«Leuchtturm für Frümsen»: Der neue Baumnuss-Weg ist eingeweiht und lässt die Besucher die Landschaft mit allen Sinnen erleben Auf fünf Kilometern rund um das Nussdorf Frümsen können sich die Menschen intensiv mit der Natur befassen. Unterwegs begegnen die Wandernden einer grossen Vielfalt von Nussbäumen und zwölf Informationstafeln. Adi Lippuner 28.06.2020, 15.16 Uhr

Endspurt von Regierungsrat Beat Tinner (links) und Gemeindepräsident Peter Kindler, beim Zersägen des Nussbaums. Initiator Hans Oppliger (links) und Hansjörg Hörler, Erbauer des Weges, beobachten das Geschehen, zusammen mit den Gästen Bilder: Adi Lippuner

Während die samstägliche Eröffnung des Baumnuss-Wegs für den scheidenden Gemeindepräsidenten Peter Kindler sein letzter, offizieller Auftritt war, absolvierte der neu gewählte Regierungsrat Beat Tinner einen seiner ersten Einsätze in der Öffentlichkeit. Tinner sagte:

«Dass ich dies ausgerechnet in meinem Heimatort Frümsen machen darf, ist mir eine besondere Ehre.»

Beat Tinner bei der Eröffnung des Baumnuss-Wegs in Frümsen.

Für Peter Kindler ist der Baumnuss-Weg ein weiterer Leuchtturm für die Gemeinde Sennwald und speziell das Dorf Frümsen.

«Böse Zungen behaupten zwar, dass Frümsen innerhalb der Gemeinde abgehängt werde, wir sehen heute das Gegenteil.

Der Trübliweg verbindet Sax mit Frümsen, die Staubernbahn mit der kunstvollen Talstation strahlt weit über die Region hinaus und nun dürfen wir auch noch den Baumnuss-Weg einweihen.» An die Adresse des Initiators, Hans Oppliger, richtete der Gemeindepräsident die Worte: «Er ist nicht nur ein Politiker, der redet, sondern einer der Mitstreiter sucht und Ideen umsetzt.»

Für Beat Tinner, Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements, zeigt sich mit der Realisierung des Baumnuss-Weges auch die Vielfalt des Kantons St. Gallen. «Sicher ist die Baumnussproduktion nicht jener Zweig, der unsere Wirtschaft aus der jetzigen Coronakrise herausholen wird und trotzdem, es ist wunderbar und erfreut Herz und Gemüt, wie diese traditionelle Kulturpflanze mit ihrer Vielfalt wieder an Bedeutung gewinnt.»

Frümsner Nussvielfalt auf einem der Apérotische.

Für die Zukunft erwarten die Initianten eine Belebung der Region, sei es durch Wanderer auf dem Baumnuss-Weg, aber auch durch Schulklassen, welchen damit der kulturelle Wert der Region näher gebracht werden kann. Gemeindepräsident Peter Kindler zeigte sich überzeugt, dass die Menschen heute ein Thema brauchen, um sich in der Natur zu bewegen. «Die Wege waren schon vorher da, mit den Informationen rund um die Baumnuss werden sie zu einem Rundgang angeregt, der unvergesslich bleibt.»

Eine Baumnuss zu knacken ist schon ein besonderes Erlebnis. Wenn aber in Frümsen erfahren werden darf, wie die Nüsse wachsen, welche Vielfalt an Sorten es gibt und dabei die Landschaft mit allen Sinnen erlebt werden kann, fühlt sich das unvergesslich an.

Rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien konnte am Samstag der rund fünf Kilometer lange Baumnuss-Weg eröffnet werden. Er führt vom Dorf zur Talstation der Staubernbahn, dann auf schattigen Wegen bis zur Antoniuskirche, weiter zum Weiler Büsmig und wieder zurück ins Dorf.

Christof Friedrich, Erbauer der Stahlplastik «Nussknacker» erläutert den Gästen sein Werk. Der scheidende Gemeindepräsident, Peter Kindler, bei seinem letzten, offiziellen Einsatz. Station auf dem Höhenweg mit freier Sicht auf die Ebene und die Berge. Auf der Tafel bei der Antoniuskirche gibt Renate Eugster, Präsidentin der katholischen Kirche Sennwald ihre persönlichen Gedanken preis. Entspannter Spaziergang durch die Nussbaumallee, kurz vor dem Schiess-Stand. Beim Spaziergang durch den Baumnuss-Weg-Sortengarten ist unter anderem auch «Lidwien von Räfis» anzutreffen. Gruss vom Mars – eine aus Südmähren stammende Baumnusssorte.

Unterwegs begegnen die Wandernden einer grossen Vielfalt von Nussbäumen und zwölf Informationstafeln. Jede Tafel vermittelt Wissenswertes, persönlichen Gedanken, aber auch einer kurzen Geschichte für Kinder. Je nach Wandertempo und Verweildauer bei den einzelnen Tafelstandorten, sollten rund zweieinhalb Stunden für die Begehung des gesamten Baumnuss-Weges eingeplant werden. Das Ganze ist so angelegt, dass an jedem beliebigen Ort gestartet werden kann und wer mag, kann auch nur einen Teilstück geniessen.

Der Baumnuss-Experte Lorenz Huber äussert dazu seine persönlichen Gedanken unter den Stichworten «Baum, Nuss und Holz – Zur Freude Aller»: «Nussbäume wollen der Sonne entgegen wachsen und lieben es, wenn sie nicht zu stark geschnitten werden. Dann liefern sie wunderbare Nüsse, von denen ich täglich geniesse. Am Schluss bleibt das Holz der Nussbäume, das ich mit Freude bearbeite.»

Beeindruckende Sortenvielfalt

Nach dem Rundgang auf den Baumnuss-Weg wird klar, «Baumnuss ist nicht gleich Baumnuss». Es gibt optische Unterschiede, eine Sorte ist klein, eine andere gross. Dann haben die Nüsse verschiedene Formen und sie schmecken auch unterschiedlich. All dies erfahren die Wanderer unterwegs, befinden sich doch rund 50 Sorten aus der Deutschschweiz entlang des Weges.

Auf Tafeln ist zu lesen, wo der Baum gefunden wurde und welche Merkmale die Frucht aufweist. Ein Beispiel: Die Ambicka stammt aus Frümsen, der Baum ist starkwüchsig, schmal-hoch, gerader Wuchs und mittelspät austreibend. Die Nuss ist mittelgross, harmonisch geformt, glattschalig, aromatisch, intensiv nussig mit hohem Ölanteil.

Hansjörg Hörler, verantwortlich für die Realisierung der einzelnen Infotafeln, erklärt , was zum Thema «Herz, Hirn und Haut», über die Baumnuss bekannt ist.

Gegen 75 Sorten werden im Sortengarten – er liegt oberhalb des Staatswingerts – unabhängig vom Baumnuss-Weg gehegt und gepflegt. Auf dem Baumnuss-Weg begegnet man auch Sorten aus dem Ausland sowie Neuzüchtungen. Hansjörg Hörler, er ist für die Umsetzung der Informationstafeln verantwortlich, wies auf dem Rundgang auf die Sorte Lara hin. Diese ist eine Neuzüchtung, konkret eine Selektion aus Frankreich. Der Baum treibt früh aus, ist ertragreich und die Nüsse haben einen guten Geschmack ohne Bitterstoffe. Hörler sagt zufrieden:

«Damit ist es eine ideale Sorte, um im Erwerbsbau angepflanzt zu werden.»