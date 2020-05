Kredit? Nein danke, jetzt geht's ans «Eingemachte»: Die Reisecars zweier Buchser schlummern wegen Corona seit Monaten im Depot Graf-Reisen und Vorburger-Reisen bricht der Umsatz dramatisch weg. Die beiden Unternehmer jammern deswegen nicht. Dabei ist ihr Geschäftsverlauf in der Nach-Corona-Zeit sehr ungewiss. Das hängt auch mit dem Alter der Kundschaft zusammen. Heini Schwendener 28.05.2020, 13.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Reisecars von Ernst Graf (links) und Pirmin Vorburger stehen ohne Nummernschilder im Depot. Wie oft sie dieses Jahr noch zum Einsatz kommen werden, ist völlig ungewiss. Bilder: Heini Schwendener

Herrliches Frühlingswetter seit Wochen, teils mit sommerlichen Temperaturen, die Natur erblüht in allen Farben, die ersten Pässe sind wieder befahrbar, der Termin für den Vereinsausflug naht, eine Messe lockt und die Generalversammlungen grosser Unternehmen stehen im Terminkalender. Kurz: Es ist die Zeit für Carreisen, für ein schönes gemeinsames Erlebnis mit Familie, mit Freunden, mit Vereins- und Arbeitskollegen – und vor allem auch zusammen mit anderen Seniorinnen und Senioren.

«Einsteigen und geniessen», damit wirbt Vorburger-Reisen auf der Website. Eingestiegen in Pirmin Vorburgers modernen 49-Plätzer ist aber schon lange niemand mehr. Das Coronavirus hat sein Geschäft abrupt und gänzlich zum Erliegen gebracht. Der weisse Car Vorburgers steht seit Wochen unbenützt im Depot, direkt neben dem blauen Fahrzeug von Graf-Reisen. Die Nummernschilder sind abmontiert und hinterlegt.

Grosser Teil der Kundschaft gehört zur Corona-Risikogruppe

Die Mitglieder des Reiseclubs von Graf-Reisen in Buchs gehören zur Alterskategorie Ü65. In diesem Jahr konnten sie wegen der Coronapandemie noch zu keiner der vorgesehenen Ausfahrten starten. Ernst Graf hat sein Reiseclub-Programm noch nicht aufgegeben und hofft, vielleicht Ende Juni doch wieder fahren zu können. Davon hat offenbar auch eine Seniorin gehört, die Mitglied beim Reiseclub ist. Flugs meldet sie sich bei Ernst Graf. Am Telefon bekommt er darauf von einer verunsicherten Kundin zu hören:

«Hoi Ernst, gell, wir müssen aber nicht fahren?»

Ernst Graf hofft, dass Ende Juni die erste Ausfahrt des Reiseclubs stattfinden kann. Ob allerdings genug Leute mitfahren wollen, ist fraglich.

Diese Aussage ist symptomatisch für das Problem der Branche, deren Fahrzeuge seit zweieinhalb Monaten die Depots nicht mehr verlassen haben. Ein grosser Teil der Kundschaft hat das Pensionsalter erreicht – zum Teil schon vor etlichen Jahren – und gehört damit zur Corona­-Risikogruppe.



Perspektive für den Rest des Jahres sind nicht allzu rosig

Primin Vorburgers Unternehmen Vorburger-Reisen teilt sich Büro und Depot mit Graf-Reisen. Er fährt wie Kollege Graf Tagesausflüge, führt aber auch Ferienreisen ins Ausland in seinem Programm. Deren Kundschaft ist zwar etwas jünger. Doch auch Vorburgers Ferienfahrten und Tagesausflüge finden nicht mehr statt. Er hofft jedoch, dass mit den neuen Lockerungen die Reiselust der Kunden wieder zurückkehrt, «denn seit März gab es keine Anmeldungen mehr für unsere Ferienreisen. Für alle Reisen, die wir für den Rest dieses Jahr selber geplant haben, gibt es im Moment noch nicht genügend Anmeldungen, um sie durchführen zu können».



Die Coronakrise trifft Ernst Graf und Pirmin Vorburger überaus hart. Insbesondere auch angesichts der sehr ungewissen Perspektiven, selbst wenn nun die Coronamassnahmen weiter gelockert und auch die Grenzen wieder geöffnet werden.

Ein gemeinschaftliches Erlebnis

Carreisen machen die Kunden, weil sie das gemeinschaftliche Erlebnis suchen. Das trifft nicht nur für (oft einsame) betagte Menschen zu, die den gesellschaftlichen Austausch auf Carfahrten schätzen. Das gilt auch für Vereine, Verbände und Gleichgesinnte, die gemeinsam auf Vereinsreise gehen, Sportanlässe und Messen besuchen, Betriebe besichtigen oder während der Carreise auch mit einer Bergbahn einen Gipfel erkunden oder auf ein Schiff umsteigen.



Pirmin Vorburger sitzt fürs Foto wieder einmal ans Steuer seines Reisecars, der seit Monaten unbenützt im Depot steht.

Vorburger und Graf stellen sich viele Fragen, deren Antworten sie eigentlich kennen, und die nicht dafür sprechen, dass ihre unmittelbare wirtschaftliche Zukunft rosig sein wird: Wer möchte schon in einem Reisecar Masken tragen? Wer reist irgendwohin, wo er nicht weiss, welche konkreten Corona-Vorsichtsmassnahmen – und damit auch Einschränkungen – ihn dort erwarten? Wer reist ins Ausland und geht damit zum Beispiel das Risiko ein, bei der Rückkehr in die Schweiz in Quarantäne zu müssen, weil sich vielleicht unterdessen die Coronasituation verschlechtert hat? Fragen über Fragen.



Gelassenheit in der Krise

Die vergangenen zweieinhalb Monate waren für die beiden Carreiseunternehmen zappenduster, die Zukunft ist ungewiss. Und trotzdem strahlen die beiden Unternehmer eine gewisse Gelassenheit aus. Lamentieren bringe nichts. Sie sagen:

«Die Situation ist, wie sie ist, ändern können wir sowieso nichts».

Marco Graf wartet einen Bus. Aber er hat viel weniger Arbeit als normal, weil kaum mehr Reisecars im Einsatz sind.

Ihre Kleinstbetriebe mit je einer zusätzlichen Arbeitskraft – bei Graf-Reisen arbeitet Sohn Marco mit, bei Vorburger-Reisen Gattin Christine – konnten während zweier Monate von Härtefallentschädigungen profitieren. Doch mit der Kurzarbeit für die Familienangehörigen, die im eigenen Betrieb mitarbeiten, wird es bereits schwierig. Trotzdem jammern Graf und Vorburger nicht, sagen vielmehr:

«Es ist schön, dass wir immerhin etwas bekommen haben.»

Für sie sind die Kredite, welche derzeit grosszügig an KMU vergeben werden, keine Alternative. Wer keine Rückstellungen machen konnte, weil das Geschäft schon bisher nicht lief, dem helfe ein billiger Kredit wohl nur für den Moment.

Nun wird das Ersparte angezapft

«Aber was kommt danach? Damit wird doch einfach ein Problem vor sich hergeschoben», sagen die beiden Unternehmer. Sie leben derzeit von dem, was sie in guten Zeiten gespart haben und eigentlich fürs Alter zurücklegen wollten. Ernst Graf hat trotz ernster Lage den Humor nicht verloren und sagt mit einem Lachen im Gesicht:

«Jetzt gibt es eben Bratwürste statt Koteletts.»

Ewig kann dies allerdings nicht so weitergehen. «Wenn beispielsweise im kommenden Winter das Coronavirus wieder breitflächig ausbrechen sollte, dann haben wir ein Problem», sagt Pirmin Vorburger.

Die beiden Kollegen haben noch nie ans Aufgeben gedacht. Graf hat das Pensionsalter zwar längst erreicht, doch das Car­fahren ist seit Jahrzehnten nicht nur sein Beruf, sondern auch sein Hobby. Vorburger hat noch einige Arbeitsjahre vor sich.

Er ist verhalten optimistisch: «Alles, was jetzt abgesagt wurde, findet ja irgendwann, wenn die Normalität zurückkehrt, wieder statt: Turnfeste, Schützenanlässe, Generalversammlungen, Messen. Und die Vereine planen wieder ihre Ausflüge.» Christine Vorburger ergänzt:

«Auch wenn wir jetzt noch nicht gross planen können, müssen wir dann doch bereit sein.»

Die jüngsten Coronalockerungen des Bundesrates vom Mittwoch geben Ernst und Marco Graf sowie Primin und Christine Vorburger immerhin wieder etwas Hoffnung.