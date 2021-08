Sevelen/Vaduz Kunstaktion «Schatten:ÜberBrücken» in der alten Holzbrücke zwischen Vaduz und Sevelen In der Holzbrücke über den Rhein zwischen Vaduz und Sevelen sind heute Werke ausgestellt, die versteigert werden. Unter anderem vom Seveler Künstler Gert Gschwendtner. Bettina Stahl-Frick 21.08.2021, 05.00 Uhr

Das Werk von Gert Gschwendtner, präsentiert an der Fassade, wo er mit seiner Lebenspartnerin Mali Gubser in Sevelen zu Hause ist. Heute ist das Werk – neben weiteren 18 Objekten – in der Rheinbrücke zu bestaunen. Bild: Daniel Schwendener

Heute Samstag wird das 150-jährige Bestehen der alten Holzbrücke zwischen Vaduz und Sevelen gefeiert. Eingeweiht wurde sie am 18. Juli 1871. Die Feierlichkeiten, die auf den beiden Vorplätzen der Holzbrücke und den angrenzenden Rheindamm-Bereichen über die Bühne gehen sollen (der W&O berichtete), bestehen aus mehreren Elementen. Eine davon ist eine Kunstaktion in der alten Holzbrücke.

Den Anstoss für diese Kunstaktion machte die Seveler Gemeinderätin Barbara Samu und Janine Köpfli, Fachverantwortliche Projektkommunikation der Gemeinde Vaduz. In einem Gespräch mit Mali Gubser stiess die Seveler Gemeinderätin auf offene Ohren.

Gemeinschaftsprojekt: Liechtenstein – Werdenberg

Zum Hintergrund: Auf dem Storchenbüel, einem Hügel mitten in Sevelen, haben Mali Gubser und Gert Gschwendtner mit dem Gedankenberg einen eindrücklichen Kunstpark geschaffen. Für beide sind Kunst und Kultur lebensnotwendige Grundlagen. Entsprechend war Barbara Samu mit ihrem Anliegen, die Kunst so sichtbar wie möglich zu machen, bei Mali Gubser und Gert Gschwendtner an der richtigen Adresse. Schnell war klar: Es soll ein gemeinsames Projekt von Kunstschaffenden aus Liechtenstein und dem Werdenberg werden. Die beiden machten sich Gedanken zum Inhalt der Aktion und entschieden sich schliesslich, den menschlichen Schatten zum Thema zu machen.

Mit an Bord sind 19 Künstlerinnen und Künstler. Jede und jeder von ihnen bekam zwei Bahnen von weissem Stoff mit jeweils einer Höhe von 3,50 Metern. Der Stoff wurde von der Firma Schoeller Textil AG in Sevelen gesponsert. Zusätzlich bekam jeder der 19 Kunstschaffenden 200 Franken für die mit ihrer Arbeit verbundenen anfallenden Kosten. Finanziell unterstützt haben das Projekt die Gemeinde Vaduz und Sevelen, auch vom Verein Südkultur gab es einen Zustupf. Die Kulturstiftung Liechtenstein wollte das Projekt nicht unterstützen.

Gschwendtner stellt das eigene Ich in Frage

Wie die Künstler das Motto des menschlichen Schattens umsetzen, darin waren sie frei. Ob sie den weissen Stoff bemalen, bekleben, beschichten oder was auch immer, dabei konnten sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Auch Gert Gschwendtner reiht sich in die bunte Künstlerschar ein, die an diesem gemeinsamen Kunstobjekt arbeitet. In seinem Atelier zu Hause in Sevelen zeigt er, woran er in den vergangenen Wochen gearbeitet hat: Der Künstler bemalte die Stoffbahn mit seinem eigenen Schatten, der in verschiedenen Ebenen quasi weiterwächst. Diesen Schatten hat Gert Gschwendtner mit der Textur versehen: Ich? Damit wolle er das eigene Ich in Frage stellen beziehungsweise bewusst machen, was das Ich überhaupt ist, so der Künstler. Zwar habe er sich konkrete Gedanken gemacht, bevor er mit seiner Arbeit loslegte. «Viele Ideen entstehen dann aber auch während des Arbeitsprozesses», sagt er. Er freut sich, am Samstagmorgen sein Werk mit Stangen und Haken in der Rheinbrücke neben den anderen 18 Arbeiten befestigen zu können.

Versteigerung mit Katja Langenbahn

Wieder mit nach Hause wird Gert Gschwendtner sein Schatten-Werk nicht nehmen. Denn alle Objekte der Künstler werden um 15 Uhr versteigert. Noch während der Ausstellung können Interessierte ihr Gebot in einen Briefkasten werfen. Dieses wird von den Organisatoren auf eine Tafel notiert – ohne Namen. Der Betrag wird bei der Versteigerung als Basis dienen. Die Versteigerung wird von Schauspielerin Katja Langenbahn durchgeführt. Der Erlös geht in einen gemeinsamen Topf und wird an alle Künstler paritätisch verteilt.

Mali Gubser und Gert Gschwendtner freuen sich auf den Tag, der den Austausch zwischen Künstlern diesseits und jenseits des Rheins fördert und deren Schatten über alle Grenzen hinaus sichtbar macht.