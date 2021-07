Werdenberg/Liechtenstein Diplome übergeben: Junge Menschen haben einen wichtigen Lebensabschnitt feierlich beendet Lehrabschlussfeier der Mitgliedsunternehmen der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK). Damian Becker 07.07.2021, 16.50 Uhr

LIHK-Geschäftsführerin Brigitte Haas und Klaus Risch (rechts) übergaben die Zeugnisse an die Absolventinnen und Absolventen. Bild: Tatjana Schnalzger

111 junge Erwachsene – darunter rund 40 aus dem W&O-Gebiet – zelebrierten am Dienstag ihren Lehrabschluss und erhielten ihre Zeugnisse im Vaduzer Saal. «Lehrjahre sind keine Herrenjahre», wie es heisst. Den Absolventen schien deshalb die Erleichterung, die Zufriedenheit und der Stolz ins Gesicht geschrieben zu sein, diese wichtige Lebensphase mit Erfolg bestanden zu haben.

Diese Absolventinnen und Absolventen schafften es ins «Goldene Buch». Bilder: PD

19 Lehrabschlussgänger erreichten einen Notenschnitt von mindestens 5,3 und können sich somit ins goldene Buch eintragen. Die beste Absolventin Vanessa Büchel hatte einen Schnitt von 5,6.

Investition in Wissen bringt die besten Zinsen

Vor den Zeugnisübergaben hielten wichtige Vertreter der Wirtschaft Ansprachen. Zwischen den Reden brachte Musiker Kurt Ackermann mit Gesang, Gitarre und Keyboard Stimmung in den Vaduzer Saal. Die Moderation leitete Brigitte Haas, Geschäftsführerin der LIHK. Sie freute sich darüber, dass die Veranstaltung in dieser Grössenordnung stattfinden konnte. Dennoch musste die Feier in vier Gruppen gestaffelt über den Tag hinweg stattfinden. Ein Vertreter der Regierung fehlte deshalb. Jedoch liess Wirtschaftsministerin Sabine Monauni eine Videobotschaft zukommen.

Im Video spielt sie zu Beginn einen Sketch, in dem sie vor einer Bohrmaschine steht und überfordert ist, sie zu bedienen. Der Lehrling Damian erscheint auf der Bühne, um ihr zu helfen. Nach der erhaltenen Hilfestellung sagt sie:

«Die wichtige Etappe in eurem Leben muss nicht nur gefeiert, sondern auch gewürdigt werden.»

Um dies zu verdeutlichen, zitiert Monauni Benjamin Franklin: «Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.» Weil die Lehrabsolventen an sich geglaubt und ein Ziel vor Augen hatten, steht ihnen nun die Berufswelt in Liechtenstein, im Rheintal und in der ganzen Welt offen. Somit ist der Lehrabschluss nicht nur ein Fundament für das eigene Leben, sondern auch für die Wirtschaft. «Wir brauchen gutausgebildete Fachkräfte», so Monauni.

Begabung, Fleiss und Zeit

Werner Kranz, Leiter Amt für Berufsbildung, stellte drei Begriffe in den Raum, die es braucht, um erfolgreich zu sein:

«Die Begabung, die ihr mitbrachtet, der Fleiss und die Zeit, die ihr investiert habt.»

Dabei unterliess er es nicht, auch die Berufsbildner zu loben. Sie haben die Lehrlinge unterstützt, begleitet und gefördert. Die Absolventen mit kaufmännischer Berufslehre bereicherten dieses Jahr die Veranstaltung. Normalerweise erhalten sie das Zeugnis im Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs. Das BZB verzichtete jedoch darauf, eine Lehrabschlussfeier durchzuführen. Für Brigitte Haas ist es nur richtig, gemeinsam zu feiern: «Man kann nicht eine tolle dreijährige Lehre absolvieren, wie ihr es gemacht habt, nur um ein Fähigkeitszeugnis nach Hause geschickt zu bekommen.»

Absolventinnen und Absolventen aus der W&O-Region

Kaufmann/Kauffrau FZ, Erweiterte Grundbildung Bank: Bangoji Elmin, Haag, LGT Bank AG, BMS; Bicker Timo, Werdenberg, LGT Bank AG, BMS, Note 5,4; Sulser Yaelle Sonja, Trübbach, VP Bank AG

Kaufmann/Kauffrau FZ Basis-Grundbildung Dienstleistung und Administration: Benz Levin, Grabs, Hilti Aktiengesellschaft; Ehrenzeller Laurin, Grabs, Hilcona AG; Gomes Silva Mara, Sevelen, Hilcona AG

Anlagen- und Apparatebauer FZ: Domgjoni Dominik, Buchs, Ludwig Elkuch AG; Langenegger Joel, Sevelen, Hoval Aktiengesellschaft, Note 5,4

Automatiker FZ: Bättig Janosch, Gams, Hilti Aktiengesellschaft; Hagmann Marc, Sax, OC Oerlikon Balzers AG, BMS, Note 5,5; John Lorin, Azmoos, Tyssenkrupp Presta AG; Nägele Micha Nathanael, Grabs, OC Oerlikon Balzers AG

Netzelektriker FZ Energie: Salvetti Matteo, Oberschan, Liechtensteinische Kraftwerke

Logistikerin FZ Lager: Burren Rebecca, Buchs, Hoval Aktiengesellschaft Physiklaborant/in FZ: Graf Elina, Sevelen, Inficon AG, Note 5,3; Shemsedini Sokol, Buchs, OC Oerlikon Balzers AG

Elektroniker FZ: Dörig Daniel, Sax, NTi Audio AG

Laborantin FZ Chemie: Fry Fabiola Dorothea, Haag, Ivoclar Vivadent AG; Sinnesberger Viviane Rose, Azmoos, Ivoclar Vivadent AG, BMS, Note 5,4

Lebenmittelpraktikerin BA: Ivanova Kristina, Salez, Hilcona AG; Theodorakoudis Christiana, Buchs, Herbert Ospelt Anstalt

Produktionsmechaniker FZ: Omanovic Enis, Sevelen, Optics Balzers AG; Rechi Eliza, Buchs, OC Oerlikon Balzers AG

Werkstoffmechanikerin FZ Werkstoffprüfung und Wärmebehandlung: Solenthaler Nicole, Sevelen, Thyssenkrupp Presta AG, mit Auszeichnung; Wüst Sandra, Salez, Thyssenkrupp Presta AG, mit Auszeichnung

Polymechaniker/in FZ, Profil G: Accardi Ramon, Buchs, Hilti Aktiengesellschaft; Gunathevan Aisvine, Buchs, Hilti Aktiengesellschaft, Note 5,4; Janukowicz Kevin, Buchs, OC Oerlikon Balzers AG; Nicolic Lovre, Buchs, Hilti Aktiengesellschaft, Sinnesberger Viola Felicia, Azmoos, Hilti Aktiengesellschaft, Note 5,3

Polymechaniker/in FZ Profil E: Delgado Bernhardt José Gilberto, Buchs, Hilti Aktiengesellschaft; Ettemeyer Katharina, Grabs, Hilti Aktiengesellschaft

Informatiker FZ Systemtechnik: Bollhalder Silvan, Grabs, Thyssenkrupp Presta AG, BMS; Frey Timon Kaj, Grabs, Ivoclar Vivadent AG, Note 5,4; Stricker Marcel, Grabs, Thyssenkrupp Presta AG; Veladzic Arnel, Haag, LGT Financial Services AG

Konstrukteur FZ: Ismaili Besar, Buchs, OC Oerlikon Balzers AG; Méderlet Andrin Paul, Haag, Thyssenkrupp Presta AG