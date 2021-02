Kultur Virtuell ans Konzert gehen – ein Projekt, mit dem der Veranstaltungsbranche und besonders den Lernenden geholfen wird Musikfans können im Februar und März neun Showacts live miterleben. Darunter jenen von Megawatt. Nachwuchs der Veranstaltungsbranche wird mit Showact-Projekt gefördert und gefordert. Robert Kucera 16.02.2021, 12.04 Uhr

Online hautnah dabei: Die Künstler können via einer grossen Leinwand mit den Musikfans direkt interagieren. Bild: PD

Mit dem Projekt Swiss Education Showcase «Next Generation 2021» geht die Veranstaltungsbranche in die Bildungsoffensive. Denn die Studierenden auf dem Gebiet «Veranstaltungsfachfrau/-mann EFZ» sind durch die Coronapandemie in ihrer praktischen Ausbildung sehr stark eingeschränkt. Die virtuellen Konzerte sind der ideale Nährboden, um den Nachwuchs zu fördern und zu fordern.

Bekannte Schweizer Künstlerinnen und Künstler stehen aus diesem Grund im Februar und März live auf der Bühne. Sie werden rocken und dabei professionell von der Veranstaltungsbranche unterstützt. Gleich zu Beginn dieser Showact-Serie tritt Megawatt um den Seveler Thomas Graf und Räss am 20. Februar, ab 19.30 Uhr, im Saal am Lindaplatz (SAL) in Schaan auf.

Aus physischer Distanz wird soziale Nähe

Es gibt jedoch einen Wermutstropfen: In den Konzerthallen wird die Atmosphäre von hunderten und tausenden von Besuchern schmerzlich vermisst werden. Doch die Initiatoren des Projekts haben eine Lösung bereit, dass die Musikfans zumindest virtuell live dabei sein können. «Man sitzt in der ersten Reihe und ist der Band ganz nah», verspricht Jörg Gantenbein, Präsident des Schweizer Verbands technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe, welcher mit dem Partnerverband Artos und den Lehrbetrieben diese Showacts ins Leben gerufen hat.

Für jeden Event sind online unter www.ticketcorner.ch Tickets erhältlich. Für den jeweiligen Showcase-Abend erhält man einen Link, um virtuell über Zoom oder andere Online-Tools live mit dabei zu sein. «Wir wollen mit der physischen Distanz soziale Nähe erreichen», hält Gantenbein weiter fest.

«Das Projekt ist für alle extrem wichtig. Für die Unterhaltungsbranche, die Musiker aber auch die Fans»,

wie der 46-jährige Grabser betont. Auf grossen Leinwänden werden Fans live zugeschaltet und die Bands können dort mit ihnen direkt interagieren. Künstlerinnen und Künstler, aber auch die Technikerinnen und Techniker, erhalten so ein direktes Feedback, wie die Show ankommt. Mit den virtuellen Showcases werden jene Emotionen geweckt, die in den vergangenen Monaten alle so sehr vermisst haben.

Eventbranche geht in die Bildungsoffensive

Das Projekt Swiss Education Showcase «Next Generation 2021» beinhaltet neun Grossveranstaltungen mit bekannten Schweizer Showacts an verschiedenen Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Auf diese Art und Weise geht die von der Pandemie hart getroffene Eventbranche in die Bildungsoffensive.

Denn die Veranstaltungsbranche leidet schwer unter dem Lockdown. Und damit auch die Studierenden des Lehrgangs «Veranstaltungsfachfrau/-mann EFZ». Die Lehrbetriebe sind schon seit längerem mit einem kompletten Stillstand ihrer Aktivitäten konfrontiert. Dadurch können dem Branchennachwuchs etliche Handlungskompetenzen der beruflichen Grundausbildung nicht oder nur ungenügend vermittelt werden.

An jedem dieser Konzert-Standorte werden die Lernenden unter der Leitung eines Lehrbetriebs eine Grossveranstaltung umsetzen und durchführen. Die bekannten Schweizer Künstlerinnen und Künstler wirken beim Projekt mit und werden auf der grossen Bühne rocken – professionell inszeniert mit Licht und Ton vom talentierten Branchennachwuchs.

An neun Standorten in der Schweiz treten Musikerinnen und Musiker auf. So erhält der Nachwuchs der Veranstaltungsbranche Gelegenheit, endlich wieder praktische Erfahrungen zu sammeln. Bild: PD

Ein Kribbeln auslösen wie bei einem richtigen Konzert

Der Präsident des Schweizer Verbands technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe, Jörg Gantenbein erklärt, dass die virtuellen Konzerte genau das beinhalten, was Konzerte ausmachen:

«Man will unterhalten werden, ein Teil des Ganzen sein.»

Zum Erlebnis gehört auch der übliche Ablauf: Erst wird das Ticket gekauft, rechtzeitiges Erscheinen wird vorausgesetzt und es wird sich eine gewisse Spannung bis zur Türöffnung entladen. Das Kribbeln sollte dann nahtlos mit dem Füllen des Saals und einem sehenswerten Konzert weitergehen. Wie Jörg Gantenbein erklärt, hatte das ganze Projekt aber etliche Tücken zu meistern. Deshalb war man auf einige Tests angewiesen. Zum Beispiel, dass es bei Bild und Ton keine Zeitverzögerung mehr gibt – das hat man hingekriegt.

Die angehenden Veranstaltungsfachfrauen und -männer werden für die Umsetzung dieser Grossanlässe nicht nur etliche Herausforderungen meistern, sie profitieren dabei auch von einem immensen Lerneffekt. Auf diese Weise wird die Praxisausbildung für komplexe Veranstaltungen sichergestellt. Vom Know-how profitiert letztlich die gesamte Branche sowie die Besucher künftiger Grossveranstaltungen.

Ein Betrag mit Symbolcharakter

Jedes Konzert mit zwei Bands pro Abend wird 25.90 Franken kosten. «Dies ist ein Betrag mit Symbolcharakter», erklärt Gantenbein. Der Grabser verweist darauf, dass so auch Leistungsdruck auf die Organisatoren ausgeübt werden soll.

«Uns geht es darum, dass das Konzert auch etwas Wert ist. «Denn wenn man für etwas zahlt, ergibt sich daraus eine Erwartungshaltung»,

so der 46-Jährige. Profit aus dem Projekt wird keiner gezogen. «Es ergibt sich, auch dank der Unterstützung der Behörden, ein Nullsummenspiel», sagt Jörg Gantenbein weiter.

Die Künstler sehen die Konzertbesucher auf einer Grossleinwand. Bild: PD

Für den Fall, dass per Ende Februar das Versammlungsverbot etwas gelockert wird, haben die Veranstalter ebenfalls vorgesorgt. Dann wird – unter strenger Einhaltung des Sicherheitskonzeptes – auch eine begrenzte Anzahl Fans die Show direkt am jeweiligen Veranstaltungsort live mitverfolgen können. Virtuell sind die Fans aber so oder so per Smartphone, Tablet, PC oder Laptop live dabei.