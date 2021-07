Gemüse aus der Region: Alles im grünen Bereich

Landwirtschaft «Keinen Grund zum Jammern»: Betreffend Gemüse- und Weinanbau ist im Werdenberg alles im grünen Bereich Die Werdenberger Landwirtschaft hatte dieses Jahr bislang Glück. Das regionale Gemüse trotzt des schlechten Wetters. Noch mehr Regen braucht es aber nicht mehr. Robert Kucera 09.07.2021, 16.32 Uhr

Die Blütezeit bei den Werdenberger Reben verlief dieses Jahr gut – für das Beerenwachstum ist jetzt aber viel Sonnenschein erforderlich. Donato Caspari

Das Thema Wetter lässt niemanden kalt. Besonders, wenn die Meteo-Daten aufzeigen, dass es der kälteste Frühling seit Jahrzehnten in der Schweiz war. Gefühlt war zudem der Mai nicht nur kälter, sondern auch nasser als sonst. Und der Sommer? Der lässt sich hierzulande Zeit. Eine stabile Wetterlage mit viel Sonnenschein war noch nicht auszumachen.

Somit gab es in den letzten Tagen, Wochen, ja Monaten reichlich Gründe für die regionalen Gemüse- und Weinbauern, um tiefe Sorgenfalten auf der Stirn zu erhalten. Was jedoch überhaupt nicht der Fall ist.

Das Werdenberg als glückselige Insel

«Wir können uns glücklich schätzen. Ich kann über den derzeitigen Stand nur positiv reden», gibt Otto Rohner vom Weingut Rohner in Sax dem W&O gegenüber Auskunft. Rolf Künzler vom Landwirtschaftlichen Zentrum Salez stützt diese Aussage: «Über die gesamte Schweiz betrachtet, sind wir eine glückselige Insel. Wir sind um alle Unwetter herumgekommen. Es gibt keine Schäden, nur Verspätungen.»

«Der Regen ist kein Problem», gibt Peter Zogg, Leiter Anbau bei der Gemüsebauorganisation Müller Azmoos AG, Entwarnung. «Unseren verschiedenen Kulturen geht es gut», berichtet Mario Schlegel von Schlegel Gemüsebau in Buchs und ergänzt:

«Nur die Befahrbarkeit der Felder ist anspruchsvoller, wenn es nass ist.»

Die aktuelle Lage im Werdenberg präsentiert sich zwar nicht formidabel, aber gut. Dennoch ist zu vernehmen, dass tiefe Temperaturen und Nässe diesen Sommer nicht zum Dauerzustand werden sollten. Künzler ist diesbezüglich sehr optimistisch und macht die Prognose, dass ab Mitte Juli ein Hochdruckgebiet für stabiles gutes Wetter mit vielen Sonnenstunden sorgen wird.

Dies wäre genau das, was sich Otto Rohner wünscht. «Jetzt brauchen wir einen schönen Sommer mit viel Sonnenschein, aber Temperaturen unter 30 Grad», berichtet er vom optimalen Fall für seine Weintrauben. Dass der Sommer noch kommt, daran hat er keine Zweifel. «Wir sind nur in einer schlechten Phase.» Diese soll nun bald vorbei sein, sodass das entscheidende Beerenwachstum bei guter Witterung erfolgen kann.

Die Ernte des Werdenberger Gemüse verspätet sich. Nach Regen käme nun viel Sonnschein gelegen. Mario Heller

Drama im Berner Seeland, Ruhe im Werdenberg

Auch wenn weder der Frühling noch der Sommerbeginn vom Wetter her verheissungsvoll waren, kann man bis jetzt davon ausgehen, dass die Ernte im Werdenberg im üblichen Rahmen ausfällt. «Im Vergleich zum Vorjahr sind wir später dran», erklärt Peter Zogg. «Es gibt aber keinen Grund zum Jammern.»

So sieht es auch Mario Schlegel: «Bei uns sieht es nicht dramatisch aus. Anderswo, wie zum Beispiel im Berner Seeland, gab es enorme Hagelschäden.» Für einmal hat Schlegel in Buchs sogar einen Standortvorteil, wie er erklärt: «Der Buchser Sandboden trocknet schneller. Dafür haben wir Nachteile in Trockenperioden.»

Beständiges Wetter hat den grössten Nutzen

Dem Werdenberger Gemüse geht es also gut. «Mit Regen soll es aber trotzdem nicht weiter gehen», hält Mario Schlegel fest, dass ein nasser Sommer auch in dieser Region grosse Schäden anrichten kann. Das Gemüse braucht nun endlich auch Sonnenschein, respektive Licht. Besonders jenes im Gewächshaus, wie Schlegel betont.

Hätten die Vertreter von Schlegel Gemüsebau und der Gemüsebauorganisation Müller betreffend Sommerwetter einen Wunsch frei, hiesse dieser: Konstanz. «Ich wünsche mir Sonne, gemässigte Temperaturen bei trockener Witterung», erläutert Peter Zogg, was das Beste für sein Gemüse wäre. «Es darf einfach nicht von einem Extrem ins andere kippen», streicht er heraus, wie wichtig Beständigkeit ist.

Nicht nur für das Gemüse, sondern auch arbeitstechnisch, wie Mario Schlegel festhält:

«Nur Hitze oder nur Regen sind nicht gut, ebenso wenig unbeständiges Wetter. Ständiges Auf und Ab und extreme Phasen erschweren die Arbeit, sie wird unberechenbar.»

Bei konstant herrschender Witterung sei einfach alles besser planbar.