es schon sein», schätzt Mutter Marion. Sie will endlich mal eine Liste erstellen, die unzähligen Sets durchnummerieren. Im Wohnzimmer, in den Kinderzimmern und in der Massagepraxis von Marion Hug stehen die Objekte.

Der Alltag der Familie heisst Lego. «Es gibt Pausen, wir sind nicht jeden Tag dran», so das rasche Dementi von Peter. So spielen er und Marc Unihockey. Sie können es kaum erwarten, bis man wieder ohne Auflagen spielen kann. «Sie spielen oft draussen», hält ihre Mutter fest und ergänzt: «Bei dem vielen Schnee vorletzte Woche hat man die beiden kaum mehr hereingebracht.» Stubenhocker sehen definitiv anders aus.