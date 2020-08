Stand-up-Paddlerin kurz vor dem Ertrinken aus Walensee gerettet – viele Wassersportler kennen die gesetzlichen Vorschriften nicht

Eine Stand-up-Paddlerin fällt bei Wellengang und Wind in den Walensee. Eine Passantin beobachtet dies und setzt einen Notruf ab. Die Seerettung Weesen rettet die Stand-up-Paddlerin in letzter Minute. Viele Leute würden die Gesetze auf dem Wasser nicht kennen und seien sich der Gefahren und Folgen nicht bewusst, so die Seerettung.

Urs Schnider 15.08.2020, 05.00 Uhr