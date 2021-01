Rückblick 2020 Kulturbetrieb auf Sparflamme: Mit Carmen bewiesen die Werdenberger Schloss-Festspiele Mut und wurden belohnt Trotz Corona gab es kulturelle und gesellschaftliche Höhepunkte: Interessante Bücher sind im vergangenen Jahr erschienen und Kulturpreise wurden verliehen, wenn teilweise auch ohne festlichen Anlass. Heini Schwendener 01.01.2021, 11.55 Uhr

Was passierte in der W&O-Region ausserhalb der Bereiche Politik und Wirtschaft sowie Sport? Kurz und bündig: fast gar nichts! Das politische und gesellschaftliche Leben verlief auf absoluter Sparflamme. Grossveranstaltungen blieben, von einer Ausnahme abgesehen, auf der Strecke. Aber nicht nur Grossveranstaltungen waren betroffen: Während des Lockdowns im Frühling erlosch sogar die Sparflamme. Und nun, Ende Jahr, wiederholt sich die Geschichte.

Die Coronapandemie erstickte das kulturelle und gesellschaftliche Leben weitgehend. Einzig die Werdenberger Schloss-Festspiele gingen das Wagnis ein, ihren Grossanlass durchzuführen.

1. Januar: Judith und Arne Müller aus Gams mit dem Neujahrsbaby Leonas Finn im Spital Grabs. Der Kleine kam exakt drei Minuten nach Mitternacht zur Welt. 6. Januar: Am frühen Morgen brennt ein Schweinestall im Brüel in Sax nieder. 400 Schweine, vorwiegend Ferkel, sterben in den Flammen trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr. 10./11. Januar: Ein Wintersturm richtet am Skilift Oberdorf im Gebiet der Bergbahnen Wildhaus AG irreparable Schäden an. 24. Januar: Der Wartauer Kulturpreis 2019 wird an den Restaurator Cornelius Mosberger (Mitte) verliehen. 9. Februar: Das Werdemberger Kleintheater Fabriggli in Buchs feiert mit seinen Ziehmüttern und Ziehvätern sein 40-jähriges Bestehen. 9. Februar. In Gams ist die Fasnacht los, beim traditionellen Umzug wird die sogenannte fünfte Jahreszeit laut gefeiert. 11. März: Beim Chäshof in Plattis wird das neue Laichgewässer für Amphibien eingeweiht. 24. März: Der 80-jährige Karl Hardegger aus Gams veröffentlicht seinen zweiten Bildband «Gams vor vielen Jahren». 27. Juni: In Frümsen wird der fünf Kilometer lange, informative Baumnussweg eröffnet. Er führt vom Dorf zur Talstation der Staubernbahn. 26. September: Mit der Eröffnung der Klangspur in Alt St. Johann wird die Themenwelt «Klang» weiter ausgebaut. 23. Oktober: Der Verein Flaggala-Holzer Räfis-Burgerau gewinnt den Kulturpeis 2020 (Gruppenpreis) der Stadt Buchs. 23. Oktober: Stadtrat Hansruedi Bucher verleiht den Buchser Kulturpreis 2020 an Hanna Rauber für ihr Projekt «Bahnhofstrasse Buchs online». 8. November: Dekanin Manuela Schäfer nimmt den beiden neuen evangelisch-reformierten Wartauer Pfarrern Marcel Cavallo und Christian Hörler das Pflichtgelübde ab. 7. November: Das Werdenberger Jahrbuch 2020 erscheint. Hauptthema dieser 33. Ausgabe ist die regionale Baukultur. 11. November: Die Werdenberger Regisseurin und Schauspielerin Simona Specker wird mit dem diesjährigen Förderpreis der st. gallischen Kulturstiftung geehrt. 25. November: Das Werk «Werdenberg. Stadt im Mittelalter» wird der Region übergeben. In der Mitte des Bildes steht Hauptautorin Carolin Krumm.

Die Verantwortlichen erwischten dafür ein gutes Zeitfenster. Im Sommer waren die Coronazahlen gering und ausserdem wurde die Oper «Carmen» unter strengen und kostspieligen Sicherheitsauflagen durchgeführt. Die Aufführung wurde ein doppelter Erfolg: Das Publikum war begeistert, «Carmen» wird als einziger Grossanlass in diesem tristen Jahr in die Geschichte eingehen. Trotz vieler Befürchtungen wurden die Opernaufführungen auch nicht zur Virusschleuder.

Kulturpreise ohne Publikum und Applaus

Neben «Carmen» gab es im W&O-Gebiet weder grössere Konzerte noch grössere Theaterproduktionen. Vereinsjubiläen wurden, wenn überhaupt, bestenfalls im kleinsten Rahmen begangenen – gefeiert wäre bereits zu hoch gegriffen. Viele Vereine oder Organisationen haben ihre Jubiläumsfeste verschoben. Neue Pfarrer wurden vor wenigen Leuten in ihre neue Aufgabe eingesetzt. Die Buchser Kulturpreise wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit übergeben. Es gab weder stimmungsvolle, würdige Festanlässe noch den verdienten Applaus des Publikums für die Geehrten.

Die Kulturschaffenden in unserer Region, und damit auch viele «zugewandte» Branchen, erlebten also besonders schwere Zeiten. Und gleichwohl gab es im W&O-Gebiet etliche kulturelle Leistungen, die auch ohne grosse Vernissagen und Festanlässe von der Öffentlichkeit wahrgenommen und geschätzt wurden. Autorinnen und Autoren veröffentlichten beispielsweise neue Bücher.

Das Werk über das Städtli Werdenberg erschliesst der Leserschaft neue Erkenntnisse, das 500 Seiten starke Buch über Werdenberger Kunstdenkmäler bildet den Abschluss einer neunjährigen Arbeit. Und schliesslich zeichnete der Kanton das künstlerische Schaffen der Werdenberger Regisseurin und Schauspielerin Simona Specker aus.

Feierliche Einweihung wichtiger Bauten waren nicht möglich

Gerne hätte die Werdenberger Bevölkerung in diesem Jahr auch das neue Spital Grabs besichtigt. Die Coronapandemie verunmöglichte eine feierliche Einweihung und einen Tag der offenen Tür – die Züglete fand mit Schutzmasken statt.

Nicht verschont blieb unsere Region auch im Coronajahr vor den Launen der Natur (ein Sturm zerstörte einen Skilift in Wildhaus) oder Schicksalsschlägen (400 Tiere wurden Opfer eines Stallbrandes in der Gemeinde Sennwald).