lebensgefahr Der Wald ist kein sicherer Ort - nasser Schnee lastet schwer auf Ästen und Baumkronen Die Gefahr eines Schneebruchs ist für Laien nicht abschätzbar. Selbst gesunde, stabile Bäume können unter der grossen Last zusammenbrechen. Robert Kucera 08.12.2020, 17.06 Uhr

Gefahr: Selbst Stämme knicken unter der Schneelast ein. Corinne Hanselmann

Äste, Baumkronen, selbst Baumstämme können der immensen Schneelast nicht mehr Stand halten. Der Wald als Naherholungsort ist derzeit kein sicherer Ort. Verantwortlich dafür sind die ergiebigen Schneefälle vom Wochenende. Da die Temperaturen stets um den Gefrierpunkt lagen, weist der Schnee einen hohen Wassergehalt auf und ist schwer.

Eine zu grosse Last für die Bäume, es entstehen Schäden. Diese werden als Schneebruch bezeichnet. Dabei brechen Äste, Kronen oder Stämme, mitunter fallen die Bäume komplett um.

«Es liegen viele Äste am Boden, darunter hat es richtige ‹Prügel›»,

sagt Ernst Vetsch, Revierförster der Ortsgemeinde Wartau. Darunter befand sich ein etwa 15 Zentimeter dicker Eichenast mit an die 100 Kilogramm Gewicht.

Und die Gefahr ist nicht vorüber: Denn mit den angekündigten weiteren Niederschlägen ist überall, wo der schwere Schnee zentimeterdick liegt, grösste Vorsicht geboten.

Nicht nur im dichten Wald lauert die Gefahr: Auch am Waldrand können jederzeit Äste, Baumkronen und ganze Bäume zu Boden fallen und für schwere Verletzungen sorgen. Corinne Hanselmann

Gefahr von Schneebruch für Laien nicht abschätzbar

Der Blick nach oben kann in diesen Tagen lebensrettend sein. Schwerer Schnee hat sich auf Baumkronen und Äste gesetzt. Ob diese nun eine Gefahr darstellen oder nicht «ist für Laien nicht abschätzbar», sagt Ernst Vetsch aus Weite. Der Revierförster der Ortsgemeinde Wartau weiss, wovon er spricht und mahnt zur Vorsicht.

Der Fachmann rät dazu, derzeit auf die Nutzung des Waldes als Naherholungsgebiet zu verzichten. Selbst auf breiten Waldwegen und am Waldrand sollte man sich derzeit nicht aufhalten. Die Gefahr von Schneebruch bleibt bestehen, so lange schwerer, nasser Schnee auf den Baumkronen lastet.

Häufiger Wechsel von Frost und Tauwetter begünstigt Schneebruch ebenfalls. Selbst gesunde, stabile Bäume können unter der Schneelast zusammenbrechen.

«Der Wald muss schwarz sein. Dann ist die Hauptgefahr vorüber»,

so lautet die Faustregel von Vetsch. In tieferen Lagen ist der Schnee bereits geschmolzen oder der Niederschlag fiel zuletzt in Form von Regen. Doch selbst dann ist Vorsicht geboten und die Umgebung im Blick zu halten. Steht ein Baum auffällig schief oder weist ein Ast erkennbare Schäden auf, macht man am Besten einen grossen Bogen darum.

Der schwere Schnee bringt die Äste an ihre Belastungsgrenzen. Corinne Hanselmann

Vorsicht auch nach Wetterberuhigung geboten

War die Belastung durch Schnee in den letzten Tagen zu gross, können Äste oder grössere Baumteile auch noch Tage nach einer Wetterberuhigung abbrechen und aus grosser Höhe auf den Boden stürzen. Auch lose Äste können, zum Beispiel bei heftigen Wind, vom Baum geschüttelt werden und auf Spaziergänger fallen.