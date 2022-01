Kultur Solothurner Filmtage: Ein besonderer Moment für Wartauer Regisseurin – «Musste etwas mit Freudentränen kämpfen» Am Mittwoch sind die Solothurner Filmtage 2022 zu Ende gegangen. Vorgeführt wurde unter anderem ein Kurzfilm der 22-jährigen Wartauer Regisseurin Raphaela Wagner. Corinne Hanselmann 29.01.2022, 05.00 Uhr

Raphaela Wagner bei der Projéction Spéciale, der Vor-Eröffnung der Solothurner Filmtage 2022. Bild: PD

«Als junge Filmschaffende bereits mit einem Film Teil dieses Festivals zu sein, war für mich ein wirklich grosses Ereignis», sagt Raphaela Wagner am Ende der Solothurner Filmtage, die als Werkschau des Schweizer Filmschaffens gelten.

Wagners zwölfminütiger Kurzfilm «Saitenstich», in dem sie sich mit Fädlerkindern beschäftigt, die vor 100 Jahren in der Schweiz lebten und arbeiteten, war als einer von 157 Filmen für das Filmfestival selektioniert worden. «Nebst neuen Ideen für meine zukünftigen Projekte konnte ich in Solothurn neue Kontakte knüpfen und bestehende Kontakte stärken», erzählt die Wartauerin gegenüber dem W&O. «Ausserdem bot Solothurn die Gelegenheit, mich auch wieder mit meiner Produzentin aus dem Tessin zu treffen, ausgiebig über meine nächsten Projekte zu diskutieren und Pläne zu schmieden.» Zusammen mit ihr entwickelt Raphaela Wagner derzeit ihren ersten Lang-Spielfilm.

Live die Reaktionen des Publikums erlebt

Nachdem «Saitenstich» seine Weltpremiere in Chicago aufgrund der Covid-Situation nur online feiern konnte, war Solothurn das erste Festival, bei dem die Regisseurin anwesend sein und die Reaktionen des Publikums live erleben konnte. «Ich durfte ganz spezielle Momente erleben: Zuschauer, die mich auf der Strasse erkannten und meinen Film lobten und andere, die sich den Film sogar ein zweites Mal anschauen kamen.» Für eine Filmschaffende sei der Austausch mit dem Publikum enorm wertvoll. Man lerne, was im Film funktioniere und was nicht.

«Und vor allem bekommt man Motivation und Anreize für zukünftige Projekte.»

Wichtig sei aber auch der Austausch mit anderen Filmschaffenden, «die meinen Film nicht nur lobten, sondern auch konstruktiv kritisierten und mich so in meiner Arbeit weiter bringen».

Der eigene Film auf einer riesigen Leinwand

Insgesamt dreimal wurde «Saitenstich» in Solothurn gezeigt. «Wir durften am Vor-Eröffnungsabend Teil der ‹Projéction Spéciale› sein. Dieses Programm besteht aus Kurzfilmen, die auf die kommenden Festivaltage Lust machen sollen», erzählt die 22-Jährige. «Den eigenen Film auf der riesigen Leinwand der historischen Reithalle in Solothurn zu sehen und das mit sehr vielen Zuschauern trotz Corona, war ein wirklich spezieller Moment. Ich musste beim anschliessenden Interview doch etwas mit den Freudentränen kämpfen – ich hätte nie gedacht, dass es ‹Saitenstich› mal auf so eine Leinwand schafft.»

Danach folgten noch zwei weitere Vorführungen. «Saitenstich» lief als Vorfilm zum Konzertfilm «Death and the Maiden» – einer experimentellen Verfilmung des gleichnamigen Grammy-gekrönten Programms von der Violinistin Patricia Kopatchinskaja und der Camerata Bern. Raphaela Wagner:

«Das war eine sehr schöne Film-Kombination.»

Für eine Nomination zum Schweizer Filmpreis hat es für «Saitenstich» dann aber doch nicht gereicht. Das tut Wagners Freude keinen Abbruch. «‹Saitenstich› ist einer meiner ersten Filme. Ich bin schon mehr als glücklich, dass er überhaupt in die Vorauswahl für einen so wichtigen Preis kam», sagt sie und fügt an: «Ich bin ja erst 22, da wäre es fast schade, schon alle Ziele zu erreichen.»

Hinweis

Weitere Kinovorstellungen von «Saitenstich», gerade auch in der Region, sind zur Zeit in Vorbereitung.