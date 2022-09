Wegen Maiswurzelbohrer: Kanton St.Gallen schränkt Maisanbau ein

Landwirtschaft Kleiner Käfer – grosser Schaden: Kanton St.Gallen verbietet Maisanbau in einigen Gemeinden Weil der Maiswurzelbohrer sich zunehmend in der Ostschweiz ausbreitet, ergreift der Kanton St.Gallen Gegenmassnahmen. Im nächsten Jahr ist der Anbau von Mais in einigen Gemeinden auf bestimmten Flächen untersagt. 15.09.2022, 10.19 Uhr

Maiswurzelbohrer stammen ursprünglich aus Nordamerika und richten hierzulande grossen Schaden an. Bild: PD

Ein Schädling hat sich in der Ostschweiz angesiedelt: Im Rheintal und im Fürstenland ist in diesem Jahr der Maiswurzelbohrer entdeckt worden. Das Rheintal war bereits in den letzten beiden Jahren von diesem Schädling betroffen, schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung. Wegen des grossen Schadenpotenzials müssen nun auch Bauern im Fürstenland sowie im Linthgebiet den Maisanbau einschränken.