Kunst Herzen aus Holzstücken: Kantonspolizist Hansjakob Gabathuler pflegt ein spezielles Hobby Unter den geschickten Händen von Hansjakob Gabathuler entstehen wahre Schmuckstücke. Adi Lippuner 21.03.2021, 17.27 Uhr

Ein herzliches Hobby: Hansjakob Gabathuler macht aus Holzstücken Herzen. Bild: Adi Lippuner

Während die meisten Menschen einen gefällten Baum nach seiner Grösse und Fach­leute auch nach der Holzqualität beurteilen, zerlegt Hansjakob Gabathuler im Geist das Ganze bereits in einzelne Stücke und überlegt, wie gross die daraus zu schnitzenden Herze werden können. Seit den ersten Gehversuchen vor acht Jahren hat es der 51-jährige Bauernsohn bis heute zur beneidenswerten Perfektion im Umgang mit ganz verschiedenen Holzarten gebracht. Seine grosse Leidenschaft gehört dem Arvenholz. Herzen in verschiedenen Grössen aus diesem Rohstoff gehören deshalb zum Standardsortiment.

Doch damit nicht genug: Dreidimensionale Bilder, also mehrere Herzen, die aus einem Stück geschnitzt werden und sich so zu einem Bild zusammenfügen, begeistern seine Fans. Zu Hause, im schmucken Eigenheim in Weite, zieren verschiedene Werke die Wände.

Eine Auswahl Herzen in ganz verschiedenen Grössen und mit und ohne Beschriftung. Bild: Adi Lippuner

Motorsäge in der Hand und Franz Arnold im Ohr

Draussen in der Rheinau, dort wo die Herzen geschnitzt werden, ist Hansjakob Gabathuler in seinem Element. Die Motorsäge in der Hand, auf einem Stamm ein Stück Holz, darauf die Umrisse eines Herzens und im Ohr die tiefgründige Musik von Franz Arnold: «So kann ich die Welt um mich herum vergessen und bin ganz im Hier und Jetzt,» ist bei einem Besuch vor Ort zu erfahren. Auf dem Pachtland seines Bruders hat er sich sein kleines Refugium mit einem alten Bauwagen, zu verarbeitendem Holz und Platz für das Herzschnitzen geschaffen.

Der Wartauer Hansjakob Gabathuler arbeitet konzentriert an der Erstellung eines Holzherzens, während er über die Kopfhörer die Musik von Franz Arnold hört. Bild: Adi Lippuner

Doch wie kommt der Bauernsohn und im Hauptberuf Kantonspolizist zu diesem Hobby? Um das zu ergründen, ist ein gemütlicher Schwatz im geheizten Bauwagen angesagt. Der Herzschnitzer blickt auf seine Kinder- und Jugendjahre zurück:

«Wir Kinder haben immer auf dem Bauernhof mitgeholfen und wenn der Vater Holzarbeiten ausführte, packten wir mit an. So kam ich in Kontakt mit allen Arbeiten rund um das Holzschlagen»

Nach der Schulzeit lernte er Bauer und schloss die Ausbildung mit dem Fähigkeitszeugnis ab.

Der feine Duft des Arvenholzes

Nachdem sich sein Bruder zur Hofübernahme entschied, suchte er seinen beruflichen Weg und fand ihn bei der Ausbildung als Kantonspolizist. «Das Holzen auf dem elterlichen Hof ist aber über die Jahre geblieben und eines Tages war ich von einer kleinen Buche, die auf alle Seiten verkrüppelt war, fasziniert. Ich fragte mich, was daraus entstehen könnte», schildert Gabathuler seine ersten Gehversuche als Holzkünstler. Er erklärt weiter:

«Eigentlich wollte ich eine abstrakte Skulptur fertigen, doch dann schnitt ich mit der Motorsäge am falschen Ort durch und damit war der Traum begraben.»

Aus dem Rest der Buche entstanden dann die ersten Herzen, und weil ihn diese Technik und Herausforderung faszinierte, wurde das Ganze schrittweise perfektioniert. «Zuerst waren es einfach Geschenke für die Familie und im Freundeskreis.»

Dann stiess er, dank eines persönlichen Kontakts, auf das Arvenholz. Nach einem Ausflug ins Engadin, Gesprächen mit dem verantwortlichen Förster und dem Kauf von Arvenholz entstanden die ersten Herzen. «Der feine Duft dieses Holzes und die wunderschöne Art, damit zu arbeiten, haben mich gepackt.» Es entstanden Herzbilder und immer mehr Herzen in ganz verschiedenen Grössen, die sozusagen zum Markenzeichen des Wartauer Herzschnitzers geworden sind.

Hobby, Beruf und Sport lassen sich gut vereinbaren

1996 haben Claudia und Hansjakob Gabathuler geheiratet. Sohn Sandro und Tochter Adriana sind bereits junge Erwachsene. Geht es um das Hobby und die Zeit, welche der Ehemann dafür benötigt, akzeptiert das Ehefrau Claudia mit einem Augenzwinkern:

«Ein zufriedener Mann und seine wundervollen Werke, welche sich im ganzen Haus befinden, sind der beste Beweis für seinen gelungenen Ausgleich.»

Hobby und Beruf sowie die sportliche Betätigung lassen sich gut vereinbaren, betont Hansjakob Gabathuler. «Während der Wintermonate bleibt der Samstag für Herzschnitzen, in der warmen Jahreszeit kann ich auch nach Feierabend noch auf den Holzplatz.»

Dieses Herz aus Arvenholz hat Hansjakob Gabathuler seiner Ehefrau Claudia gewidmet. Bild: Adi Lippuner

Und weil ihm diese Aufgabe so viel ­Freude bereitet, wurde auch eine eigene Website www.­herzschnitzer.ch erstellt. «Damit habe ich Kundschaft weit über die Region hinaus gewonnen und dank der Aktivitäten von Claudia auf Facebook wird dies noch verstärkt wahrgenommen», betont der Herzschnitzer mit einem liebevollen Blick auf seine Ehefrau.