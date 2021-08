Lebensmittelabgabe Wartau: so funktioniert sie, so hilft sie

Wartau «Obwohl das Geld knapp ist, kann ich meinem Kind eine gesunde Ernährung bieten»: So profitieren von Schicksalsschlägen betroffene Menschen von der Lebensmittelabgabe Seit fast vier Jahren verteilen Ehrenamtliche im Rahmen der Lebensmittelabgabestelle Wartau Nahrungsmittel. Kunden erzählen wie wichtig das Projekt für sie ist.

Michael Kyburz 05.08.2021, 12.00 Uhr

«Damit man sich in der Schweiz am oder gar unter dem Existenzminimum wiederfindet, muss schon unwahrscheinlich viel passieren», mögen manche denken. Doch diese Szenarien, die das Leben eines Menschen derart verändern, kommen vor, und zwar nicht all zu selten. Die Lebensmittelabgabestelle Wartau versorgt jede Woche rund 120 Menschen mit Lebensmitteln.

Von solchen Schicksalsschlägen betroffen sind auch Maria und Johannes (Namen von der Redaktion geändert), beide sind sie regelmässige Kunden der Lebensmittelabgabestelle. Maria ist alleinerziehend und kommt seit drei Jahren wöchentlich zur Abgabestelle. Sie sagt:

«Das Angebot ist für mich Gold wert.»

Johannes, der aufgrund einer Erkrankung seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, nimmt hingegen das Angebot weniger oft in Anspruch, doch auch ihm habe die Lebensmittelabgabe schon oft geholfen über die Runden zu kommen.

Lebensmittelspenden von Gross und Klein

Kurz nach 13 Uhr trifft ein Kleintransporter im Schulhaus Prapafier in Azmoos ein. «Das sind die Lebensmittel, die wir von ‹Tischlein deck dich› erhalten», erklärt Daniela Eugster, Leiterin der Lebensmittelabgabestelle Wartau.

Die Lebensmittel werden von «Tischlein deck dich» organisiert und angeliefert.

Bevor die Kundinnen und Kunden jeweils montags ab 15 Uhr Lebensmittel beziehen können, muss einiges an Vorarbeit geleistet werden. Sehr viele Lebensmittel werden zum Beispiel von Coop, Migros und Aldi gespendet. Allerdings stellen auch zahlreiche kleinere regionale Unternehmen Nahrungsmittel zur Verfügung.

Nun treffen auch die ersten freiwilligen Helfer im Schulhaus ein. «Wir kontrollieren die Lebensmittel, ehe wir sie in die Auslage legen», erklärt Daniela Eugster, während sie die ersten Kisten ablädt. Besonders wichtig ist die Kontrolle bei Lebensmitteln, die kühl gelagert werden müssen. Eugster führt weiter aus:

«Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden, denn wir wollen, dass die Kunden unbedenkliche Lebensmittel beziehen können.»

Die Qualität der Lebensmittel und vor allem das breite Angebot an Gemüse und Früchten wird von den Kunden geschätzt. «Obwohl das Geld immer knapp ist, kann ich so meinem Kind eine gesunde und ausgewogene Ernährung anbieten», erklärt Maria mit einem Lächeln.

Es braucht Mut und Überwindung

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Die Ware ist abgeladen, kontrolliert und steht in den Räumlichkeiten der Abgabestelle bereit. Inzwischen sind rund zehn Helferinnen und Helfer zu ihrem ehrenamtlichen Dienst angetreten. «Jetzt geht es darum die Waren zu zählen, damit wir wissen, wie viel wir pro Person abgeben können», sagt Eugster im Vorbeihuschen.

Es ist kurz von 15 Uhr, die ersten Kunden warten bereits vor dem Eingang. Es brauche viel Mut und Überwindung hierher zu kommen, weiss Johannes aus eigener Erfahrung.

«Das erste Mal ist mit Abstand am schwierigsten, denn du weisst nicht so recht, was auf dich zukommt und wie die Leute dort sind.»

Obwohl man mit vielen Sorgen und besonders mit dem eigenen Stolz kämpfe, lohne es sich diesen Schritt zu wagen, ist sich Johannes sicher. Maria empfiehlt denjenigen die noch zögern eine Begleitperson mitzunehmen. «Die Hemmung ist sicher kleiner, wenn man jemanden als Beistand dabei hat.»

Freiwillige verteilen 600 Kilogramm pro Woche

Damit die Kunden Lebensmittel beziehen dürfen, müssen sie in Sevelen oder Wartau wohnhaft sein und eine Karte von «Tischlein deck dich» vorweisen, die von den regionalen Sozialfachstellen ausgestellt wird. Nach kurzer Wartezeit ist Maria an der Reihe. An der Kasse muss jeder Kunde einen symbolischen Betrag bezahlen.

«Das ist für die Kunden wichtig, damit wir ihnen die Lebensmittel nicht schenken, sondern sie bezahlen dafür.»

Eine Helferin steht bereits mit einem Einkaufswagen bereit, um Maria durch die Auslage zu begleiten. «Die Lebensmittel werden von uns in die Taschen gepackt, die Kunden dürfen die Waren nicht anfassen», erklärt die Leiterin. Die Kunden müssen nur angeben, ob und wie viel sie von einer Ware nehmen möchten. Nach wenigen Minuten ist der Einkauf erledigt. Maria dreht sich mit zwei gefüllten Taschen nochmals um und bedankt sich herzlich beim Team.

Die Lebensmittelabgabestelle Wartau verteilt im Schnitt jede Woche rund 600 Kilogramm Nahrungsmittel. Wie bereits erwähnt sind Gemüse und Obst meist ausreichend vorhanden, doch vor allem Lebensmittel wie Nudeln und Reis, die eine lange Haltbarkeit haben sind selten in der Auslage zu finden. Ebenso rar sind Frischfleisch und Fisch.

Ein neuer Standort mit viel Platz

Seit Juni hat das Projekt eine neue Bleibe im Schulhaus Prapafier gefunden. Die grossen Räumlichkeiten und das Arbeiten auf einem Stockwerk erleichtert vieles, zumal die Mehrheit der rund 30 Helfer bereits das Pensionsalter erreicht haben. Daniela Eugster weiss dies zu schätzen:



«Wir sind der Gemeinde überaus dankbar, dass wir die Schule für unser Projekt nutzen können.»

Zudem ist ausreichend Platz für einen Warteraum vorhanden, wo die Kunden die Zeit bei einer Tasse Kaffee und einem Schwatz überbrücken können. «Ich bin zwar gerne für mich allein, aber es hilft, wenn man sich mit anderen Leuten austauschen kann, die ähnliche Sorgen», berichtet Johannes. Für Maria bringt der Warteraum auch Entlastung mit sich: «Ich kann meinen Sohn mitnehmen und er kann sich derweilen in der Spielecke unterhalten oder mit anderen Kindern herumtollen.»