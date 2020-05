Landwirtschaftliches Fahrzeug brannte in Gretschins komplett aus

Am Dienstag, kurz vor 15.30 Uhr, ist auf der Valschnära in Gretschins ein landwirtschaftliches Fahrzeug in Brand geraten. Als Brandursache steht zurzeit ein technischer Defekt im Vordergrund. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.